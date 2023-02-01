Кофе сам по себе полезен из-за содержащихся в нем полифенолов, обладающих антиоксидантными свойствами. Эти вещества способны уменьшить воспаление в организме. Как известно, хроническое воспаление увеличивает риски диабета, сердечных заболеваний, рака и ревматоидного артрита.
Новое исследование датских ученых показывает, что употребление продуктов, богатых полифенолами, вместе с продуктами, богатыми аминокислотами, такими как молоко, делает антиоксиданты еще более эффективными.
«Сочетание белков и антиоксидантов удваивает противовоспалительные свойства иммунных клеток», — делают выводы ученые. Работа опубликована в
Как проводилось исследование
Исследователи из Копенгагенского университета провели эксперимент пока только в лабораторных условиях. Они оценили, как воздействуют на иммунные клетки полифенолы обычного черного кофе и кофе в сочетании с молоком.
«Когда полифенолы кофе взаимодействуют с аминокислотами молока, их ингибирующее (подавляющее. — Прим. ред.) действие на воспаление в иммунных клетках усиливается, — рассказала профессор Марианна Ниссен Лунд, руководившая исследованием,
Добавим, что в белках молока содержатся все жизненно необходимые аминокислоты, которых зачастую недостает в рационе питания человека.
Ученые намерены продолжить эксперименты и исследовать влияние кофе и молока на иммунные клетки сначала животных, а затем и людей.
Кофе и молоко — совместимость
Ранее диетолог Ирина Кононенко рассказала, что добавлять в кофе молоко стоит тем, кто не мыслит свой день без бодрящего напитка, но страдает от эзофагита, гастрита, дуоденита. Действие кислот в этом случае блокируется молочным казеином и жирами, говорит эксперт.
Надо помнить, что кофе способен замедлять усвоение кальция в организме. Поэтому этот напиток не стоит сочетать с творогом и блюдами из него.
— Между сырниками и кофе лучше выдержать паузу минимум в один час, —
Что касается молока, то в нем не самое большое содержание кальция. Богатыми на кальций считаются и другие продукты.
Что произойдет с организмом, если каждый день выпивать по стакану молока