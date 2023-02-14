Не больше 200 калорий: 3 простых правила полезного перекуса, о которых многие не догадываются

Есть мнение, будто бы любой перекус, то есть прием пищи вне завтрака, обеда и ужина, — это зло. Но многие диетологи говорят о том, что для поддержания себя в форме лучше есть 4–6 раз в день небольшими порциями — и в эту концепцию перекусы вполне могут вписаться.
Но как перекусывать правильно?
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Первое правило полезного перекуса — правильное время. Когда стоит планировать перекусы? Специалист рекомендует планировать перекусы в периоды между завтраком и обедом, между обедом и ужином, а также после ужина — но не позднее, чем за 1,5 часа до сна.
Второе правило — такой перекус должен состоять из продуктов, богатых белками и сложными углеводами. Именно такая пища сможет дать продолжительное чувство насыщения. А вот после сладких продуктов и быстрых углеводов скоро снова захочется поесть.
Третье правило — не делать из перекуса полноценный прием пищи. Калорийность такого промежуточного приема пищи должна быть около 100–200 ккал.
Идеальные варианты перекуса
Какие продукты лучше брать, если вы проголодались, но еще не готовы к полноценному приему пищи? Из фруктов врач советует обратить внимание на яблоко, грушу, апельсин и банан. А из овощей для такого перекуса отлично подойдут кабачки, баклажаны и сладкий перец.
Также перекус помогут дополнить различные хлебцы: ржаные, пшеничные, гречневые. Добавьте к ним кусочек авокадо, листья салата, нежирный творог, запеченную курицу — и получится полезный бутерброд.
Еще можно разнообразить свой рацион кисломолочными продуктами и добавить к ним различные орехи и бобовые.
Что касается напитков, то тут выбор очень большой: можно сварить кофе или цикорий, сделать чай или матчу, попить компот из ягод или сухофруктов. Детям можно в качестве перекуса приготовить смузи.
А какие продукты — плохой вариант для перекуса? Это слишком сладкая еда с высокой калорийностью, снеки, колбаски, булочки и пирожки. Это не значит, что такую еду категорически нельзя есть, — просто позволять ее можно себе в умеренных количествах и не так часто.