Их добавляют в мюсли и газировку: заменители сахара, которые могут провоцировать глухоту и рак

В магазинах можно найти множество продуктов, на которых красуется надпись: без сахара. Люди, следящие за здоровым питанием, часто ориентируются на этот показатель в составе. На самом деле подсластители могут быть такими же калорийными, предупреждают диетологи. Кроме того, если употреблять слишком много продуктов «без сахара», то это может привести к опасным для жизни последствиям.