Врач ФМБА Мартынова объяснила, почему на самом деле повышается холестерин

Чем опасен высокий холестерин? Он провоцирует образование жировых бляшек в сосудах (атеросклероз), что повышает риск инсультов и инфарктов. Формироваться бляшки могут долго, годами, причем для того, чтобы сосуды забились, необходимо сочетание нескольких факторов, не только высокий холестерин. Воспалительный процесс в сосудах подстегивают в том числе гипертония, курение, сахарный диабет и даже лишний вес.
Тем не менее для правильной работы всего организма важно поддерживать оптимальный уровень холестерина в крови. Терапевт-кардиолог ФКНЦ ФМБА объяснила, о каких цифрах идет речь и каковы самые частые причины повышения холестерина.
Руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт-кардиолог-гериатр Федерального научно-клинического центра ФКНЦ ФМБА России
«Холестерин — это липид, необходимый для нормального функционирования организма человека, — рассказала „Доктору Питеру“ врач ФКНЦ ФМБА России Светлана Мартынова. — Холестерин участвует в синтезе половых гормонов и гормонов надпочечников, обеспечивает липидный обмен, поддерживает форму и работу клеточных мембран, а также правильную работу иммунной системы. Около 80% необходимого холестерина организм синтезирует самостоятельно, оставшиеся 20% поступают с пищей».
Не смотрите только на общие цифры
«Наиболее точно оценить качество холестеринового обмена позволит липидограмма (липидный профиль), — говорит доктор. — Скрининг включает в себя анализ крови на общий холестерин, а также триглицериды, липопротеины высокой, низкой и очень низкой плотности».
Триглицериды — простые жиры, поступающие в организм с пищей. Это основной источник энергии.
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), или «хороший» холестерин, — соединения, транспортирующие холестерин к печени и способствующие переработке и утилизации жиров из организма.
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), или «плохой» холестерин, — соединения, переносящие холестерин от печени к тканям и органам и обеспечивающие их необходимым количеством холестерина.
«Основная опасность ЛПНП — способность соединений задерживаться на сосудистых стенках, что со временем приводит к атеросклерозу, — продолжает врач ФМБА. — Помимо того, возникновению атеросклероза также способствует эндотелиальная дисфункция, которая может предшествовать сосудистой патологии, артериальная гипертензия, сахарный диабет, гипотиреоз, курение, избыточный вес и ожирение, гиподинамия.
Показатели холестерина: важные цифры
На данный момент общепринятые референсные значения для оценки липидограммы у взрослых людей:
общий холестерин — 3,0-6,0 ммоль/л;
ЛПВП — не менее 1,0 ммоль/л у мужчин и не менее 1,2 ммоль/л у женщин;
ЛПНП — до 3,0 ммоль/л;
ЛПОНП — до 0,8 ммоль/л;
триглицериды — до 1,7 ммоль/л.
При повышенном холестерине в крови необходимо пройти комплексную диагностику организма для выявления причины, спровоцировавшей изменения значений.
Самые частые причины повышения холестерина
Нарушения гормонального фона;
гипотиреоз, поэтому повышенный уровень холестерина — звоночек к проверке щитовидной железы и наоборот;
заболевания печени и почек;
сахарный диабет;
системные заболевания;
холестаз (застой желчи);
патологии сердечно-сосудистой системы;
нарушение обмена веществ.
Токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Что делать, если повышен холестерин
Врачи советуют не паниковать, а сначала попробовать изменить свой образ жизни: больше двигаться, бросить курить, изменить рацион и немного похудеть — каждые 10 кг лишнего веса повышают уровень холестерина на 10%.
«Общие рекомендации при повышенном холестерине — разнообразить рацион, — рассказал «Доктору Питеру» профессор Михаил Кутушов. — Лучше всего готовить пищу на пару, отваривать или запекать. Не стоит исключать из питания все жиры, ограничить нужно лишь трансжиры: фастфуд, маргарин, жирную магазинную сдобу и так далее. Также важно уменьшить добавление в блюда соли и сахара, а мясо частично заменить на рыбу и бобовые. Обязательно надо обеспечить усвоение белка в организме и поддержать печень, наладить желчеотделение и нормализовать кишечную микробиоту;.