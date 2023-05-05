На завтрак или на обед: когда пить апельсиновый сок, чтобы он принес пользу здоровью

Апельсиновый сок имеет репутацию полезного продукта, и неспроста. Этот фрукт содержит ударную дозу витамина С и витамины группы В. Если в напитке есть мякоть, то такой сок еще и даст порцию растворимой клетчатки.
Когда лучше пить сок, чтобы он принес пользу организму? Как хранить этот напиток? Объясняют
Чем хорош апельсиновый сок
Благодаря аскорбиновой кислоте в составе сок апельсина укрепляет иммунитет и помогает кальцию лучше усваиваться. Еще витамин С участвует в синтезе коллагена, так что такой напиток поможет сделать вашу кожу гладкой и предотвратит образование морщинок. А витамины группы В в апельсиновом соке ускорят регенерацию кожи. Есть исследования, которые установили: апельсиновый сок снижает уровень «плохого» холестерина и укрепляет сосуды, идет на пользу нервной системе, обладает антисептическим и тонизирующим свойствами.
Утром или днем?
Когда лучше пить апельсиновый сок? Есть мнение, будто этот напиток идеален для завтрака. Однако утром врачи советуют с цитрусами быть осторожнее. Не стоит пить такой сок на голодный желудок: кислоты могут быть опасны для людей с проблемами пищеварения. Кроме того, в таком напитке немало сахара. Когда мы пьем фруктовый сок натощак, сахар быстро всасывается в кровь и провоцирует выработку инсулина. Чуть позже вам снова захочется сладкого, особенно если пили вы магазинный пакетированный сок. Выпил такой напиток в семь утра — и уже в десять чувствуешь голод. Поэтому начинать свой день с апельсинового сока не стоит.
С утра лучше выпить обычный стакан теплой воды. После завтрака можно позволить себе чашку чая или бодрящего кофе. А вот апельсиновый сок лучше отложить до обеда. Еще лучше пить его после тренировки или физических нагрузок.
Если вам с утра очень захотелось апельсинового сока, лучше съесть фрукт целиком, чем выжимать сок: клетчатка предотвратит скачок сахара в крови. А если вы никак не можете начать утро без этого напитка, постарайтесь хотя бы пить его маленькими порциями.
Главное, помните: свежевыжатый апельсиновый сок нужно пить сразу, через 30 минут витамин С в нем начнет разрушаться.