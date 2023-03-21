Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Психолог Лабковский объяснил, как понять, чего вы на самом деле хотите

Для настоящего счастья очень важно уметь отличать собственное «я действительно этого хочу» от «у всех это есть, значит, и мне надо, чтобы все было как у людей».

21 марта 2023
прокрастинация
Источник:
iStockphoto

Чтобы ваша дорога оказалось успешной, нужно хорошо понимать, куда вы идете. А чтобы исполнять все свои желания, нужно четко видеть, чего именно вы хотите.

С этим могут возникнуть проблемы: иногда вам может казаться, что вы грезите о чем-то, однако на самом деле это желание не ваше, оно навязано кем-то другим. Как отличить одно от другого? Объясняет психолог Михаил Лабковский.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.

Как отмечает эксперт в своем телеграм-канале, порой мысли и мечты других людей могут казаться настолько привлекательными, что мы неосознанно принимаем их за свои. Кроме того, на нас каждый день влияют соцсети, реклама, окружающие, стереотипы и установки, мода. Поэтому мы зачастую просто не можем отличить собственное желание от мыслей в духе «раз у всех есть, значит, и мне надо».

Читайте также

Почему такое случается? Если еще в детстве вам давали выбирать еду, что надеть в детский сад и какими игрушками играть, значит, скорее всего, вы выросли человеком, который умеет прислушиваться к своим желаниям. Однако, увы, чаще всего бывает не так. Порой мамы и папы слишком заняты на работе и бытовыми делами, что просто не могут уделить внимание такой мелочи, как личный выбор ребенка.

Впрочем, есть хорошие новости: вы можете научиться слушать себя и распознавать свои потребности даже во взрослом возрасте.

Зачастую люди просто боятся прислушаться к внутреннему голосу и признаться себе в своих желаниях. Им кажется, что если их желания с желаниями общества не совпадут, они сразу станут изгоями. На самом деле нельзя отрицать, что кто-то действительно может осудить вас, если вы найдете смелость жить так, как хочется. Однако ничего страшного в этом нет — это тоже часть жизни. И только научившись слушать себя, вы сможете стать полноценной личностью. Кроме того, только так можно стать счастливым.

Читайте также

Есть три главных правила, которые помогут понять, чего вы на самом деле хотите:

  • Задавайте себе как можно чаще вопросы — и не бойтесь честно на них отвечать. Так вы сможете легко понять, нужно ли вам что-то делать, действительно ли вы об этом мечтаете.

  • Попробуйте логически объяснить себе, зачем вам та или иная цель, в чем ее привлекательность для вас. Если внезапно вы себя поймали на резком изменении вкуса или ценностей — вполне возможно, что вы пытаетесь исполнить чужую мечту. Попробуйте вспомнить, из-за чего у вас вообще появилось желание что-то изменить.

  • Выкиньте из головы идею «быть как все». Если что-то не столь популярно, это не значит, что оно не достойно быть вашей целью или неверно.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Психология