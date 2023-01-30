Специалисты напоминают: не все, что мы привыкли называть соком, действительно им является. В целом все существующие соки в магазинах можно разделить на несколько групп:

собственно соки;

нектары;

сокосодержащие напитки;

морсы.

Безусловно, больше всего полезных свойств у свежевыжатых соков — в них есть все витамины из свежих овощей и фруктов. Однако важно помнить: даже самый хороший апельсиновый сок, например, будет менее полезен, чем сам цитрус, — в напитке не остается полезной клетчатки. А еще свежевыжатый сок нельзя хранить — его необходимо сразу выпить.