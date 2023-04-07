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Всего одна палочка «Твикс»: сколько сахара в день съедать, чтобы избежать 45-ти болезней

Согласно новому исследованию, есть по меньшей мере 45 веских причин перестать есть сахар. Названы и максимально допустимые нормы употребления сладкого в день, чтобы оставаться здоровым.

7 апреля 20231
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iStockphoto

45 причин есть меньше сахара

Исключить сахар из рациона навсегда — страшный сон сладкоежки. Спешим успокоить: это совершенно необязательно. Сладкое есть можно! Важно лишь не заходить за «красные флажки».

Ученые выяснили, какое количество добавленного сахара в день способно нарушить слаженную работу организма и вызвать тяжелые заболевания.

Ученые из Китая и США проанализировали более 8,5 тысячи исследований, связанных с влиянием сахара на здоровье человека. Их выводы опубликованы 5 апреля в журнале The BMJ.

Ученые выяснили, что сладкоежки имеют значительно более высокие риски 45 болезней, в том числе:

  • диабет,

  • сердечно-сосудистые заболевания,

  • подагра,

  • ожирение,

  • гипертония,

  • инсульт,

  • рак,

  • астма,

  • кариес,

  • депрессия и другие.

«Это исследование показывает, что даже небольшое изменение в вашем рационе — отказ от избыточного количества сахара, например употребления соков и газировки, — может заметно улучшить здоровье», — отмечает медицинский аналитик CNN доктор Леана Вен, профессор здравоохранения в Университете Джорджа Вашингтона.

Какой сахар опасен

Ученые дают важное уточнение, что оценивалось влияние на здоровье именно добавленного сахара, который кладут в фабричные продукты — сладости, выпечку, фруктовые соки и соусы, но не те сахара, которые содержатся в молочных продуктах или цельных фруктах и ​​овощах.

«Натуральные сахара во фруктах и ​​овощах не оказывают такого негативного воздействия на наше здоровье и содержат дополнительные питательные вещества, такие как клетчатка», — говорится в публикации ученых.

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Сколько сахара есть не вредно

Исследователи выяснили, что максимальное количество добавленного сахара в день — это 25 граммов, или около 6 чайных ложек. Столько сахара содержат эти продукты:

  • половина плитки обычной молочной шоколадки,

  • одна большая палочка «Твикс»,

  • 4 ст. л кетчупа (в среднем),

  • 200 г сладкого йогурта,

  • 3/4 стандартного батончика «Сникерс»,

  • полторы столовые ложки натурального меда,

  • 2 банки пива по 0,3 л,

  • один пончик с глазурью.

Авторы исследования также рекомендуют сократить потребление сладких напитков менее чем до одной порции (примерно от 200 до 355 мл) в неделю.

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Способы снизить потребление сахара

  • внимательно читать этикетки продуктов;

  • чаще готовить и печь дома, а не покупать торты и сладкие булки;

  • пить воду с кусочками фруктов вместо соков;

  • есть фрукты (в том числе замороженные) вместо пирожных, печенья или мороженого;

  • высыпаться — мы склонны «искать» сладкое, если мало спим.

Постепенное снижение количества сахара перенастроит рецепторы и поможет снизить тягу к сладкому.

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Ранее врач-диетолог рассказала «Доктору Питеру», что желание есть сладкое пропадает, если часто бывать на свежем воздухе, а еще — включать в рацион достаточное количество медленных углеводов (крупы и овощи).

Пройдите тест: сладкоежка вы или нет?

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Как понять, что вы точно зависимы от сладкого
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Перестать есть сладкое не могу, несмотря на проблемы со здоровьем и рекомендации врачей, хотя умом все понимаю.

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Автор текста:Анна Майская
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