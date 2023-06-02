Врач Константинова рассказала, что произойдет, если съесть много фруктов

Во фруктах действительно много витаминов, микроэлементов и клетчатки, поэтому о их пользе никто не спорит. Однако даже с ними важно помнить о мере. Как рассказала врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова, представить эту меру помогает «правило ладони»: порция фруктов должна соответствовать размеру ладони, а количество таких порций не должно превышать 3-4 в день. Чтобы не нагружать печень из-за содержащейся в плодах фруктозе, есть и другая рекомендация: