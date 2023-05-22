Голубые или карие? У людей с каким цветом глаз выше риск заболеть раком

Исследование, проведенное на основе анализа историй болезни тысяч людей, показало, что цвет глаз может влиять на предрасположенность к онкологическим заболеваниям.
22 мая 2023
Говорят, что глаза — это зеркало души. Ученые выяснили, что глаза могут еще и предсказывать риски, связанные со здоровьем. Исследователи США и Китая провели анализ данных нескольких тысяч человек и выяснили, люди с каким цветом глаз больше предрасположены к раку кожи.
Исследование проводилось на территории США. Ученые сравнили данные 4 тысяч пациентов с раком кожи с показателями 10 тысяч здоровых людей, которые не имели онкологических заболеваний.
В результате исследования ученых из Университета Брауна и Пекинского университета выяснилось, что люди со светлым цветом глаз более склонны к риску развития рака кожи.
«У людей со светло-карими, зелеными или голубыми глазами риск развития рака кожи на 24% выше, чем у обладателей темно-карих и почти черных глаз, — говорится в исследовании ученых. — Люди с меньшим количеством пигмента в глазах, как правило, имеют меньше пигмента и в коже. А он естественная защита от солнечных лучей».
На основе результатов исследования ученые призывают людей со светлым цветом глаз быть особенно осторожными на солнце и использовать солнцезащитные кремы для защиты кожи. Также рекомендуется регулярно проходить медицинские осмотры для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.
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