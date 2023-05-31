Эти распространенные привычки во время еды делают нас старыми, толстыми и больными

Многие люди взяли за правило: раз мне грустно, надо порадовать себя чем-то вкусным. Пища действительно может успокаивать и расслаблять. Проблема в том, что с помощью продуктов человек может компенсировать свои чувства. И в итоге он ест не из-за реального голода, а в попытке доставить себе удовольствие. Причем, как правило, люди не слишком разборчивы в выборе еды в такие моменты. В итоге вы набираете вес.