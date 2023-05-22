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Диетолог Томиока из Японии назвала продукты, которые она никогда не ест, их пять

«Моей маме — 86, она победила рак, а тете — 98». Врач-диетолог Мичико Томиока из Японии рассказала, какие пять популярных продуктов не ест ни она, ни ее семья, чтобы сохранить здоровье.

22 мая 20234
Диетолог Томиока из Японии назвала продукты, которые она никогда не ест, их пять
Мичико Томиока со своей мамой
Источник:
соцсети

Диетолог Мичико Томиока, которая родилась и выросла в японской Наре, недавно переехала жить и работать в США, но продолжает придерживаться правил и принципов японской кухни.

«Когда я оказалась в США, попробовала множество самых разных продуктов, которые едят американцы и которые популярны во всем мире. Но мой организм плохо реагировал на многие из них, — рассказала изданию CNBC Мичико Томиока. — В итоге я продолжаю есть ту еду, которая дает здоровье и способствует долголетию. А в этом в моей семье знают толк: маме 86 лет, она победила рак, а тетушке — 98, и она полна сил».

Вот 5 продуктов, которые японка не ест никогда.

Мичико Томиока
Диетология

Сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию

Бутерброды с колбасой

«Обработанное мясо — это то, что многие едят каждый день, да еще и не один раз: колбаса, сосиски, магазинные котлеты, бургеры в кафе фастфуда… Но в этих продуктах содержится очень много насыщенных жиров, соли и трансжиров, провоцирующих развитие рака. Вместо них я выбираю те продукты, что содержат поменьше соли и консервантов. Если хочется чего-то белкового, ем тофу, потому что я вегетарианка».

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Сладкие газированные напитки

«Регулярное употребление сладких газированных напитков (одна-две банки в день и более) повышает риск развития диабета второго типа, — предупреждает Мичико Томиока. — Не вариант и заменять газировку на якобы более полезные „шуга фри“ — напитки с сахарозаменителями. Их вред для организма уже доказан множеством исследований. Например, они способны вызывать мигрень. Если мне хочется чего-то тонизирующего, я выбираю чай маття (матча) со льдом или зеленый чай ходзитя (ходжича) — в нем меньше кофеина».

Сухие завтраки с сахаром

«Это традиционный вариант завтрака жителя мегаполиса. Когда нет времени — насыпал хлопья или мюсли в тарелку, залил молоком, и все готово, — отмечает диетолог. — Правда, мы забываем, что в таких „быстрых“ продуктах содержится просто невероятное количество сахара. А злоупотребление сладким может вызвать рост давления, спровоцировать лишний вес, усиливает воспалительные процессы в организме».

Мичико Томиока признается, что даже в США на завтрак ест натто. Это традиционная японская еда из сброженных соевых бобов. Запах, вкус и консистенция у натто довольно специфичные.

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Сливочный сыр

«Молочные продукты — отличный источник кальция и белка, но не все они так уж полезны для здоровья, — рассказывает японский диетолог. — Я стараюсь избегать сливочного сыра вроде маскарпоне, рикотты и классической филадельфии: он слишком жирный. Вместо него я добавляю в рацион мегаполезную пасту кинако. Ее готовят из соевой муки и кунжутной пасты».

Конфеты

«Я не призываю вас отказываться от темного шоколада, богатого антиоксидантами. Но вот карамель, конфеты с начинками, разнообразные шоколадные батончики и другие сладости лучше не есть. Они вредны для мозга и сердца, — объясняет эксперт. — В моем рационе вместо сладостей замороженные бананы, пудинг из семян чиа с медом и тот же самый темный шоколад — небольшой кусочек, конечно. Ну и иногда я охотно съедаю порцию домашнего яблочного пирога, которым меня угощают друзья».

Автор текста:Анна Майская
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