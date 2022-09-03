Не болезнь, а проклятие: как быстро вылечить ячмень на глазу

Если край века в области роста ресниц припухает, сильно зудит и болит, глаз слезится и возникает болезненная припухлость с желтым центром-гнойничком, скорее всего у вас развился ячмень. Таким забавным названием мы в быту называем серьезное инфекционное заболевание — гордеолум. Это воспаление в области желез Цейса или мейбомиевых желез — они выделяют защитную смазку для глаза.
Каких только народных методов лечения не предлагают — заговоры, нагревание теплым яйцом или даже плевок в глаз, примочки с чаем и заговаривание узелка. Отдельным счастливчикам это «помогает», но рисковать нельзя. Инфекция опасна! «Доктор Питер» уточнил, почему опасно лечить ячмень народными методами у Ольги Смирновой, врача-офтальмолога.
Опасная стафилококковая инфекция
Ячмень — это инфекционное заболевание тканей глаз, острое гнойное воспаление железы внутри или у края века. Образуется желтоватый нарыв, похожий на ячменное зернышко, отсюда и народное название этого заболевания. В 9 из 10 случаев причиной появления ячменя становится стафилококк. Эти бактерии часто живут на коже, в носу, в кишечнике, но не проявляют себя. При ослаблении защитных сил организма бактерии могут попасть в железу века и вызвать воспаление.
Можно остановить в самом начале
В своем развитии ячмень проходит несколько стадий, но течение болезни у разных людей сильно отличается. Если начать лечение при первых симптомах, процесс можно остановить в самом начале, не допустив образования гнойника.
Первые симптомы — это покраснение и зуд века, ощущение инородного тела, до века больно дотрагиваться. Если в этой стадии процесс не затормозить и не подавить воспаление, потом формируется прыщик с белой или желтой головкой, размером с ячменное зернышко. Он может прорваться самостоятельно, гной вытекает и наступает облегчение боли, или его придется вскрывать врачу. Гной может выходить несколько дней, затем появляется корочка, под ней образуется новая кожа, ткани заживают и корочка отваливается.
Чем опасны народные методы
Раньше считали, что веко краснеет от сглаза или порчи, и воспаление провоцируют злые силы. И «работающим» методом лечения было плюнуть в лицо или прямо в глаз или показать пострадавшему человеку фигу. Считалось, что так снимается вред от проклятий и ячмень быстро пройдет. Но врачи не советуют использовать подобные методы сегодня. Когда доступна качественная медицинская помощь и эффективные препараты.
Да, в человеческой слюне действительно содержатся антибактериальные вещества, но действие их на современные бактерии очень слабое, а вот занести дополнительную инфекцию с чужой слюной удастся наверняка. Это грозит дополнительными осложнениями и утяжелением процесса. И пока вы ждете эффекта, будет потеряно драгоценное время самого начала воспаления, когда можно вылечить заболевание на ранней стадии.
Если греть, то очень аккуратно!
Греть ячмень теплым яйцом (отваренным вкрутую) или мешочком с солью можно только в самом начале процесса, когда ячмень только зреет. При уже наметившемся гнойнике, когда вырисовывается гнойная головка, такое лечение может только ухудшить состояние, инфекция распространится на соседние здоровые ткани. Поэтому вместо подобных процедур лучше записаться на прием к офтальмологу и подобрать эффективное и безопасное лечение.
Протыкать ячмень иглой, сдирать ногтем или выдавливать его самостоятельно очень опасно! Это может привести к серьезной травме и распространению гноя на окружающие глазные ткани.
С травками — очень осторожно
Лекарственные травы с бактерицидным эффектом — ромашка, календула, шалфей допустимы, если приготовленные отвары свежие, и вы все сделали по инструкции. Их можно использовать для промывания глаза после вскрытия гнойника и компрессов, но только в определенной стадии болезни. Лучше обсудить применение фитотерапии с врачом.
У детей лечение народными методами должно проходить под контролем офтальмолога, так как осложнения ячменя очень опасны, инфекция может перейти с века на глаз, ткани вокруг глаза и оболочки головного мозга. В итоге можно потерять зрение и получить еще более серьезные проблемы.
Как правильно лечить ячмень
Быстрое излечение ячменя происходит благодаря своевременному правильному сочетанию глазных капель и мази, назначенных врачом. Лечение народными средствами можно успешно сочетать с традиционным медикаментозным лечением, но только и обязательно после консультации с офтальмологом.
Очень важна профилактика ячменя и его рецидивов — это укрепление иммунитета, устранение любых офтальмологических нарушений и соблюдение правил гигиены.