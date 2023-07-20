Гастроэнтеролог Вялов назвал главную опасность увлечения фруктами для организма

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов напомнил, что, как и с любым другим продуктом, даже в употреблении полезных фруктов стоит придерживаться двух важных правил — разнообразия и умеренности. В больших количествах они могут не только не принести желаемой пользы для здоровья, но и навредить. Все дело в содержащейся в них фруктозе — разновидности сахара. А в некоторых фруктах ее слишком много.
По словам Сергея Вялова, высокое содержание фруктозы в рационе питания чревато развитием таких заболеваний:
сахарный диабет;
ожирение;
метаболический синдром;
артериальная гипертензия;
атеросклероз;
проблемы с обменом веществ;
нарушения функции почек;
нарушения функции печени.
Сколько можно
Как объяснил гастроэнтеролог, рекомендуемое врачами суточное употребление фруктозы зависит от возраста и пола человека:
для детей в возрасте от 1 до 3 лет рекомендуется не более 25 г фруктозы в день;
для детей от 4 до 8 лет — не более 30 г;
для детей от 9 до 13 лет — не более 40 г;
для взрослых женщин — не более 50 г;
для мужчин — не более 70 г.
Самые сладкие
Итак, сколько же фруктозы в 100 г популярных фруктов? Специалист привел 9 примеров.
Также врач напомнил, что фруктоза есть не только в свежих фруктах, но и в соках, сиропах и других продуктах. И это надо учитывать.
«Употребление фруктов в больших количествах может привести к избытку фруктозы, что может негативно сказаться на здоровье людей с некоторыми заболеваниями, такими как диабет или синдром раздраженного кишечника. Также в некоторых фруктовых соках может быть слишком много добавленного сахара, что может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем», — еще раз
Эти продукты разрушают желудок
Одни и те же продукты могут хорошо влиять на состояние одного органа и при этом иметь неприятные побочные эффекты для совершенно другого. Именно поэтому во всем нужна мера, даже в употреблении полезной пищи.
Ранее Сергей Вялов назвал 3 группы продуктов, которые портят наш желудок.
Острая пища и специи. Перец чили и пряности раздражают слизистую желудка, как и популярные в последнее время азиатские маринованные продукты.
Кислая, очень горячая или очень холодная еда. Цитрусы, кислые мармеладки, обжигающий суп или ледяное мороженое — все это, по словам врача, меняет сокращения желудка и влияет на его снабжение кровью.
Очень жирная еда, копченая пища и продукты, обжаренные в масле. Подобные блюда обладают канцерогенными свойствами, а также способны усиливать воспаление.
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