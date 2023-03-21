Психолог Лабковский объяснил, как понять, чего вы на самом деле хотите

Почему такое случается? Если еще в детстве вам давали выбирать еду, что надеть в детский сад и какими игрушками играть, значит, скорее всего, вы выросли человеком, который умеет прислушиваться к своим желаниям. Однако, увы, чаще всего бывает не так. Порой мамы и папы слишком заняты на работе и бытовыми делами, что просто не могут уделить внимание такой мелочи, как личный выбор ребенка.

Впрочем, есть хорошие новости: вы можете научиться слушать себя и распознавать свои потребности даже во взрослом возрасте.

Зачастую люди просто боятся прислушаться к внутреннему голосу и признаться себе в своих желаниях. Им кажется, что если их желания с желаниями общества не совпадут, они сразу станут изгоями. На самом деле нельзя отрицать, что кто-то действительно может осудить вас, если вы найдете смелость жить так, как хочется. Однако ничего страшного в этом нет — это тоже часть жизни. И только научившись слушать себя, вы сможете стать полноценной личностью. Кроме того, только так можно стать счастливым.