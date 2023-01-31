Проблемы со зрением не имеют возраста и пола: очки носят и мужчины, и женщины, и дети, и пенсионеры. В современном мире есть и альтернативные способы коррекции зрения: например, можно купить линзы или даже решиться на лазерную операцию.

Но если зрение начало падать из-за болезни, то сначала придется лечить первоисточник проблемы. Офтальмолог Валерия Смирнова рассказала, почему мы можем начать хуже видеть из-за неочевидных на первый взгляд недугов.