5 советов для стройности, которые могут работать наоборот и заставлять нас толстеть

В попытке сделать свое питание «более чистым» вы можете попробовать заменить все конфеты на сухофрукты. Более того, вы даже можете пробовать обмануть свой желудок и вместо бургера есть фрукты. Однако велик риск, что после такой замены вы только больше захотите запретных лакомств, а потом еще и переедите их. Поэтому, если вам очень сильно хочется съесть шоколадку, сделайте это и просто впишите ее в свою норму калорийности . Это лучше, чем потом сорваться и съесть несколько таких шоколадок.