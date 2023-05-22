Голубые или карие? У людей с каким цветом глаз выше риск заболеть раком

Врачи предупреждают: если вы заметили у себя или своих родственников (особенно пожилых) появившееся вокруг роговицы тусклое голубое либо белое кольцо или даже изменение цвета глаз с темного на более светлый, то это признак повышенного холестерина. Это состояние не опасно для глаз. Оно вызвано накоплением липидов в глазах, но обратиться к врачу вам стоит обязательно.