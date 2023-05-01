Никогда не ешьте их на ночь: 8 полезных продуктов, которые гарантированно лишат вас сна

Многие любят вечерком попить чайку с горьким шоколадом, поскольку считают его более полезным, чем молочный или, например, конфеты. Но любители этого лакомства могут не знать, что горький шоколад стоит употреблять до 16-17 часов. В противном случае он может нарушить сон. Это связано с тем, что темный шоколад содержит много полифенолов, в нем достаточно много кофеина — эти вещества обладают бодрящим, стимулирующим эффектом. Плюс к этому, темный шоколад содержит теобромин, учащающий пульс, возбуждающий нервную систему.