Эндокринолог Павлова назвала 7 продуктов, которые мешают усваиваться магнию

Еще один способ получить микроэлемент — принимать ванны с английской солью (она же соль Эпсома). Теплая ванна сама по себе отлично расслабляет, а с магнием вы сможете смыть с себя заботы и раздражительность. Он может проникать в тело человека через кожу, волосяные фолликулы и слизистую легких. Магниевые ванны подходят и взрослым, и детям.