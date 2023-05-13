Это простое упражнение поможет понять, что на самом деле приносит вам счастье

Что такое счастье? Вряд ли на этот вопрос есть ответ, который одновременно устроил бы всех живущих на свете людей. А можно ли измерить свое счастье? Как понять, что именно вам доставляет удовольствие и удовлетворение? Есть одно простое упражнение, о котором в своем
Врач-психиатр
Попробуйте взять лист бумаги и проставить своему состоянию оценку по шкале от 1 до 10, где 10 — абсолютное счастье. Проанализировав свои чувства и зафиксировав результат, попробуйте задать себе вопрос: почему так много? Именно много, а не мало.
Такой подход переворачивает ситуацию с ног на голову. Вы перестаете думать о том, чего вам не хватает и чего у вас нет, концентрируетесь не на проблемах и трудностях, а на том, что заставляет чувствовать себя хорошо и повышать оценку счастья.
Вы перестаете думать о причинах, которые не дают вам поставить 10 баллов. Вы размышляете о том, что дает возможность поставить оценку выше 0. Возможно, вы захотите добавить этого в жизнь или прожить определенные моменты.
Мы так часто думаем о том, чего нам не хватает, что порой забываем наслаждаться тем, что имеем.
Привычки счастливых людей
Испытывать благодарность даже за самые мелкие и незначительные на первый взгляд вещи.
Медитировать и использовать дыхательные практики.
Не забывать побольше двигаться, заниматься спортом и гулять пешком.
Жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым моментом.
Совершенствовать себя.
Отказаться от сравнений.
Принимать реальность такой, какая она есть.
Любить то, что есть прямо сейчас.
Осознавать мимолетность жизни.
Радоваться мелочам.
О том, как такие привычки себе привить, читай ЗДЕСЬ.
Кстати
Иногда бывает очень непросто понять, чего именно вы хотите и о чем мечтаете. Если всю жизнь идти к навязанным вам обществом или другими людьми целям, то по итогу вы просто проживете несчастливую, чужую жизнь. Как разобраться в своих желаниях и понять, какой дорогой вы хотите идти? Есть три простых правила, которые помогут это сделать — подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
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