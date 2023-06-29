Ориентируемся на плодоножку: как выбрать вкусную черешню, объяснили в Роспотребнадзоре

А что насчет хранения? Во-первых, если вы не собираетесь есть ягоду прямо сейчас, не отрывайте у нее плодоножку: с ней черешня будет храниться дольше. Во-вторых, лучше положить ягоды в бумажный пакет или пластиковый контейнер и хранить их в холодильнике. Там черешня сможет пролежать до 10 дней. В-третьих, важно хранить ягоды отдельно от яблок и бананов: эти продукты выделяют этилен и сокращают срок жизни черешни. Кстати, ранние сорта и желтая черешня хуже переносят хранение, их лучше съесть как можно скорее.

