Психотерапевт Кузнецов объяснил, почему при синдроме хронической усталости не помогут сон и отпуск

Сон, аппетит, секс

Врач рассказал, что из собственной практики смог определить три момента, которые указывают на то, что у человека развился синдром хронической усталости, — это сон, аппетит и секс.

— Они не входят в однозначную клиническую трактовку, но являются ценными индикаторами состояния организма, — объяснил Аркадий Кузнецов. — Например, при синдроме хронической усталости аппетит может быть неумеренно высоким, тянет на быстрые углеводы, таким образом организм пытается восполнить энергию, которой ему не хватает, компенсировать через еду. Или, наоборот, сниженным, когда человек механически понимает, что надо себя подпитывать, но аппетита нет.

Синдром влияет и на сон: кому-то сложно заснуть, кого-то беспокоят ранние пробуждения, кто-то страдает от поверхностного сна. И все это только усугубляет ситуацию, усиливая усталость.

— Секс — тоже хороший индикатор, это сложносочиненная деятельность, которая раньше радовала, а потом резко удовольствие пропало, хотя ничего не поменялось, — говорит психотерапевт Кузнецов. — Это должно вызвать настороженность.

Из-за нейровоспаления сон и отпуск при синдроме хронической усталости не помогут. Психотерапевт уверен, без специфического протокола лечения ничего не выйдет.

— Состояние может продолжаться долго, хронизироваться, в выраженном проявлении — в 15-20 процентах случаев приводить к инвалидизации, — приводит статистику эксперт «Доктора Питера».

Специалисты используют в своей работе психологические тренинги, нутрицевтики, витаминные комплексы, нейролептики и антидепрессанты, подобранные специально для пациента.