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6 полезных соков из овощей и фруктов для снижения холестерина и зоркого взгляда

Среди всех видов соков самыми полезными считаются свежевыжатые. Но и ими врачи советуют не увлекаться, особенно фруктовыми. Однако в разумных дозах они принесут пользу организму.

23 июля 2023
соки
Источник:
unsplash.com

По словам врача-гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, среди свежевыжатых соков овощные более полезны, чем фруктовые, — в основном за счет того, что в них меньше сахара, при этом много витаминов и минералов.

Сергей Вялов

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог

Специалист назвал три самых полезных овощных сока:

  • морковный - содержит бета-каротин, который помогает укрепить зрение;

  • свекольный - богат железом и витаминами группы В;

  • капустный - содержит витамин К, который помогает укрепить кости.

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А вот с соками из редьки, ревеня и репы доктор советует быть осторожнее и перед их употреблением проконсультироваться с врачом. По его словам, они могут вызвать раздражение органов ЖКТ и повышенное газообразование.

Во фруктовых свежевыжатых соках тоже много полезного, если не злоупотреблять и пить их в умеренных количествах.

Вот три самых полезных, по мнению гастроэнтеролога:

  • апельсиновый - богат витамином С;

  • гранатовый - в нем много антиоксидантов;

  • яблочный - содержит пектин, помогающий снизить уровень холестерина.

При выборе того или иного сока можно также ориентироваться на его цвет. Он зависит от того, какой пигмент содержится в овоще или фрукте:

  • красный, голубой и фиолетовый говорит о наличии антоцианов,

  • оранжевый связан с каротинами,

  • желтый говорит о ксантофиллах,

  • зеленый связан с хлорофиллами.

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Какой магазинный сок самый вредный

В Роспотребнадзоре ранее обращали внимание, что не все, что мы привыкли называть соком, действительно им является. В целом все подобные напитки можно разделить на несколько групп:

  • собственно соки;

  • нектары;

  • сокосодержащие напитки;

  • морсы.

По словам специалистов ведомства, после свежевыжатых соков по полезности идут пастеризованные прямого отжима. Их делают из свежих овощей и фруктов, затем выдерживают при температуре 60-80 градусов. Такой способ помогает сохранить часть полезных свойств.

При стерилизации сок выдерживают при температуре 90-100 градусов — такой напиток дольше хранится, но полезных свойств в нем меньше.

Есть еще восстановленные соки, в них витаминов еще меньше. В этом случае сок сначала выжимают, потом сгущают и увозят на место производства. Перед тем как залить в пакеты, его разводят водой и добавляют подсластители, иногда дополнительно витамины — тогда напиток называют обогащенным.

В нектарах, которые продаются в магазинах, сока как такового от 25 до 50%, а все остальное — вода, сахар, пюре, аскорбиновая кислота. Еще меньше сока в сокосодержащих напитках — 10-15%, а также в морсах — около 15%. Пользы в каждом из таких «соков» почти нет.

Автор текста:Анастасия Романова
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