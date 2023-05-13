Это простое упражнение поможет понять, что на самом деле приносит вам счастье

Иногда бывает очень непросто понять, чего именно вы хотите и о чем мечтаете. Если всю жизнь идти к навязанным вам обществом или другими людьми целям, то по итогу вы просто проживете несчастливую, чужую жизнь. Как разобраться в своих желаниях и понять, какой дорогой вы хотите идти? Есть три простых правила, которые помогут это сделать — подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.