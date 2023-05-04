5 лайфхаков, которые помогут разогнать ваш метаболизм утром

Иногда утро лучше начинать не с ленивого потягивания кофе (хотя он, конечно, тоже неплохо ускоряет метаболизм), а с небольшой физической активности. Кроме того, это поможет быстрее взбодриться. Советуем выбрать несколько простых упражнений, которые зарядят вас энергией, тогда организм не потребует глюкозы в виде шоколадки или печенья.