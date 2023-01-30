Таблетки для снижения артериального давления приходится пить постоянно. При этом, как говорят доктора, они не могут полностью излечить от гипертонии — они лишь снимают симптом и позволяют гипертоникам жить дольше. Но и для этого одних лекарств мало. Чтобы снизить вероятность инфаркта или инсульта, важно также соблюдать и остальные рекомендации врачей, касающиеся образа жизни, — питания, физической активности, качества сна, эмоциональной стабильности.
Не влияет на риск?
Однако вопрос, когда же лучше все-таки пить таблетки для снижения давления, даже для медиков остается открытым. По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, существовавшее долгое время мнение, что делать это лучше вечером, не подтвердилось на практике.
— Для того, чтобы уточнить этот вопрос, провели исследования на 21 104 пациентах с гипертонией. В одной группе таблетки от давления назначались утром, а в другой на ночь. Через 5 лет наблюдений частота сердечно-сосудистых осложнений была одинакова в обеих группах, —
У каждого свое время
По словам кардиолога с более чем 20-летним стажем, на самом деле не так важно, когда вы будете принимать таблетки от давления. Главное, чтобы оно оставалось у вас в норме в течение суток.
— У разных людей давление в течение суток ведет себя по-разному. Это называется суточный профиль АД. Есть люди, у которых пик давления приходится на вечер, у других он будет утром или днем. В зависимости от этого профиля и надо принимать таблетки, — разъясняет специалист.
Не после, а до
В то же время важно другое. По мнению врача, антигипертензивные препараты не стоит пить после еды — это может замедлить или нарушить их действие. Анна Кореневич советует делать это до еды и желательно в одно и то же время каждый день — в зависимости от вашего суточного профиля АД.
Какие тренировки лучше снижают давление
Недавно группа исследователей из университетов США решила выяснить, как время проведения тренировок сказывается на здоровье мужчин и женщин, в том числе на показателях артериального давления. В своем эксперименте они задействовали 30 женщин и 26 мужчин среднего возраста.
Выяснилось, что у женщин эффективнее всего снижать давление помогали утренние тренировки, а у мужчин — вечерние занятия лучше снижали систолическое (верхнее) артериальное давление.