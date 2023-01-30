Если о вреде газированных лимонадов мы слышим очень часто, то вот фруктовые соки обычно принято считать синонимом чего-то полезного. Однако сок соку рознь, и речь не только о разнице пакетированных и свежевыжатых продуктов.
Специалисты напоминают: не все, что мы привыкли называть соком, действительно им является. В целом все существующие соки в магазинах можно разделить на несколько групп:
собственно соки;
нектары;
сокосодержащие напитки;
морсы.
Безусловно, больше всего полезных свойств у свежевыжатых соков — в них есть все витамины из свежих овощей и фруктов. Однако важно помнить: даже самый хороший апельсиновый сок, например, будет менее полезен, чем сам цитрус, — в напитке не остается полезной клетчатки. А еще свежевыжатый сок нельзя хранить — его необходимо сразу выпить.
Менее полезными считаются пастеризованные соки прямого отжима. Их делают из свежих овощей, фруктов или ягод. Затем сок выдерживают при температуре 60-80 градусов. Такой способ помогает сохранить часть полезных свойств.
А вот при стерилизации сок выдерживают при температуре 90-100 градусов. Такой продукт дольше хранится, но полезных свойств в нем еще меньше.
Есть еще восстановленные соки, и в них полезных витаминов еще меньше. Делают такой продукт следующим образом: сначала сок выжимают, потом сгущают и увозят на место производства. Перед тем, как залить в пакеты, его разводят водой и добавляют подсластители. Иногда в такие соки могут добавить отдельно витамины — тогда напиток называют обогащенным.
Кроме того, есть нектары, в которых сока как такового — от 25 до 50 %. Все остальное — вода, сахар, пюре, аскорбиновая кислота. Еще меньше сока в сокосодержащих напитках — 10-15 %, и в морсах — около 15 %. Пользы в каждом из таких «соков» почти нет, — зато есть много сахара, красителей и ароматизаторов.
Признаки плохого сока
Перед покупкой сока обратите внимание на его упаковку. Она не должна быть вздутой или деформированной, с трещинами или сколами. Любое нарушение целостности пачки — сигнал о том, что такой сок брать не стоит.
Если ваш сок забродил, пить его уже нельзя. Кроме того, специалисты не советуют пить сок с кусочками косточек или семян. А если вы изначально выбрали напиток с мякотью, следите за ее цветом — она не должна потемнеть. Непригоден для питья и помутневший сок с хлопьями плесени или любым другим подозрительным осадком.