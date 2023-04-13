5 советов для стройности, которые могут работать наоборот и заставлять нас толстеть

Чем ближе пляжный сезон, тем больше можно найти противоречащих друг другу советов о том, как добиться фигуры мечты. И, увы, далеко не все из них работают. А иногда мы сами не совсем правильно трактуем некоторые рекомендации.
Вот несколько популярных советов по похудению, которые могут заставить вас набрать вес.
Интервальное голодание
Нередко интервальное голодание презентуют как идеальный способ похудеть: ни в каких продуктах себя не ограничиваешь, просто в определенные часы не ешь. Более того, кому-то этот метод действительно может помочь похудеть. Любой эффективный способ похудения должен приводить к дефициту калорий, и интервальное голодание может помочь есть меньше.
Ловушка в том, что некоторых людей пропуск приемов пищи может заставить переесть позже, и тогда никакого дефицита не будет, как и результата. Кроме того, из-за чувства голода у вас может не хватить сил на тренировки.
Поэтому будьте аккуратны, пробуя этот метод. Следите за реакцией своего тела.
ПП-сладости и яблоко вместо котлеты
В попытке сделать свое питание «более чистым» вы можете попробовать заменить все конфеты на сухофрукты. Более того, вы даже можете пробовать обмануть свой желудок и вместо бургера есть фрукты. Однако велик риск, что после такой замены вы только больше захотите запретных лакомств, а потом еще и переедите их. Поэтому, если вам очень сильно хочется съесть шоколадку, сделайте это и просто впишите ее в свою норму калорийности. Это лучше, чем потом сорваться и съесть несколько таких шоколадок.
Веганство
Многие люди становятся веганами по идейным соображениям, но некоторые хотят так оздоровиться и похудеть. В любом случае важно помнить: нельзя просто бездумно отказываться от животных продуктов, нужно грамотно спланировать свой новый рацион. Для похудения вам нужен белок — именно он дает продолжительное чувство насыщения. Иначе есть риск постоянно перекусывать «быстрыми» углеводами, что может привести к набору веса. Поэтому, если вы отказались от мяса, обратите внимание на чечевицу, фасоль, тофу, орехи, семена чиа.
Овощные блюда в ресторанах
Когда вы выбираетесь на обед или ужин в кафе, вы можете думать, что лучший вариант для вас — овощной салат или рагу. Овощи низкокалорийны, а значит, безопасны для вашей фигуры — можно есть вообще сколько угодно. Или нет?
Калорийность овощей может значительно вырасти в зависимости от способа приготовления. Например, те же баклажаны могут впитать много масла во время жарки, а это повышает пищевую ценность продукта. Это не значит, что овощи нельзя есть. Просто помните, что потолстеть можно и от «правильной» еды, если есть слишком много.
Отказ от углеводов
Углеводы многие худеющие считают абсолютным злом, тем, что нужно исключить из своего рациона питания. Однако именно богатые углеводами продукты дают нам энергию, пишет издание