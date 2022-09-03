Не болезнь, а проклятие: как быстро вылечить ячмень на глазу

Если край века в области роста ресниц припухает, сильно зудит и болит, глаз слезится и возникает болезненная припухлость с желтым центром-гнойничком, скорее всего у вас развился ячмень. Таким забавным названием мы в быту называем серьезное инфекционное заболевание — гордеолум. Это воспаление в области желез Цейса или мейбомиевых желез — они выделяют защитную смазку для глаза.

Каких только народных методов лечения не предлагают — заговоры, нагревание теплым яйцом или даже плевок в глаз, примочки с чаем и заговаривание узелка. Отдельным счастливчикам это «помогает», но рисковать нельзя. Инфекция опасна! «Доктор Питер» уточнил, почему опасно лечить ячмень народными методами у Ольги Смирновой, врача-офтальмолога.