Как поясняет специалист, компотом мы называем десертный напиток из фруктов или ягод. Кроме того, иногда компоты делают из отваренных в сиропе сухофруктов.

Сок — это напиток из выжатых овощей или фруктов. Они могут быть свежевыжатыми — такой вариант считают самым полезным. Кроме того, существуют пастеризованные соки и восстановленные.

А вот морсы делают из ягод: их перетирают, заливают водой и варят.