Гастроэнтеролог Вялов назвал главную опасность увлечения фруктами для организма

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов напомнил, что, как и с любым другим продуктом, даже в употреблении полезных фруктов стоит придерживаться двух важных правил — разнообразия и умеренности. В больших количествах они могут не только не принести желаемой пользы для здоровья, но и навредить. Все дело в содержащейся в них фруктозе — разновидности сахара. А в некоторых фруктах ее слишком много.