— Для того, чтобы уточнить этот вопрос, провели исследования на 21 104 пациентах с гипертонией. В одной группе таблетки от давления назначались утром, а в другой на ночь. Через 5 лет наблюдений частота сердечно-сосудистых осложнений была одинакова в обеих группах, — рассказала Анна Кореневич в своем телеграм-канале.

У каждого свое время

По словам кардиолога с более чем 20-летним стажем, на самом деле не так важно, когда вы будете принимать таблетки от давления. Главное, чтобы оно оставалось у вас в норме в течение суток.

— У разных людей давление в течение суток ведет себя по-разному. Это называется суточный профиль АД. Есть люди, у которых пик давления приходится на вечер, у других он будет утром или днем. В зависимости от этого профиля и надо принимать таблетки, — разъясняет специалист.

Не после, а до

В то же время важно другое. По мнению врача, антигипертензивные препараты не стоит пить после еды — это может замедлить или нарушить их действие. Анна Кореневич советует делать это до еды и желательно в одно и то же время каждый день — в зависимости от вашего суточного профиля АД.