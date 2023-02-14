Не больше 200 калорий: 3 простых правила полезного перекуса, о которых многие не догадываются

Есть мнение, будто бы любой перекус, то есть прием пищи вне завтрака, обеда и ужина, — это зло. Но многие диетологи говорят о том, что для поддержания себя в форме лучше есть 4–6 раз в день небольшими порциями — и в эту концепцию перекусы вполне могут вписаться.

Но как перекусывать правильно? Разбираемся вместе с ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлией Зотовой.