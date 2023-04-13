Диагност Малиновская рассказала, как часто нужно мерить давление

Люди склонны нередко недооценивать опасность высокого давления. Казалось бы, что тут страшного? Ну повысилось давление, испортилось немного самочувствие — это же временная проблема. Но не стоит забывать: на самом деле гипертония смертельно опасна. Это состояние провоцирует болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркт и инсульт. Самое грустное, что долгое время явных симптомов повышенное давление может не давать. А тем временем болезнь будет прогрессировать и медленно, но верно ухудшать здоровье.