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Эндокринолог Павлова назвала 7 продуктов, которые мешают усваиваться магнию

Если вы в последнее время чувствуете себя уставшим и вялым, ваша кожа стала сухой и тусклой, да и с пищеварением начались проблемы — возможно, вам не хватает этого важного микроэлемента.

21 апреля 20232
лекарства цвет таблетки
Источник:
IStockphoto

Один из самых важных для нашего организма микроэлементов — магний. Он особенно необходим для современного человека, ведь именно магний помогает выдерживать зашкаливающий в наши дни уровень стресса.

Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала, в каких продуктах есть магний и что нужно сделать для того, чтобы микроэлемент усваивался как можно лучше.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

По словам врача, магний лучше усваивается в утренние часы и в первой половине дня. Однако, если вы страдаете от бессонницы, не лишним будет есть продукты с большим количеством магния и вечером.

Кроме того, усвоению магния могут мешать некоторые продукты. Например:

  • чай;

  • кофе;

  • обычная соль;

  • мука, макароны, булочки — продукты с глютеном;

  • рафинированное масло;

  • невымоченные грибы;

  • алкоголь.

Курение тоже мешает микроэлементу усваиваться.

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В какой еде магния больше всего? Искать микроэлемент лучше в продуктах растительного происхождения. Обратите внимание на крупы, бобы, шпинат, зелень, орехи, семена льна и тыквы, курагу, брокколи, темный шоколад. А еще магния немало в минеральной воде.

Еще один способ получить микроэлемент — принимать ванны с английской солью (она же соль Эпсома). Теплая ванна сама по себе отлично расслабляет, а с магнием вы сможете смыть с себя заботы и раздражительность. Он может проникать в тело человека через кожу, волосяные фолликулы и слизистую легких. Магниевые ванны подходят и взрослым, и детям.

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Как определить, есть ли у вас дефицит магния? Можно сдать кровь на общий анализ. Кроме того, о нехватке микроэлемента расскажут следующие симптомы:

  • апатия, перепады настроения;

  • слабость в мышцах;

  • гормональные сбои;

  • проблемы со сном;

  • ухудшение памяти и внимания;

  • ломкие ногти, проблемы с кожей и суставами;

  • перебои в работе ЖКТ;

  • постоянное желание съесть что-то сладкое;

  • появление ранней седины;

  • синдром беспокойных ног.

Если у вас выявлен дефицит, врач может прописать пить магний в таблетках. Однако важно помнить: микроэлемент — не панацея от стресса. Для крепких нервов нужно высыпаться, давать организму физические нагрузки и сбалансировано питаться. А вот ставить самому себе диагнозы и пить препараты без назначения врача — всегда плохая идея.

Автор текста:Дарья Гапионок
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