Защитят и восстановят: 5 полезных продуктов для здоровой печени

Тыкву можно печь, запекать, добавлять в салаты и делать из нее крем-суп — в любом виде продукт пойдет на пользу печени. В нем множество каротиноидов, фосфолипидов и полезных ненасыщенных жирных кислот омега-3. Врачи говорят, что все эти вещества обладают гепатопротекторными свойствами . Это значит, что они задействованы в построении клеточной мембраны гепатоцитов и обмене холестерина. А еще в тыкве много пищевых волокон, благодаря чему блюда из нее или тыквенный сок благотворно влияют на пищеварение.