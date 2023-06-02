Врач Константинова рассказала, что произойдет, если съесть много фруктов

Во фруктах действительно много витаминов, микроэлементов и клетчатки, поэтому о их пользе никто не спорит. Однако даже с ними важно помнить о мере. Как рассказала врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова, представить эту меру помогает «правило ладони»: порция фруктов должна соответствовать размеру ладони, а количество таких порций не должно превышать 3-4 в день. Чтобы не нагружать печень из-за содержащейся в плодах фруктозе, есть и другая рекомендация:
для женщин — 150-200 г фруктов за один раз;
для мужчин — 200-250 г.
По словам врача, случаи переедания летом случаются часто. Последствия зависят от вида фруктов.
Цитрусовые могут стать причиной сильной аллергической реакции, проявляющейся покраснением и зудом кожи, отеком слизистых, слезотечением и насморком.
Употребление большого количества кислых фруктов (например, граната или лимона) могут спровоцировать раздражение слизистой ЖКТ, вызвать боль в животе, изжогу, а при хронических заболеваниях органов пищеварения — спровоцировать обострение.
Переедание сладких фруктов — банана, хурмы, винограда или черешни — приводит к повышению уровня сахара в крови и может быть причиной увеличения массы тела.
Можно ли отравиться количеством?
Кроме симптомов переедания или аллергической реакции, большим количеством фруктов можно и отравиться. Если, конечно, с ними было что-то не так.
Врач-терапевт «Инвитро-Урал»
«Отравление может возникнуть при употреблении в пищу фруктов, обработанных определенными добавками (гормоны роста, нитраты, пестициды и дифенил) или испорченными фруктами. В этом случае симптомы отравления будут зависеть от количества съеденного: чем больше съели, тем тяжелее клинические симптомы. Отравление также могут вызвать неспелые фрукты. Симптомы отравления могут появиться уже через два часа после употребления фруктов в пищу», — рассказала Марина Константинова.
Как помочь себе при отравлении: 4 совета от терапевта
Попробуйте искусственно вызвать рвоту, если прошло не более 2-3 часов с момента приема пищи. Для этого надо выпить 5-6 стаканов воды и надавить на корень языка.
Примите сорбенты. Например, энтеросгель или активированный уголь.
В случае рвоты и продолжительной диареи пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
Срочно обратитесь за помощью к врачу, если состояние ухудшилось и появились следующие симптомы:
повышение температуры тела выше 38 градусов;
сухость во рту;
выраженная слабость;
задержка мочеиспускания;
частый водянистый стул с примесью крови.
Как правильно мыть фрукты и ягоды
А чтобы «не мучиться животом», фрукты-ягоды надо обязательно мыть. Делать это желательно непосредственно перед едой. Врач напомнила основные правила, отметив, что мыло и моющие средства при этом использовать нельзя:
ягоды (вишня, черешня, смородина, виноград) следует промывать проточной водой не менее 5 минут. Можно использовать для этого дуршлаг;
цитрусовые лучше ошпарить кипятком, он не повредит кожуру, но поможет избавиться от вредных веществ на их поверхности;
дыни, арбузы моют проточной водой, используя мягкую щетку;
яблоки, груши, персики, абрикосы можно ненадолго замочить в воде и затем их промыть;
особенно внимательно стоит отнестись к мытью клубники. Чтобы отмыть остатки земли, клубнику надо замочить в холодной воде не менее чем на 10 минут, а затем хорошо промыть проточной водой.