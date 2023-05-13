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Это простое упражнение поможет понять, что на самом деле приносит вам счастье

Разобраться в своих желаниях и предпочтениях бывает непросто. Однако есть метод, который поможет выделить главные источники счастья именно для вас.

13 мая 20231
счастье секрет
Источник:
iStockphoto

Что такое счастье? Вряд ли на этот вопрос есть ответ, который одновременно устроил бы всех живущих на свете людей. А можно ли измерить свое счастье? Как понять, что именно вам доставляет удовольствие и удовлетворение? Есть одно простое упражнение, о котором в своем телеграм-канале рассказал психиатр Александр Мещеряков.

Александр Мещеряков
Психиатрия

Врач-психиатр

Попробуйте взять лист бумаги и проставить своему состоянию оценку по шкале от 1 до 10, где 10 — абсолютное счастье. Проанализировав свои чувства и зафиксировав результат, попробуйте задать себе вопрос: почему так много? Именно много, а не мало.

Такой подход переворачивает ситуацию с ног на голову. Вы перестаете думать о том, чего вам не хватает и чего у вас нет, концентрируетесь не на проблемах и трудностях, а на том, что заставляет чувствовать себя хорошо и повышать оценку счастья.

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Вы перестаете думать о причинах, которые не дают вам поставить 10 баллов. Вы размышляете о том, что дает возможность поставить оценку выше 0. Возможно, вы захотите добавить этого в жизнь или прожить определенные моменты.

Мы так часто думаем о том, чего нам не хватает, что порой забываем наслаждаться тем, что имеем.

Привычки счастливых людей

  • Испытывать благодарность даже за самые мелкие и незначительные на первый взгляд вещи.

  • Медитировать и использовать дыхательные практики.

  • Не забывать побольше двигаться, заниматься спортом и гулять пешком.

  • Жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым моментом.

  • Совершенствовать себя.

  • Отказаться от сравнений.

  • Принимать реальность такой, какая она есть.

  • Любить то, что есть прямо сейчас.

  • Осознавать мимолетность жизни.

  • Радоваться мелочам.

О том, как такие привычки себе привить, читай ЗДЕСЬ.

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Кстати

Иногда бывает очень непросто понять, чего именно вы хотите и о чем мечтаете. Если всю жизнь идти к навязанным вам обществом или другими людьми целям, то по итогу вы просто проживете несчастливую, чужую жизнь. Как разобраться в своих желаниях и понять, какой дорогой вы хотите идти? Есть три простых правила, которые помогут это сделать — подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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