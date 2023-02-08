как сделать воду для питья вкуснее
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Потери воды нужно восполнять, но пить многие не привыкли. Парадокс, но не всем нравится вкус воды. Существует несколько хитростей, которые помогают улучшить восполнение потерь жидкости. Главное условие — улучшить вкус обычной воды. Как это сделать, рассказала «Доктору Питеру» терапевт, нефролог, диетолог СМ-Клиники, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

Екатерина Корсева
терапия

Врач-терапевт СМ-Клиники, нефролог, кандидат медицинских наук

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Пить в любую погоду

Даже если вы не ощущаете жажды, это не значит, что вашему организму не нужна вода. Зимой нельзя снижать потребление жидкости, даже если вам не жарко и вы не потеете. С дыханием в теплом помещении или при морозе идет значительная потеря влаги.

При дефиците воды страдает кожа — она сохнет и шелушится, становятся ломкими ногти, могут выпадать волосы, нарушается пищеварение, возможны запоры. Добавим сюда работу батарей центрального отопления, снижение влажности воздуха в комнатах, резкие колебания температуры на улице, расходы на метаболические процессы.

Воду нужно пить ежедневно, но ее количество индивидуально, зависит от образа жизни и собственных потребностей. В среднем нужно выпивать за сутки около 30 мл на килограмм веса, и именно обычной воды, но не крепкого чая, кофе или сладких напитков. В зачет могут пойти некрепкие травяные чаи, несладкие компоты и морсы. Но вкус обычной воды, даже фильтрованной или кипяченой, нравится не всем.

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1. Заморозить

Казалось бы — в холода лучше всего подойдут горячие напитки, но оптимальной все же считается вода комнатной температуры. Есть мнение, что такая жидкость усваивается организмом лучше. Также стоит помнить — очищенная вода по вкусовым качествам лучше обычной, водопроводной. Предпочтительна фильтрованная жидкость, бутилированная или хотя бы кипяченая. Помимо вкуса, это еще и безопасность.

Дома можно улучшить вкус воды самым простым методом — залить воду в емкость, которая выдерживает заморозку, положить на несколько часов в морозильник, затем достать и дать время для оттаивания. Примеси из воды осядут на дно, нужно будет только осторожно слить воду. Если вода все равно невкусная, можно добавить в нее некоторые компоненты.

2. Добавить цитрусы

Среди самых популярных зимних фруктов можно без сомнений выделить сочные, спелые лимоны, мандарины и апельсины. Они могут сделать вкус воды приятным и ярким. Нужно взять плоды с кожурой (апельсин, лимон и лайм или мандарин), нарезать их кружочками, не очищая, слегка размять в миске и залить двумя литрами воды.

Затем нужно поставить напиток в холодильник на сутки, чтобы фрукты могли отдать в воду все свои полезные компоненты. После можно процедить настой или пить его прямо с кусочками фруктов.

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3. Смешать с ягодами

Подобный напиток обладает приятным вкусом и ароматом, а также ярким цветом. Для приготовления подойдут любые ягоды, которые были заморожены летом. Можно взять по 100 г трех разных видов ягод, размять их вилкой, залить соком лайма или лимона, мандарина.

Затем к смеси добавляем 2 литра воды, можно положить несколько листиков шалфея. Смесь отправляем в холодильник на 12 часов, затем можно процедить ее и разлить по мерным бутылочкам. Подобные виды воды можно и детям с 3 лет, и взрослым.

4. Нарезать ананас

Вода с ананасом, киви или кусочками манго тоже хороша. Особенно если вам необходимо не только пополнять запасы жидкости, но еще и контролировать вес. Помочь в поддержании достаточной скорости метаболизма помогает ананасная вода. Для этого понадобится свежий плод — нужно нарезать кубиками около 200 г ананаса. Но помните — консервированные фрукты насыщены сахаром и не подойдут для вашей цели.

Добавляем к смеси небольшой пучок мяты, который нужно нарезать и растереть в ступке. Смесь соединяем с кусочками ананаса, заливаем 1500 мл воды и ставим в холодильник на 12 часов. Такая вода хранится до 3 дней. При регулярном потреблении помогает поддерживать работу почек и контролировать вес.

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5. Добавить кислых яблок

Для приготовления напитка стоит выбирать небольшие кислые яблоки. Их предварительно очищают, добавляют к ним половину чайной ложки натертого имбирного корня, молотой корицы и тщательно перемешивают. Смесь заливают литром воды 90°C, настаивая как чай.

Для усиления аромата можно добавить свежие листики базилика или розмарина. Затем воду нужно остудить, убрать в холодильник настояться примерно на 3 часа. Перед тем как пить, воду нужно процедить и добавить в нее несколько долек свежего яблока. Полезно пить такой настой натощак.

6. Придать свежести с помощью огурцов

Во многих рецептах для улучшения вкуса воды используют водянистые овощи — самый доступный из них огурец. Можно взять 4 средних огурца, два натереть на терке, а оставшиеся нарезать кружками. Также кружками можно нарезать 2 лимона. Можно добавить пучок свежей мяты, разделив его на листки и растерев в ступке.

Все компоненты складываем в большой кувшин, заливаем литром воды и настаиваем в холодильнике не менее 2 часов. Подобный напиток полезен для тех, кто занимается спортом, пытается похудеть, разгрузиться. Такая вода хорошо утоляет жажду, восстанавливает силы.

Алена Парецкая