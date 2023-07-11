Повысят гемоглобин и снизят холестерин: гастроэнтеролог назвала топ-8 самых полезных овощей и фруктов июля

«Возьмите томаты, огурцы, молодые кабачки и листовой салат, нарежьте, смешайте со специями, солью и натуральным нерафинированным растительным маслом, — рекомендует Екатерина Пустовит. — К салату отлично подойдет любая свежая рыба, чуть припущенная в собственном соку или небольшом количестве воды. Это один из полезнейших способов ее приготовления: рыба теряет намного меньше полезных питательных веществ, чем при варке или жарке.