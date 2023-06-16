Почти «антиоксидантная бомба»: в Роспотребнадзоре назвали ягоду, которая полезнее модной годжи

В Древнем Китае считалось, что ягоды годжи помогают сохранять остроту зрения, способствуют общему укреплению здоровья и долголетию. Как рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, как и у любых ягод, у годжи действительно много полезных свойств. В том числе антиоксидантных.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
«В их составе большое количество витаминов, обладающих антиоксидантным эффектом: витамин Е, витамины группы В, аскорбиновая кислота, которой, кстати, в 30 граммах продукта столько же, как в четвертинке апельсина. Витамины красоты А и Е не только защищают мембраны клеток от воздействия свободных радикалов, то есть, по сути, замедляют развитие факторов старения нашей кожи, но и поддерживают остроту зрения. Большой набор антиоксидантов также помогает работе органов и систем человека. Так что тут китайцы были правы», —
Чем еще богаты ягоды годжи?
Минералами: цинк, селен, магний, калий, железо, йод, фосфор. Такое разнообразие помогает уменьшать воспалительные процессы, а женщинам во время беременности облегчить токсикоз, укрепить общий тонус, снизить боль в спине, предупредить появление анемии.
Незаменимыми аминокислотами. Всего в ягодах годжи 18 аминокислот, 4 из которых наш организм не может сам вырабатывать.
Жирными кислотами омега-3 и омега-6.
Каротиноидами. Именно они придают бордовую окраску ягодам. В организме каротиноиды превращаются в витамин А, полезный для зрения.
Однако, как заверяет Маргарита Провоторова, состав ягод годжи не уникален. У них есть более привычная нам и дешевая альтернатива — черная смородина. Причем по некоторым позициям она даже превосходит китайские плоды.
«Насыщенная темная окраска этих ягод — заслуга природных флавоноидов антоцианов. Их большое количество в сочетании с витамином С делает горсть черных плодов практически „антиоксидантной бомбой“. И аскорбинки в черной смородине больше, чем в годжи или апельсинах. Именно поэтому ее плоды — незаменимое средство при простудных инфекционных заболеваниях», — говорит специалист.
Также в черной смородине много:
витаминов А и Е. В 100 граммах ягод содержится до 230 МЕ первого и 1 мг второго;
витаминов группы В: В1, В2, В5 и В6. Они полезны для работы нервной системы, улучшения памяти, а также при интоксикации.
витамина Р (рутин). Он помогает укреплять стенки сосудов и поддерживать их эластичность.
минералов: марганца, фосфора, железа, магния, кальция;
альфа-линолевой и гамма-линолевой кислот. Организм может получить их только с очень ограниченным количеством продуктов, включая черную смородину.
Полезны не только ягоды
Листья черной смородины тоже обладают богатым набором полезных свойств. В них есть фитонциды, эфирные и дубильные вещества, много витамина С. По словам специалиста Роспотребнадзора, отвар из листьев растения оказывает жаропонижающее, дезинфицирующее, тонизирующее и мочегонное действие, поэтому помогает при:
простуде;
нарушениях пищеварения, включая диарею;
патологиях почек и мочевыделительной системы.
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