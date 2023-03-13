Психотерапевт Кузнецов объяснил, почему при синдроме хронической усталости не помогут сон и отпуск

«Я так много работаю и „заработал“ себе синдром хронической усталости» — примерно такую фразу можно услышать все чаще. Заболевание большинство связывают с серьезными нагрузками на работе и дома, которые лишают нас сил, сна, отдыха и радости жизни. Но, как объяснил «Доктору Питеру» заведующий отделением психотерапии ЛПЦ СПИВМиР, врач-психотерапевт, основатель ПСИ-пространства «Белая Сова» Аркадий Кузнецов, все намного сложнее.
Заведующий отделением психотерапии ЛПЦ СПИВМиР, врач-психотерапевт, основатель ПСИ-пространства «Белая Сова»
Не упадок сил, а последствия вируса
— Синдром хронической усталости — заболевание мультифакториальное, его может спровоцировать множество причин, но стартует оно после вирусной инфекции — вируса Эпштейн-Барра, герпеса 6 типа, коксаки, ковида, — объяснил Аркадий Кузнецов. — Многие специалисты отмечают, что постковидный синдром имеет идентичные характеристики с синдромом хронической усталости, особенно если речь идет о постковиде, который длится более 6 месяцев.
Вирусная атака запускает в организме нейроиммунологическое воспаление, тонкие механизмы начинают конфликтовать с собственными тканями.
— Ключевая роль в формировании синдрома хронической усталости — нейровоспаление, — подчеркнул психотерапевт Кузнецов.
Обнаружить у себя синдром можно и самостоятельно. От обычной усталости от аврала на работе заболевание отличает то, что ничего не помогает.
— Не работает то, что давало раньше чувство отдыха: вы спите, но утром просыпаетесь разбитым, вам ничего не хочется, преследует гриппоподобное состояние — фарингит, чуть увеличенные лимфоузлы, озноб, незначительно повышенная температура, — описывает симптомы Аркадий Кузнецов. — Проявляется раздражительность, агрессивность, вам сложно затормозить себя в каких-то привычках, а все дело в том, что мозг пытается найти хоть какие-то способы добавить энергичности.
Сон, аппетит, секс
Врач рассказал, что из собственной практики смог определить три момента, которые указывают на то, что у человека развился синдром хронической усталости, — это сон, аппетит и секс.
— Они не входят в однозначную клиническую трактовку, но являются ценными индикаторами состояния организма, — объяснил Аркадий Кузнецов. — Например, при синдроме хронической усталости аппетит может быть неумеренно высоким, тянет на быстрые углеводы, таким образом организм пытается восполнить энергию, которой ему не хватает, компенсировать через еду. Или, наоборот, сниженным, когда человек механически понимает, что надо себя подпитывать, но аппетита нет.
Синдром влияет и на сон: кому-то сложно заснуть, кого-то беспокоят ранние пробуждения, кто-то страдает от поверхностного сна. И все это только усугубляет ситуацию, усиливая усталость.
— Секс — тоже хороший индикатор, это сложносочиненная деятельность, которая раньше радовала, а потом резко удовольствие пропало, хотя ничего не поменялось, — говорит психотерапевт Кузнецов. — Это должно вызвать настороженность.
Из-за нейровоспаления сон и отпуск при синдроме хронической усталости не помогут. Психотерапевт уверен, без специфического протокола лечения ничего не выйдет.
— Состояние может продолжаться долго, хронизироваться, в выраженном проявлении — в 15-20 процентах случаев приводить к инвалидизации, — приводит статистику эксперт «Доктора Питера».
Специалисты используют в своей работе психологические тренинги, нутрицевтики, витаминные комплексы, нейролептики и антидепрессанты, подобранные специально для пациента.
Лечат не от того
И еще одна проблема: человек с синдромом хронической усталости не обязательно попадет к правильному врачу. Терапевт может отправить с жалобами к неврологу, максимум — инфекционисту. И только в редких случаях порекомендует консультацию психотерапевта.
— Чаще всего от синдрома хронической усталости страдают подростки, так как у них не полностью сформирована нервная структура, а вирусы переносят бессимптомно или малосимптомно, — говорит Аркадий Кузнецов.
Немаловажную роль в формировании синдрома хронической усталости может сыграть генетика. Если есть нарушения в работе рецепторов некоторых нейромедиаторов, например, серотонина, дофамина и норадреналина, это приводит к дисбалансу гормонов, которые могут повышать склонность к депрессивности, тревожности и астеническим состояниям.
— Сейчас есть генетические тестирования — нейропанель, раньше она была достаточно дорогой и редкой, сейчас стала доступнее (около 10 тысяч рублей за анализ — Прим. ред.), ее делают во многих лабораториях, — говорит доктор Кузнецов.
Но расшифровывать результаты и прописывать лечение может только специалист, ориентироваться на рекомендации из Интернета не стоит.
— В идеале лечить синдром хронической усталости должны три специалиста — иммунолог, вирусолог и психотерапевт, это поможет добиться результата, — говорит Аркадий Кузнецов.
Кстати, иногда синдром хронической усталости могут путать с депрессией. Они довольно похожи, поэтому для постановки диагноза требуется диагностика. Хотя есть одно теоретическое различие — при депрессивных состояниях чаще формируются суицидальные мысли.