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Не больше 200 калорий: 3 простых правила полезного перекуса, о которых многие не догадываются

Чувствуете, что проголодались после завтрака, но время обеда еще не настало? Значит, настала пора организовать для себя перекус с помощью полезных продуктов, а главное — сделать это правильно.

14 февраля 20231
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Есть мнение, будто бы любой перекус, то есть прием пищи вне завтрака, обеда и ужина, — это зло. Но многие диетологи говорят о том, что для поддержания себя в форме лучше есть 4–6 раз в день небольшими порциями — и в эту концепцию перекусы вполне могут вписаться.

Но как перекусывать правильно? Разбираемся вместе с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлией Зотовой.

Юлия Зотова
Эпидемиология

ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Первое правило полезного перекуса — правильное время. Когда стоит планировать перекусы? Специалист рекомендует планировать перекусы в периоды между завтраком и обедом, между обедом и ужином, а также после ужина — но не позднее, чем за 1,5 часа до сна.

Второе правило — такой перекус должен состоять из продуктов, богатых белками и сложными углеводами. Именно такая пища сможет дать продолжительное чувство насыщения. А вот после сладких продуктов и быстрых углеводов скоро снова захочется поесть.

Третье правило — не делать из перекуса полноценный прием пищи. Калорийность такого промежуточного приема пищи должна быть около 100–200 ккал.

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Идеальные варианты перекуса

Какие продукты лучше брать, если вы проголодались, но еще не готовы к полноценному приему пищи? Из фруктов врач советует обратить внимание на яблоко, грушу, апельсин и банан. А из овощей для такого перекуса отлично подойдут кабачки, баклажаны и сладкий перец.

Также перекус помогут дополнить различные хлебцы: ржаные, пшеничные, гречневые. Добавьте к ним кусочек авокадо, листья салата, нежирный творог, запеченную курицу — и получится полезный бутерброд.

Еще можно разнообразить свой рацион кисломолочными продуктами и добавить к ним различные орехи и бобовые.

Что касается напитков, то тут выбор очень большой: можно сварить кофе или цикорий, сделать чай или матчу, попить компот из ягод или сухофруктов. Детям можно в качестве перекуса приготовить смузи.  

А какие продукты — плохой вариант для перекуса? Это слишком сладкая еда с высокой калорийностью, снеки, колбаски, булочки и пирожки. Это не значит, что такую еду категорически нельзя есть, — просто позволять ее можно себе в умеренных количествах и не так часто.

Автор текста:Дарья Гапионок
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