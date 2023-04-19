Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Защитят и восстановят: 5 полезных продуктов для здоровой печени

Чтобы ваш организм своевременно избавлялся от всего лишнего, не нужно пить детокс-соки и искать волшебные таблетки от токсинов. Достаточно включить в свой рацион полезную для печени еду.

19 апреля 2023
продукты, полезные для печени
Источник:
iStockphoto

Печень — один из самых крупных и важных органов в нашем теле. От ее состояния во многом зависит самочувствие человека. Вы наверняка слышали, что жирная еда и алкоголь могут разрушить печень. А вот правильный и сбалансированный рацион питания поможет ей лучше работать.

О том, какие продукты будут полезны для печени и какие еще функции она выполняет в нашем организме, рассказывает ведущий эксперт Центра молекулярный диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Юлия Зотова
Эпидемиология

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Что делает печень

  • Именно в печени происходит обезвреживание различных веществ, которые вырабатываются в процессе обмена веществ: различных токсинов, аллергенов, аммиака.

  • Орган отвечает за ликвидацию избытка гормонов, витаминов и нейромедиаторов: адреналина, катехоламина, серотонина.

  • В печени происходит обмен глюкозы, синтез холестерина и некоторых жиров, необходимых для строительства клеток и тканей.

  • Именно в этом органе образуется желчь, желчные кислоты, билирубин. Последнее вещество необходимо для нормального усвоения жиров.

  • Печень выступает в роли депо для витаминов А, D, В12.

Читайте также

Что съесть для здоровой печени

Тыкву можно печь, запекать, добавлять в салаты и делать из нее крем-суп — в любом виде продукт пойдет на пользу печени. В нем множество каротиноидов, фосфолипидов и полезных ненасыщенных жирных кислот омега-3. Врачи говорят, что все эти вещества обладают гепатопротекторными свойствами. Это значит, что они задействованы в построении клеточной мембраны гепатоцитов и обмене холестерина. А еще в тыкве много пищевых волокон, благодаря чему блюда из нее или тыквенный сок благотворно влияют на пищеварение.

Очень полезна для здоровья печени свекла. В ней есть витамин А, а также витамины группы В и фосфор, необходимые для гепатоцитов. Кроме того, свекла обладает желчегонным действием.

Читайте также

Если вы заботитесь о здоровье своей печени, обратите внимание на розовые или красные ягоды: вишню, малину, клюкву. В них много каротина, витамина С, клетчатки и пектина. Эти вещества помогают печени восстановиться после гепатитов, алкогольной болезни и жирового гепатоза.

Из напитков для печени стоит выделить зеленый чай. В нем есть танин, кофеин и большая доза аскорбиновой кислоты. Благодаря этому зеленый чай помогает снизить уровень «плохого» холестерина и защищает печень от гепатоза.

А вот из приправ для печени особенно полезна куркума. В этой специи есть эфирные масла и куркумин, который защищает клетки печени от токсинов и борется с окислительным стрессом.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Правильное питание