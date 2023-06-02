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Врач Константинова рассказала, что произойдет, если съесть много фруктов

Летом в магазинах начинают появляться сезонные ягоды и фрукты. Многие спешат запастись «свежими» витаминами впрок и часто не рассчитывают силы, получая переедание, аллергию и даже отравление.

2 июня 2023
можно ли отравиться фруктами
Источник:
iStockphoto

Во фруктах действительно много витаминов, микроэлементов и клетчатки, поэтому о их пользе никто не спорит. Однако даже с ними важно помнить о мере. Как рассказала врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова, представить эту меру помогает «правило ладони»: порция фруктов должна соответствовать размеру ладони, а количество таких порций не должно превышать 3-4 в день. Чтобы не нагружать печень из-за содержащейся в плодах фруктозе, есть и другая рекомендация:

  • для женщин — 150-200 г фруктов за один раз;

  • для мужчин — 200-250 г.

По словам врача, случаи переедания летом случаются часто. Последствия зависят от вида фруктов.

  • Цитрусовые могут стать причиной сильной аллергической реакции, проявляющейся покраснением и зудом кожи, отеком слизистых, слезотечением и насморком.

  • Употребление большого количества кислых фруктов (например, граната или лимона) могут спровоцировать раздражение слизистой ЖКТ, вызвать боль в животе, изжогу, а при хронических заболеваниях органов пищеварения — спровоцировать обострение.

  • Переедание сладких фруктов — банана, хурмы, винограда или черешни — приводит к повышению уровня сахара в крови и может быть причиной увеличения массы тела.

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Можно ли отравиться количеством?

Кроме симптомов переедания или аллергической реакции, большим количеством фруктов можно и отравиться. Если, конечно, с ними было что-то не так.

Марина Константинова
Терапия

Врач-терапевт «Инвитро-Урал»

«Отравление может возникнуть при употреблении в пищу фруктов, обработанных определенными добавками (гормоны роста, нитраты, пестициды и дифенил) или испорченными фруктами. В этом случае симптомы отравления будут зависеть от количества съеденного: чем больше съели, тем тяжелее клинические симптомы. Отравление также могут вызвать неспелые фрукты. Симптомы отравления могут появиться уже через два часа после употребления фруктов в пищу», — рассказала Марина Константинова.

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  1. Попробуйте искусственно вызвать рвоту, если прошло не более 2-3 часов с момента приема пищи. Для этого надо выпить 5-6 стаканов воды и надавить на корень языка.

  2. Примите сорбенты. Например, энтеросгель или активированный уголь.

  3. В случае рвоты и продолжительной диареи пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

  4. Срочно обратитесь за помощью к врачу, если состояние ухудшилось и появились следующие симптомы:

  • повышение температуры тела выше 38 градусов;

  • сухость во рту;

  • выраженная слабость;

  • задержка мочеиспускания;

  • частый водянистый стул с примесью крови.

Как правильно мыть фрукты и ягоды

А чтобы «не мучиться животом», фрукты-ягоды надо обязательно мыть. Делать это желательно непосредственно перед едой. Врач напомнила основные правила, отметив, что мыло и моющие средства при этом использовать нельзя:

  • ягоды (вишня, черешня, смородина, виноград) следует промывать проточной водой не менее 5 минут. Можно использовать для этого дуршлаг;

  • цитрусовые лучше ошпарить кипятком, он не повредит кожуру, но поможет избавиться от вредных веществ на их поверхности;

  • дыни, арбузы моют проточной водой, используя мягкую щетку;

  • яблоки, груши, персики, абрикосы можно ненадолго замочить в воде и затем их промыть;

  • особенно внимательно стоит отнестись к мытью клубники. Чтобы отмыть остатки земли, клубнику надо замочить в холодной воде не менее чем на 10 минут, а затем хорошо промыть проточной водой.

Автор текста:Анастасия Романова
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