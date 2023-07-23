6 полезных соков из овощей и фруктов для снижения холестерина и зоркого взгляда

Есть еще восстановленные соки, в них витаминов еще меньше. В этом случае сок сначала выжимают, потом сгущают и увозят на место производства. Перед тем как залить в пакеты, его разводят водой и добавляют подсластители, иногда дополнительно витамины — тогда напиток называют обогащенным.