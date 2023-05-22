Диетолог Томиока из Японии назвала продукты, которые она никогда не ест, их пять

«Когда я оказалась в США, попробовала множество самых разных продуктов, которые едят американцы и которые популярны во всем мире. Но мой организм плохо реагировал на многие из них, — рассказала изданию CNBC Мичико Томиока. — В итоге я продолжаю есть ту еду, которая дает здоровье и способствует долголетию. А в этом в моей семье знают толк: маме 86 лет, она победила рак, а тетушке — 98, и она полна сил».