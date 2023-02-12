Соки, морсы и компоты принято считать более полезной альтернативой сладким газировкам. Чем эти напитки отличаются друг от друга и какие реальные достоинства у них есть?
врач-диетолог Центра молекулярной диагностики CMD Домодедово ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Как поясняет специалист, компотом мы называем десертный напиток из фруктов или ягод. Кроме того, иногда компоты делают из отваренных в сиропе сухофруктов.
Сок — это напиток из выжатых овощей или фруктов. Они могут быть свежевыжатыми — такой вариант считают самым полезным. Кроме того, существуют пастеризованные соки и восстановленные.
А вот морсы делают из ягод: их перетирают, заливают водой и варят.
Про сок
Свежевыжатые соки полезны — в них много полезных витаминов и минералов. Иногда их прописывают в рамках терапевтических диет — например при лечении подагры. Чтобы такой напиток принес вам максимум пользы, лучше его выпить в течение 15–20 минут после приготовления.
Однако в каком-то смысле лучше съесть апельсин, чем выпить стакан сока, — в самом фрукте есть полезные пищевые волокна. Клетчатка дает нам чувство сытости, снижает риск болезней сердца. Поэтому в идеале лучше пить сок с мякотью.
Следует помнить: в свежеотжатом соке есть фруктовые кислоты и природный сахар, поэтому такой напиток может спровоцировать раздражение слизистой ЖКТ и резкие скачки уровня глюкозы в крови. Употреблять свежевыжатый сок можно после завтрака или обеда — не на голодный желудок. Особенно если у вас и так есть проблемы с ЖКТ.
Про морс
Свойства морса во многом зависят от того, как именно напиток готовили. Во-первых, его калорийность может меняться в зависимости от того, как много сахара положили. Кроме того, значение имеет и то, из каких конкретно ягод и фруктов морс сделан. Брусничный, например, стимулирует выделение желудочного сока, пробуждает аппетит. Клюквенный морс помогает сбить температуру, полезен при болезнях мочеполовой системы. Его рекомендуют пить при высоком давлении, анемии и атеросклерозе.
Морсы нельзя давать маленьким детям до 6 месяцев — есть риск, что напиток спровоцирует аллергию.
Кому нельзя компот
Если хотите, чтобы в компоте осталось максимум полезных свойств, фрукты или ягоды стоит закладывать в уже кипящую воду. Дело в том, что всего лишь 20 минут варки разрушают более 80% токоферола, 85% тиамина, 90% аскорбиновой кислоты и 98% фолиевой кислоты.
Приготовленный таким методом компот не только утолит жажду, но и даст заряд витаминов, поможет укрепить иммунитет. Компот из сухофруктов, кстати, также помогает повысить работоспособность организма, улучшает обмен веществ.
Однако пить компот можно далеко не всем — в нем много активных веществ. Если напиток сварили из кислых ягод, то он может спровоцировать чувство дискомфорта у людей с больным ЖКТ. Так, компот из следующих ягод нельзя пить людям с дисфункцией печени, гастритом, язвами, колитом:
ежевика;
вишня;
крыжовник;
клюква;
красная смородина.
В них есть агрессивные органические кислоты, которые могут вызвать боль в животе, колики и диарею.
Кроме того, из-за обилия сахара компот может быть весьма калориен. Так что с ним стоит быть аккуратней людям с лишним весом. А диабетикам лучше пить компот без сахара или с подсластителями.