Эндокринолог Павлова назвала 7 продуктов, которые мешают усваиваться магнию

Один из самых важных для нашего организма микроэлементов — магний. Он особенно необходим для современного человека, ведь именно магний помогает выдерживать зашкаливающий в наши дни уровень стресса.
Эндокринолог Зухра Павлова в своем
По словам врача, магний лучше усваивается в утренние часы и в первой половине дня. Однако, если вы страдаете от бессонницы, не лишним будет есть продукты с большим количеством магния и вечером.
Кроме того, усвоению магния могут мешать некоторые продукты. Например:
чай;
кофе;
обычная соль;
мука, макароны, булочки — продукты с глютеном;
рафинированное масло;
невымоченные грибы;
алкоголь.
Курение тоже мешает микроэлементу усваиваться.
В какой еде магния больше всего? Искать микроэлемент лучше в продуктах растительного происхождения. Обратите внимание на крупы, бобы, шпинат, зелень, орехи, семена льна и тыквы, курагу, брокколи, темный шоколад. А еще магния немало в минеральной воде.
Еще один способ получить микроэлемент — принимать ванны с английской солью (она же соль Эпсома). Теплая ванна сама по себе отлично расслабляет, а с магнием вы сможете смыть с себя заботы и раздражительность. Он может проникать в тело человека через кожу, волосяные фолликулы и слизистую легких. Магниевые ванны подходят и взрослым, и детям.
Как определить, есть ли у вас дефицит магния? Можно сдать кровь на общий анализ. Кроме того, о нехватке микроэлемента расскажут следующие симптомы:
апатия, перепады настроения;
слабость в мышцах;
гормональные сбои;
проблемы со сном;
ухудшение памяти и внимания;
ломкие ногти, проблемы с кожей и суставами;
перебои в работе ЖКТ;
постоянное желание съесть что-то сладкое;
появление ранней седины;
синдром беспокойных ног.
Если у вас выявлен дефицит, врач может прописать пить магний в таблетках. Однако важно помнить: микроэлемент — не панацея от стресса. Для крепких нервов нужно высыпаться, давать организму физические нагрузки и сбалансировано питаться. А вот ставить самому себе диагнозы и пить препараты без назначения врача — всегда плохая идея.