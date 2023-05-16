Шестой год Финляндия занимает первое место в списке самых счастливых стран на планете, который составляют в ОНН. Для сравнения: Россия по итогам 2020–2022 годов оказалась на 70-м месте рейтинга, между Боливией и Боснией и Герцеговиной, переместившись туда с 60-го места.
Психолог из Финляндии, преподаватель университета, рассказал
Доктор философии, психолог, преподаватель Университета Аалто в Финляндии, автор книг
Никогда не сравнивают себя с другими
«Типичный финн руководствуется правилом: „Не хвастайся своим счастьем, но и не завидуй другим“, — говорит Фрэнк Мартела. — Это и правда очень важная установка, близкая для жителей Финляндии, особенно если речь о деньгах и материальных благах. В Финляндии совершенно спокойно можно встретить в трамвае миллионера. Он мог бы ездить на дорогой машине, но выбирает общественный транспорт».
Это и есть секрет успеха, считает эксперт, — быть как все, ценить и замечать то, что делает тебя счастливым, и меньше думать о том, как выглядеть успешным.
«Первый шаг к истинному счастью — установить собственные стандарты, а не сравнивать себя с другими», — говорит психолог.
Не упускают возможности отдохнуть на природе
Подавляющее большинство финнов признает, что именно природа наполняет их счастьем, дает душевное спокойствие, заряжает энергией и позволяет расслабиться.
«В Финляндии природа прямо у дома, у порога. В городах есть парки, зеленые зоны. Люди обожают гулять в выходные, а отпуск часто проводят в коттеджах в лесу, у озер и рек, — объясняет Фрэнк Мартела. — Причем чем меньше удобств в домике, тем лучше».
Так что, по методу финнов, стоит добавить побольше природы и зелени в свою жизнь, хотя бы завести самые обычные растения для дома, рекомендует психолог.
Не нарушают «круг доверия»
Исследования показывают: чем выше уровень доверия к людям внутри страны, тем счастливее ее граждане. В 2022 году был проведен интересный эксперимент: в 16 городах по всему миру «потеряли» несколько кошельков, в них были не только деньги, но и данные о владельце. Так вот, в Хельсинки 11 из 12 кошельков были возвращены в целости и сохранности.
«Финны склонны доверять друг другу и ценят честность, — говорит психолог Фрэнк Мартела. — Если вы забыли свой ноутбук в библиотеке или потеряли телефон в поезде, вы можете быть уверены, что получите его обратно».
Для Финляндии — обычное дело, когда маленькие дети играют на улице без присмотра взрослых. Это абсолютно безопасно.
«Если вы не живете в Финляндии, начните с себя, — рекомендует эксперт. — Уступите место в общественном транспорте, придержите двери, проявите доброту к незнакомым людям — так доверия в обществе станет намного больше».