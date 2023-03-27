Не бутерброды и не кофе: каким должен быть идеальный завтрак, объяснила врач

На завтрак должно приходиться до четверти или даже трети суточной калорийности, в зависимости от особенностей труда и образа жизни. Но многие утром не завтракают совсем либо отдают предпочтение легким углеводам, жирам, ограничивая поступление белков, не оценивая количество калорий, из-за чего спустя непродолжительное время возникает ощущение голода.

Не менее важен правильный завтрак для тех людей, которые страдают проблемами пищеварения, запорами и хроническими патологиями. Для них особенно важно планировать рацион с учетом достаточного количества белковой пищи, растительной клетчатки, жидкости и калорий. Составить идеальный завтрак «Доктору Питеру» помогла Татьяна Мун, врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Каменске-Уральском.