Диетолог Томиока из Японии назвала продукты, которые она никогда не ест, их пять

Диетолог Мичико Томиока, которая родилась и выросла в японской Наре, недавно переехала жить и работать в США, но продолжает придерживаться правил и принципов японской кухни.
«Когда я оказалась в США, попробовала множество самых разных продуктов, которые едят американцы и которые популярны во всем мире. Но мой организм плохо реагировал на многие из них, —
Вот 5 продуктов, которые японка не ест никогда.
Сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию
Бутерброды с колбасой
«Обработанное мясо — это то, что многие едят каждый день, да еще и не один раз: колбаса, сосиски, магазинные котлеты, бургеры в кафе фастфуда… Но в этих продуктах содержится очень много насыщенных жиров, соли и трансжиров, провоцирующих развитие рака. Вместо них я выбираю те продукты, что содержат поменьше соли и консервантов. Если хочется чего-то белкового, ем тофу, потому что я вегетарианка».
Сладкие газированные напитки
«Регулярное употребление сладких газированных напитков (одна-две банки в день и более) повышает риск развития диабета второго типа, — предупреждает Мичико Томиока. — Не вариант и заменять газировку на якобы более полезные „шуга фри“ — напитки с сахарозаменителями. Их вред для организма уже доказан множеством исследований. Например, они способны вызывать мигрень. Если мне хочется чего-то тонизирующего, я выбираю чай маття (матча) со льдом или зеленый чай ходзитя (ходжича) — в нем меньше кофеина».
Сухие завтраки с сахаром
«Это традиционный вариант завтрака жителя мегаполиса. Когда нет времени — насыпал хлопья или мюсли в тарелку, залил молоком, и все готово, — отмечает диетолог. — Правда, мы забываем, что в таких „быстрых“ продуктах содержится просто невероятное количество сахара. А злоупотребление сладким может вызвать рост давления, спровоцировать лишний вес, усиливает воспалительные процессы в организме».
Мичико Томиока признается, что даже в США на завтрак ест натто. Это традиционная японская еда из сброженных соевых бобов. Запах, вкус и консистенция у натто довольно специфичные.
Сливочный сыр
«Молочные продукты — отличный источник кальция и белка, но не все они так уж полезны для здоровья, — рассказывает японский диетолог. — Я стараюсь избегать сливочного сыра вроде маскарпоне, рикотты и классической филадельфии: он слишком жирный. Вместо него я добавляю в рацион мегаполезную пасту кинако. Ее готовят из соевой муки и кунжутной пасты».
Конфеты
«Я не призываю вас отказываться от темного шоколада, богатого антиоксидантами. Но вот карамель, конфеты с начинками, разнообразные шоколадные батончики и другие сладости лучше не есть. Они вредны для мозга и сердца, — объясняет эксперт. — В моем рационе вместо сладостей замороженные бананы, пудинг из семян чиа с медом и тот же самый темный шоколад — небольшой кусочек, конечно. Ну и иногда я охотно съедаю порцию домашнего яблочного пирога, которым меня угощают друзья».