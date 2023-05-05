На завтрак или на обед: когда пить апельсиновый сок, чтобы он принес пользу здоровью

Когда лучше пить апельсиновый сок? Есть мнение, будто этот напиток идеален для завтрака. Однако утром врачи советуют с цитрусами быть осторожнее. Не стоит пить такой сок на голодный желудок: кислоты могут быть опасны для людей с проблемами пищеварения. Кроме того, в таком напитке немало сахара. Когда мы пьем фруктовый сок натощак, сахар быстро всасывается в кровь и провоцирует выработку инсулина. Чуть позже вам снова захочется сладкого, особенно если пили вы магазинный пакетированный сок. Выпил такой напиток в семь утра — и уже в десять чувствуешь голод. Поэтому начинать свой день с апельсинового сока не стоит.