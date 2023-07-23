6 полезных соков из овощей и фруктов для снижения холестерина и зоркого взгляда

По словам врача-гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, среди свежевыжатых соков овощные более полезны, чем фруктовые, — в основном за счет того, что в них меньше сахара, при этом много витаминов и минералов.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог
Специалист
морковный - содержит бета-каротин, который помогает укрепить зрение;
свекольный - богат железом и витаминами группы В;
капустный - содержит витамин К, который помогает укрепить кости.
А вот с соками из редьки, ревеня и репы доктор советует быть осторожнее и перед их употреблением проконсультироваться с врачом. По его словам, они могут вызвать раздражение органов ЖКТ и повышенное газообразование.
Во фруктовых свежевыжатых соках тоже много полезного, если не злоупотреблять и пить их в умеренных количествах.
Вот три самых полезных, по мнению гастроэнтеролога:
апельсиновый - богат витамином С;
гранатовый - в нем много антиоксидантов;
яблочный - содержит пектин, помогающий снизить уровень холестерина.
При выборе того или иного сока можно также ориентироваться на его цвет. Он зависит от того, какой пигмент содержится в овоще или фрукте:
красный, голубой и фиолетовый говорит о наличии антоцианов,
оранжевый связан с каротинами,
желтый говорит о ксантофиллах,
зеленый связан с хлорофиллами.
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Какой магазинный сок самый вредный
В Роспотребнадзоре ранее обращали внимание, что не все, что мы привыкли называть соком, действительно им является. В целом все подобные напитки можно разделить на несколько групп:
собственно соки;
нектары;
сокосодержащие напитки;
морсы.
По словам специалистов ведомства, после свежевыжатых соков по полезности идут пастеризованные прямого отжима. Их делают из свежих овощей и фруктов, затем выдерживают при температуре 60-80 градусов. Такой способ помогает сохранить часть полезных свойств.
При стерилизации сок выдерживают при температуре 90-100 градусов — такой напиток дольше хранится, но полезных свойств в нем меньше.
Есть еще восстановленные соки, в них витаминов еще меньше. В этом случае сок сначала выжимают, потом сгущают и увозят на место производства. Перед тем как залить в пакеты, его разводят водой и добавляют подсластители, иногда дополнительно витамины — тогда напиток называют обогащенным.
В нектарах, которые продаются в магазинах, сока как такового от 25 до 50%, а все остальное — вода, сахар, пюре, аскорбиновая кислота. Еще меньше сока в сокосодержащих напитках — 10-15%, а также в морсах — около 15%. Пользы в каждом из таких «соков» почти нет.