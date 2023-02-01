Кофе и молоко — совместимость

Ранее диетолог Ирина Кононенко рассказала, что добавлять в кофе молоко стоит тем, кто не мыслит свой день без бодрящего напитка, но страдает от эзофагита, гастрита, дуоденита. Действие кислот в этом случае блокируется молочным казеином и жирами, говорит эксперт.

Надо помнить, что кофе способен замедлять усвоение кальция в организме. Поэтому этот напиток не стоит сочетать с творогом и блюдами из него.

— Между сырниками и кофе лучше выдержать паузу минимум в один час, — рекомендует врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Или как вариант — понимать, что в этот прием пищи вы просто наслаждались сырниками, а кальция доберете в следующий раз. Но только я не рекомендую очень часто прибегать к этой лазейке. Поберегите свой организм.

Что касается молока, то в нем не самое большое содержание кальция. Богатыми на кальций считаются и другие продукты.

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