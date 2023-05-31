Эти распространенные привычки во время еды делают нас старыми, толстыми и больными

Мало просто питаться только «правильными» продуктами. Чтобы хорошо себя чувствовать, рацион должен быть сбалансированным. Также полезно поработать над своими привычками.
Задумывались ли вы о том, что конкретно привыкли есть, как это вы делаете и какие ритуалы связаны в вашей голове с приемом пищи? Эксперты Роспотребнадзора
Есть слишком быстро
У современного человека постоянно не хватает времени. Однако, если есть слишком быстро, можно заработать проблемы с желудком и пищеварением. Кроме того, мозг просто не будет успевать получить сигнал о наполнении желудка и сытости. Дело в том, что насыщение приходит примерно через 15-20 минут. Поэтому есть медленно очень важно, если вы хотите поддерживать свой вес или планируете похудеть.
Пропускать завтрак
Есть люди, которые не особо голодны по утрам, а есть те, кто просто не успевает нормально позавтракать. Однако пропуск приемов пищи ведет к перееданию. Кроме того, завтрак улучшает когнитивные функции и дает силы и энергию на весь день.
Переедать вечером
Вот с ужином у большинства людей все наоборот. Когда весь день ел на бегу и кое-как, так и хочется вечером как следует поесть и расслабиться, а то и заесть усталость. Однако слишком обильный прием пищи вечером вредит вашему пищеварению. Кроме того, спать с полным желудком вы будете хуже и наутро почувствуете себя вялым. А еще переедание по вечерам — короткий путь к лишнему весу.
Курить после еды
Сигареты в принципе вредны для вашего здоровья в любых дозировках и в любое время, однако курить после еды особенно вредно. Ученые выяснили: буквально одна сигарета после обеда равнозначна нескольким сигаретам, что увеличивает риск развития различных заболеваний.
Пить мало воды
Обезвоживание делает нас усталыми и вялыми. Кроме того, вода очень важна для переваривания пищи и усвоения полезных питательных веществ. Если вы забываете пить достаточно, вы рискуете постареть быстрее. А еще люди нередко путают жажду и голод — так что вы можете переедать просто из-за недостатка воды.
Пить слишком много кофе
Вообще в умеренных количествах кофе для здоровья даже полезен. Две чашки в день, например, снижают риск преждевременной смерти. А вот если пить более пяти чашек, то вы, наоборот, ставите под удар свое сердце.
Слишком много есть в выходные
Это распространенная ошибка. Вы можете питаться сбалансировано и умеренно всю неделю, а потом в выходные решить побаловать себя большим количеством жирной, сладкой еды. Нет ничего плохого в том, чтобы позволять себе поесть что-то вкусное. Однако даже в выходные нужно помнить о чувстве меры, чтобы сохранить и здоровье, и фигуру.
Заедать плохое настроение
Многие люди взяли за правило: раз мне грустно, надо порадовать себя чем-то вкусным. Пища действительно может успокаивать и расслаблять. Проблема в том, что с помощью продуктов человек может компенсировать свои чувства. И в итоге он ест не из-за реального голода, а в попытке доставить себе удовольствие. Причем, как правило, люди не слишком разборчивы в выборе еды в такие моменты. В итоге вы набираете вес.
Если вы хотите пожевать что-то, чтобы успокоить нервы, возьмите свежие овощи или фрукты, нарезанные дольками.
Есть слишком много сахара
Сахар не стоит демонизировать: в умеренном количестве он вам не навредит и даст энергии. Для здоровья опасен именно переизбыток сахара: он увеличивает риск развития сахарного диабета, ожирения, кариеса, провоцирует старение кожи. В тяжелых случаях любовь к сахару может закончиться инсультом, инфарктом и отмиранием тканей.
Есть перед гаджетами
Можно приготовить самое полезное блюдо, но съесть его, глядя в экран компьютера или телефона. Однако в такой обстановке человек вообще не разбирает, что ест. Это вредно для пищеварения. Кроме того, так можно съесть гораздо больше, чем требуется организму.