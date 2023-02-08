Пить в любую погоду

Даже если вы не ощущаете жажды, это не значит, что вашему организму не нужна вода. Зимой нельзя снижать потребление жидкости, даже если вам не жарко и вы не потеете. С дыханием в теплом помещении или при морозе идет значительная потеря влаги.

При дефиците воды страдает кожа — она сохнет и шелушится, становятся ломкими ногти, могут выпадать волосы, нарушается пищеварение, возможны запоры. Добавим сюда работу батарей центрального отопления, снижение влажности воздуха в комнатах, резкие колебания температуры на улице, расходы на метаболические процессы.

Воду нужно пить ежедневно, но ее количество индивидуально, зависит от образа жизни и собственных потребностей. В среднем нужно выпивать за сутки около 30 мл на килограмм веса, и именно обычной воды, но не крепкого чая, кофе или сладких напитков. В зачет могут пойти некрепкие травяные чаи, несладкие компоты и морсы. Но вкус обычной воды, даже фильтрованной или кипяченой, нравится не всем.