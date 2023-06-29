Ориентируемся на плодоножку: как выбрать вкусную черешню, объяснили в Роспотребнадзоре

Сезон черешни в самом разгаре. Увы, иногда в магазинах можно наткнуться на кислую и некачественную ягоду.
Состав черешни на 100 г продукта:
калорийность — 52 ккал;
белки — 1,1 г;
жиры — 0,4 г;
углеводы — 10,6 г;
пищевые волокна — 1,1 г;
вода — 86 г.
Прежде всего помните: покупая ягоду с рук или в сомнительных палатках без документов, вы рискуете своим здоровьем.
Как выглядит хорошая черешня? У ягоды должна быть чистая, блестящая кожица без трещинок и вмятин. Если она матовая, значит, черешню сорвали уже давно.
Мякоть спелой ягоды должна быть плотной и упругой. Мягкость — один из первых признаков перезрелого продукта.
В идеале у черешни должна остаться плодоножка. Если ее нет, в ягоду могут попасть грязь и микробы. Плодоножка у хорошей черешни зеленая и эластичная, в противном случае ягоду также хранили слишком долго, ее вкус уже начал портиться.
Вообще вкусовые качества черешни во многом связаны с ее сортом. Желтая и розовая черешня обладает менее ярким, кисловатым вкусом. Чем темнее ягода, тем она насыщеннее и слаще.
Когда можно поесть самую вкусную черешню? Самые полезные и сладкие ягоды нужно искать в период с конца июня по середину июля. До этого в продаже в основном черешня с менее насыщенным вкусом, а под конец сезона на прилавках лежат перезревшие или уже подгнившие ягоды.
Кстати, после покупки обязательно помойте черешню. Пока ягода зреет, на нее попадают пыль, земля, химикаты, личинки насекомых и даже возбудители инфекций. Если вы решите все-таки закусить немытой ягодой, есть риск отравиться или столкнуться с ротовирусом, сальмонеллезом. По этой же причине не пытайтесь дегустировать немытую черешню в магазине.
Чтобы очистить ягоды, достаточно промыть их обычной холодной водой.
А что насчет хранения? Во-первых, если вы не собираетесь есть ягоду прямо сейчас, не отрывайте у нее плодоножку: с ней черешня будет храниться дольше. Во-вторых, лучше положить ягоды в бумажный пакет или пластиковый контейнер и хранить их в холодильнике. Там черешня сможет пролежать до 10 дней. В-третьих, важно хранить ягоды отдельно от яблок и бананов: эти продукты выделяют этилен и сокращают срок жизни черешни. Кстати, ранние сорта и желтая черешня хуже переносят хранение, их лучше съесть как можно скорее.