Исследования показывают: чем выше уровень доверия к людям внутри страны, тем счастливее ее граждане. В 2022 году был проведен интересный эксперимент: в 16 городах по всему миру «потеряли» несколько кошельков, в них были не только деньги, но и данные о владельце. Так вот, в Хельсинки 11 из 12 кошельков были возвращены в целости и сохранности.