Врач ФМБА Мартынова объяснила, почему на самом деле повышается холестерин

«Общие рекомендации при повышенном холестерине — разнообразить рацион, — рассказал «Доктору Питеру» профессор Михаил Кутушов. — Лучше всего готовить пищу на пару, отваривать или запекать. Не стоит исключать из питания все жиры , ограничить нужно лишь трансжиры: фастфуд, маргарин, жирную магазинную сдобу и так далее. Также важно уменьшить добавление в блюда соли и сахара, а мясо частично заменить на рыбу и бобовые. Обязательно надо обеспечить усвоение белка в организме и поддержать печень, наладить желчеотделение и нормализовать кишечную микробиоту;.