Почти «антиоксидантная бомба»: в Роспотребнадзоре назвали ягоду, которая полезнее модной годжи

«В их составе большое количество витаминов, обладающих антиоксидантным эффектом: витамин Е, витамины группы В, аскорбиновая кислота, которой, кстати, в 30 граммах продукта столько же, как в четвертинке апельсина. Витамины красоты А и Е не только защищают мембраны клеток от воздействия свободных радикалов, то есть, по сути, замедляют развитие факторов старения нашей кожи, но и поддерживают остроту зрения. Большой набор антиоксидантов также помогает работе органов и систем человека. Так что тут китайцы были правы», — говорит Маргарита Провоторова.