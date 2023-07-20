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Гастроэнтеролог Вялов назвал главную опасность увлечения фруктами для организма

Помните, как часто в детстве родители многих буквально заставляли есть больше фруктов — в них ведь так много полезного! Однако у этого кладезя витаминов есть и обратная сторона, поэтому слишком налегать на фрукты вредно.

20 июля 20232
фрукты полезные или вредные
Источник:
iStockphoto

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов напомнил, что, как и с любым другим продуктом, даже в употреблении полезных фруктов стоит придерживаться двух важных правил — разнообразия и умеренности. В больших количествах они могут не только не принести желаемой пользы для здоровья, но и навредить. Все дело в содержащейся в них фруктозе — разновидности сахара. А в некоторых фруктах ее слишком много.

Сергей Вялов

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог

По словам Сергея Вялова, высокое содержание фруктозы в рационе питания чревато развитием таких заболеваний:

  • сахарный диабет;

  • ожирение;

  • метаболический синдром;

  • артериальная гипертензия;

  • атеросклероз;

  • проблемы с обменом веществ;

  • нарушения функции почек;

  • нарушения функции печени.

Сколько можно

Как объяснил гастроэнтеролог, рекомендуемое врачами суточное употребление фруктозы зависит от возраста и пола человека:

  • для детей в возрасте от 1 до 3 лет рекомендуется не более 25 г фруктозы в день;

  • для детей от 4 до 8 лет — не более 30 г;

  • для детей от 9 до 13 лет — не более 40 г;

  • для взрослых женщин — не более 50 г;

  • для мужчин — не более 70 г.

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Итак, сколько же фруктозы в 100 г популярных фруктов? Специалист привел 9 примеров.

  1. Финики — 30 г фруктозы.

  2. Виноград - 16 г фруктозы.

  3. Чернослив — 15 г фруктозы.

  4. Манго — 13 г фруктозы.

  5. Киви — 9 г фруктозы.

  6. Груши - 6-8 г фруктозы.

  7. Яблоки — 6-7 г фруктозы.

  8. Бананы — 6-7 г фруктозы.

  9. Абрикосы — 3-4 г фруктозы.

Также врач напомнил, что фруктоза есть не только в свежих фруктах, но и в соках, сиропах и других продуктах. И это надо учитывать.

«Употребление фруктов в больших количествах может привести к избытку фруктозы, что может негативно сказаться на здоровье людей с некоторыми заболеваниями, такими как диабет или синдром раздраженного кишечника. Также в некоторых фруктовых соках может быть слишком много добавленного сахара, что может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем», — еще раз подчеркнул специалист.

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Эти продукты разрушают желудок

Одни и те же продукты могут хорошо влиять на состояние одного органа и при этом иметь неприятные побочные эффекты для совершенно другого. Именно поэтому во всем нужна мера, даже в употреблении полезной пищи.

Ранее Сергей Вялов назвал 3 группы продуктов, которые портят наш желудок.

  1. Острая пища и специи. Перец чили и пряности раздражают слизистую желудка, как и популярные в последнее время азиатские маринованные продукты.

  2. Кислая, очень горячая или очень холодная еда. Цитрусы, кислые мармеладки, обжигающий суп или ледяное мороженое — все это, по словам врача, меняет сокращения желудка и влияет на его снабжение кровью.

  3. Очень жирная еда, копченая пища и продукты, обжаренные в масле. Подобные блюда обладают канцерогенными свойствами, а также способны усиливать воспаление.

Какие ежедневные привычки день за днем убивают желудок, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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