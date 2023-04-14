Пациентка по имени Зарема стала плохо видеть еще 15 лет назад, а в 2017 году и вовсе практически полностью ослепла на оба глаза. Врачи диагностировали у нее сильно запущенную стадию катаракты: хрусталики не просто помутнели, а стали полностью молочно-белыми.