Повысят гемоглобин и снизят холестерин: гастроэнтеролог назвала топ-8 самых полезных овощей и фруктов июля

Июнь только дал старт богатству выбора на овощных и фруктовых прилавках, а в июле выбор сезонных продуктов становится еще больше. И это серьезная ошибка — не воспользоваться возможностью насытить организм полезными витаминами.
В июле начинают созревать смородина, крыжовник, малина, огурцы, томаты, кабачки, картофель, морковь. Все яркое, вкусное, сочное. Давайте рассмотрим каждый продукт повнимательнее. Поможет в этом врач-гастроэнтеролог.
Врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»Личный сайт
1. Смородина
Вы знали, что эта ягода относится к семейству крыжовниковых? Это именно так.
Первой созревает красная смородина. В свежем виде ягода богата фолиевой кислотой, витамином А, микроэлементами (калий, магний, кальций, железо, марганец, медь, цинк и др.), антиоксидантами, пектином и кумарином. Последний препятствует сгущению крови, помогает организму связать холестерин и предупредить развитие атеросклероза.
А вот витамина С в красной смородине меньше, чем в черной.
«Смородина славится полезными свойствами не только своих ягод, но и листьев, из которых готовят очень вкусный чай, обладающий жаропонижающим, мочегонным, противовоспалительным и тонизирующими эффектом», — объяснила врач-гастроэнтеролог. Подробнее о пользе черной смородины.
2. Крыжовник
Эта ягода богата пектином и натуральной клетчаткой, именно поэтому в народной медицине она используется в качестве регулятора стула.
За счет богатого витаминно-минерального состава крыжовник может стать прекрасным дополнением к рациону как источник витамина С, РР, каротина, меди, рутина, кальция, витаминов группы В.
3. Клубника
Одна из самых популярных и вкусных ягод. В клубнике удачно сочетаются витамин С, железо и фолиевая кислота, так необходимые для кроветворения у пациентов с железодефицитной анемией. Но клубника один из мощнейших аллергенов, так что будьте осторожны.
4. Малина
Полезны не только ягоды, но и листья малины. Все знают, какие чудеса творит чай с малиной при простуде. Ягода обладает мощным жаропонижающим, потогонным, противовоспалительным, мочегонным свойствами. Малина также богата витаминами, микроэлементами, флавоноидами, антиоксидантами и другими полезными веществами.
«Важно помнить, что есть ограничения в употреблении ягод для пациентов с заболеваниями органов пищеварения. Нужно предварительно посоветоваться с врачом», — предупреждает гастроэнтеролог.
5. Томаты
Эти плоды богаты калием, холином, ликопином. Их употребление благоприятно сказывается на уровне холестерина и здоровье сердечно-сосудистой системы в целом. Бета-каротин и лютеин, которые есть в помидорах, необходимы для хорошего зрения. Антиокисданты, в том числе глутатион, в составе плода препятствуют формированию раковых клеток за счет снижения уровня окислительного стресса.
6. Огурцы
Конечно, огурцы уступают по своему составу многим представителям овощных и ягодных культур. Но за счет содержания большого количества воды с растворенными в ней солями и даже ферментами, этот овощ — мощный детоксикант. Он способствует усвоению съеденных с ними продуктов, например мяса.
7. Кабачки
Полезны тем, что разрешены пациентам с заболеваниями органов ЖКТ, старикам и даже младенцам. А еще кабачки богаты сульфорафаном, который препятствует образованию рака гортани и горла. Кабачок обладает противовоспалительным и мочегонным свойствами.
8. Зеленые листовые салаты
В листьях салата содержится много калия, кальция, железа, магния и серы, которая входит в состав гемоглобина. Сера в сочетании с кремнием необходима для нормального состояния кожи, сухожилий и роста волос.
Июльский салат — рецепт врача
«Возьмите томаты, огурцы, молодые кабачки и листовой салат, нарежьте, смешайте со специями, солью и натуральным нерафинированным растительным маслом, — рекомендует Екатерина Пустовит. — К салату отлично подойдет любая свежая рыба, чуть припущенная в собственном соку или небольшом количестве воды. Это один из полезнейших способов ее приготовления: рыба теряет намного меньше полезных питательных веществ, чем при варке или жарке.