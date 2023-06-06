Продукты для улучшения зрения: помогут ли морковь и черника лучше видеть

«Мы постоянно смотрим в компьютер и смартфон, нагрузка на глаза в эпоху гаджетов велика как никогда, — рассказала „Доктору Питеру“ офтальмолог Анастасия Васильева. — Питание на самом деле играет важную роль в сохранении здоровья зрительной системы. Упор важно сделать на формировании сбалансированного рациона, насыщенного витаминами и микроэлементами. Но вот уповать на определенный продукт не стоит, даже если это насыщенная необходимыми для глаз веществами морковь».