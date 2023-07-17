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Врач ФМБА Мартынова объяснила, почему на самом деле повышается холестерин

Повышенный холестерин в анализе крови вызывает сильную тревогу и у пациента, и у врача. Но, прежде чем начать принимать статины, стоит попробовать найти и ликвидировать причину сбоя. Что же реально может провоцировать повышение холестерина?

17 июля 2023
холестерин причины снизить
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iStockphoto

Чем опасен высокий холестерин? Он провоцирует образование жировых бляшек в сосудах (атеросклероз), что повышает риск инсультов и инфарктов. Формироваться бляшки могут долго, годами, причем для того, чтобы сосуды забились, необходимо сочетание нескольких факторов, не только высокий холестерин. Воспалительный процесс в сосудах подстегивают в том числе гипертония, курение, сахарный диабет и даже лишний вес.

Тем не менее для правильной работы всего организма важно поддерживать оптимальный уровень холестерина в крови. Терапевт-кардиолог ФКНЦ ФМБА объяснила, о каких цифрах идет речь и каковы самые частые причины повышения холестерина.

Светлана Мартынова
Медицина, кардиология, терапия

Руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФКНЦ ФМБА России

«Холестерин  — это липид, необходимый для нормального функционирования организма человека, — рассказала „Доктору Питеру“ врач ФКНЦ ФМБА России Светлана Мартынова. — Холестерин участвует в синтезе половых гормонов и гормонов надпочечников, обеспечивает липидный обмен, поддерживает форму и работу клеточных мембран, а также правильную работу иммунной системы. Около 80% необходимого холестерина организм синтезирует самостоятельно, оставшиеся 20% поступают с пищей». 

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Не смотрите только на общие цифры

«Наиболее точно оценить качество холестеринового обмена позволит липидограмма (липидный профиль), — говорит доктор. — Скрининг включает в себя анализ крови на общий холестерин, а также триглицериды, липопротеины высокой, низкой и очень низкой плотности».

  • Триглицериды — простые жиры, поступающие в организм с пищей. Это основной источник энергии.

  • Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), или «хороший» холестерин, — соединения, транспортирующие холестерин к печени и способствующие переработке и утилизации жиров из организма.

  • Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), или «плохой» холестерин, — соединения, переносящие холестерин от печени к тканям и органам и обеспечивающие их необходимым количеством холестерина.

«Основная опасность ЛПНП — способность соединений задерживаться на сосудистых стенках, что со временем приводит к атеросклерозу, — продолжает врач ФМБА. — Помимо того, возникновению атеросклероза также способствует эндотелиальная дисфункция, которая может предшествовать сосудистой патологии, артериальная гипертензия, сахарный диабет, гипотиреоз, курение, избыточный вес и ожирение, гиподинамия. 

Показатели холестерина: важные цифры

На данный момент общепринятые референсные значения для оценки липидограммы у взрослых людей:

  • общий холестерин — 3,0-6,0 ммоль/л;

  • ЛПВП — не менее 1,0 ммоль/л у мужчин и не менее 1,2 ммоль/л у женщин;

  • ЛПНП — до 3,0 ммоль/л;

  • ЛПОНП — до 0,8 ммоль/л;

  • триглицериды — до 1,7 ммоль/л.

При повышенном холестерине в крови необходимо пройти комплексную диагностику организма для выявления причины, спровоцировавшей изменения значений.

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Самые частые причины повышения холестерина

  • Нарушения гормонального фона;

  • гипотиреоз, поэтому повышенный уровень холестерина — звоночек к проверке щитовидной железы и наоборот;

  • заболевания печени и почек;

  • сахарный диабет;

  • системные заболевания;

  • холестаз (застой желчи);

  • патологии сердечно-сосудистой системы;

  • нарушение обмена веществ.

Михаил Кутушов
Медицина

Токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий

Что делать, если повышен холестерин

Врачи советуют не паниковать, а сначала попробовать изменить свой образ жизни: больше двигаться, бросить курить, изменить рацион и немного похудеть — каждые 10 кг лишнего веса повышают уровень холестерина на 10%.

«Общие рекомендации при повышенном холестерине — разнообразить рацион, — рассказал «Доктору Питеру» профессор Михаил Кутушов. — Лучше всего готовить пищу на пару, отваривать или запекать. Не стоит исключать из питания все жиры, ограничить нужно лишь трансжиры: фастфуд, маргарин, жирную магазинную сдобу и так далее. Также важно уменьшить добавление в блюда соли и сахара, а мясо частично заменить на рыбу и бобовые. Обязательно надо обеспечить усвоение белка в организме и поддержать печень, наладить желчеотделение и нормализовать кишечную микробиоту;.

Автор текста:Анна Майская
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