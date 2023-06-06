Продукты для улучшения зрения: помогут ли морковь и черника лучше видеть

Не каждый готов смириться с тем, что зрение падает и для того, чтобы видеть как раньше, нужно носить очки или пользоваться линзами.
В Интернете можно найти массу советов, как восстановить зрение за несколько недель, а то и дней. Наиболее популярные рекомендации — налегать на определенные продукты питания, якобы обладающие целебными свойствами, или добавки на их основе.
Но реально ли они могут восстановить зрение?
Суперфуд для глаз: польза преувеличена
«Мы постоянно смотрим в компьютер и смартфон, нагрузка на глаза в эпоху гаджетов велика как никогда, — рассказала „Доктору Питеру“ офтальмолог Анастасия Васильева. — Питание на самом деле играет важную роль в сохранении здоровья зрительной системы. Упор важно сделать на формировании сбалансированного рациона, насыщенного витаминами и микроэлементами. Но вот уповать на определенный продукт не стоит, даже если это насыщенная необходимыми для глаз веществами морковь».
Концентрация «полезностей» в морковке настолько скромна, что для восстановления зрения есть ее придется тоннами, отмечает врач.
«При подтвержденном дефиците каких-либо веществ разумнее будет пропить курс витаминов. Оптимальный вариант — сдать анализы, а затем обратиться к врачу за назначением витаминного комплекса», — говорит Анастасия Васильева.
Никакой особой и тем более волшебной диеты для здоровья глаз нет.
В некоторых случаях реальная польза тех или иных продуктов для зрения бывает преувеличена, обращает внимание офтальмолог.
«Яркий пример — черника, которую принято считать суперфудом для глаз. Вот только мнения ученых на этот счет противоречивы. Существуют исследования, опровергающие ее способность влиять на зрение особым образом. При этом черника, как и другие ягоды, безусловно, богата витаминами», — рассказывает доктор.
Что реально поможет зрению
Витамин A - вещество номер один для здоровья глаз. Он участвует в выработке зрительных пигментов — веществ, которые отвечают за восприятие света и передачу зрительного сигнала. Витамин A также входит в состав родопсина, главного зрительного пигмента сетчатки глаза. Родопсин позволяет человеку видеть при низкой освещенности. Дефицит этого вещества приводит к развитию «куриной слепоты» — снижению зрения в сумерках.
Витамин C - обладает сильным антиоксидантным эффектом и предупреждает развитие катаракты. Он также необходим для производства белка коллагена, необходимого для здоровья роговицы — прозрачной части наружной оболочки глазного яблока.
Витамин E - еще один антиоксидант, защищающий клетки глаз от повреждения свободными радикалами и окислительного стресса — частой причины болезней глаз. Витамин E незаменим для профилактики возрастной макулярной дегенерации. Это хроническое заболевание считают одним из основных провокаторов снижения зрения в пожилом возрасте.
Бета-каротин - растительный пигмент желтого или оранжевого цвета, «предшественник» витамина A. Помогает замедлить формирование распространенных болезней органов зрения — катаракты и глаукомы.
Жирные кислоты омега-3 и омега-6 - предупреждают формирование сухого глаза, питают и увлажняют сетчатку.
Цинк - регулирует работу сетчатки и отвечает за сохранение хрусталика глаза, а еще способствует лучшему усвоению витамина A.
Какие продукты добавить в рацион
Морковь — основной источник бета-каротина.
Зеленые овощи (брокколи, брюссельская капуста, шпинат, зеленый горошек, петрушка) — насыщены лютеином.
Цветные овощи и фрукты (тыква, свекла, сладкий перец, дыня, абрикосы) — для насыщения организма бета-каротином, витаминами A и С. Лучше отдавать предпочтение сезонным плодам: у них самый насыщенный витаминный состав.
Цитрусовые и ягоды (красная и черная смородина, черника, клубника, шиповник) — доступный источник витамина C.
Печень — кладезь витамина A. Рекордсменом по его содержанию считается печень трески, однако можно смело использовать печень птицы, говяжью или свиную. Этот субпродукт также полезно есть при нехватке серы.
Яйца — для профилактики дефицита витамина A и лютеина.
Жирная морская рыба (селедка, скумбрия, лосось) — источник омега-3.
Орехи — компенсируют нехватку омега-3 и витамина E.
Льняное масло — рекордсмен среди масел по содержанию омега-3. Улучшает жировой состав органов зрения и положительно влияет на работу мейбомиевых желез. Они выделяют жиры на поверхность глаза и не дают слезной жидкости слишком быстро испаряться.
Красное сухое вино — содержит ресвератрол — особое вещество, которое улучшает состояние сетчатки глаза.
За профилактикой — к врачу
«Но каким бы продуманным ни был рацион, заменить профессиональную медицинскую помощь он все равно не сможет, — резюмирует врач. — Для профилактики глазных болезней следует регулярно посещать офтальмолога. Особенно это важно для людей старше 40 лет, в этом возрасте проверять зрение необходимо каждый год.