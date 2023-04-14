Жительница Нижневартовска, шесть лет жившая почти в полной темноте из-за запущенной катаракты, вновь смогла увидеть своих близких. Зрение пациентке смогли вернуть врачи Окружной клинической больницы Югры.
Ослепла на два глаза
Пациентка по имени Зарема стала плохо видеть еще 15 лет назад, а в 2017 году и вовсе практически полностью ослепла на оба глаза. Врачи диагностировали у нее сильно запущенную стадию катаракты: хрусталики не просто помутнели, а стали полностью молочно-белыми.
Зарема жила в мире тьмы, она не видела предметы, близких. Единственное, что могла различить женщина, — направление света.
«Пациентка не могла самостоятельно передвигаться, только с помощью близких. И даже в смотровой кабинет ее провожали соседи по палате», —
Операцию отложил ковид
Во время эпидемии коронавируса Зарема заболела ковидом. После болезни у нее упал гемоглобин — ниже 80. Операцию на глазах с таким показателем гемоглобина проводить невозможно: очень высок риск осложнений и неблагоприятного исхода.
Как только уровень гемоглобина удалось повысить, женщине тут же дали направление на госпитализацию в офтальмологическое отделение окружной больницы.
Ювелирная работа
Зарема перенесла две операции факоэмульсификации (хирургическое лечение катаракты), чтобы восстановить зрение. Проводила их лично завотделением больницы Бирджа Алиева.
Операции делали через крошечные разрезы в 2,2 миллиметра с помощью специального инструмента, по сути, ювелирного, который вводится в камеру глаза и дробит ядро катаракты, превращая ее в эмульсию.
«На место старого хрусталика устанавливается искусственный. Это гибкая линза, по краям которой закреплены опорные элементы — „усики“. Они удерживают ее в правильном положении», — рассказали офтальмологи.
После операции на глазах пациентки не осталось ни единого шва.
«Увидела сына — а он седой»
Сразу после двух перенесенных операций зрение у Заремы восстановилось на 40%. Это отличный результат, отмечают врачи.
Спустя шесть лет женщина смогла увидеть мир, а главное — лица своих родных и близких. По словам пациентки, операция для нее — это настоящее чудо.
«После стольких лет темноты я наконец увидела сына, — говорит Зарема. — Он был парень с черными волосами, а сейчас у него уже седина на висках.