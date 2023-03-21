Психолог Лабковский объяснил, как понять, чего вы на самом деле хотите

Чтобы ваша дорога оказалось успешной, нужно хорошо понимать, куда вы идете. А чтобы исполнять все свои желания, нужно четко видеть, чего именно вы хотите.
С этим могут возникнуть проблемы: иногда вам может казаться, что вы грезите о чем-то, однако на самом деле это желание не ваше, оно навязано кем-то другим. Как отличить одно от другого? Объясняет психолог Михаил Лабковский.
Как отмечает эксперт в своем
Почему такое случается? Если еще в детстве вам давали выбирать еду, что надеть в детский сад и какими игрушками играть, значит, скорее всего, вы выросли человеком, который умеет прислушиваться к своим желаниям. Однако, увы, чаще всего бывает не так. Порой мамы и папы слишком заняты на работе и бытовыми делами, что просто не могут уделить внимание такой мелочи, как личный выбор ребенка.
Впрочем, есть хорошие новости: вы можете научиться слушать себя и распознавать свои потребности даже во взрослом возрасте.
Зачастую люди просто боятся прислушаться к внутреннему голосу и признаться себе в своих желаниях. Им кажется, что если их желания с желаниями общества не совпадут, они сразу станут изгоями. На самом деле нельзя отрицать, что кто-то действительно может осудить вас, если вы найдете смелость жить так, как хочется. Однако ничего страшного в этом нет — это тоже часть жизни. И только научившись слушать себя, вы сможете стать полноценной личностью. Кроме того, только так можно стать счастливым.
Есть три главных правила, которые помогут понять, чего вы на самом деле хотите:
Задавайте себе как можно чаще вопросы — и не бойтесь честно на них отвечать. Так вы сможете легко понять, нужно ли вам что-то делать, действительно ли вы об этом мечтаете.
Попробуйте логически объяснить себе, зачем вам та или иная цель, в чем ее привлекательность для вас. Если внезапно вы себя поймали на резком изменении вкуса или ценностей — вполне возможно, что вы пытаетесь исполнить чужую мечту. Попробуйте вспомнить, из-за чего у вас вообще появилось желание что-то изменить.
Выкиньте из головы идею «быть как все». Если что-то не столь популярно, это не значит, что оно не достойно быть вашей целью или неверно.