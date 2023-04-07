Всего одна палочка «Твикс»: сколько сахара в день съедать, чтобы избежать 45-ти болезней

45 причин есть меньше сахара
Исключить сахар из рациона навсегда — страшный сон сладкоежки. Спешим успокоить: это совершенно необязательно. Сладкое есть можно! Важно лишь не заходить за «красные флажки».
Ученые выяснили, какое количество добавленного сахара в день способно нарушить слаженную работу организма и вызвать тяжелые заболевания.
Ученые из Китая и США проанализировали более 8,5 тысячи исследований, связанных с влиянием сахара на здоровье человека. Их выводы опубликованы 5 апреля в журнале
Ученые выяснили, что сладкоежки имеют значительно более высокие риски 45 болезней, в том числе:
диабет,
сердечно-сосудистые заболевания,
ожирение,
гипертония,
инсульт,
рак,
кариес,
депрессия и другие.
«Это исследование показывает, что даже небольшое изменение в вашем рационе — отказ от избыточного количества сахара, например употребления соков и газировки, — может заметно улучшить здоровье», —
Какой сахар опасен
Ученые дают важное уточнение, что оценивалось влияние на здоровье именно добавленного сахара, который кладут в фабричные продукты — сладости, выпечку, фруктовые соки и соусы, но не те сахара, которые содержатся в молочных продуктах или цельных фруктах и овощах.
«Натуральные сахара во фруктах и овощах не оказывают такого негативного воздействия на наше здоровье и содержат дополнительные питательные вещества, такие как клетчатка», — говорится в публикации ученых.
Сколько сахара есть не вредно
Исследователи выяснили, что максимальное количество добавленного сахара в день — это 25 граммов, или около 6 чайных ложек. Столько сахара содержат эти продукты:
половина плитки обычной молочной шоколадки,
одна большая палочка «Твикс»,
4 ст. л кетчупа (в среднем),
200 г сладкого йогурта,
3/4 стандартного батончика «Сникерс»,
полторы столовые ложки натурального меда,
2 банки пива по 0,3 л,
один пончик с глазурью.
Авторы исследования также рекомендуют сократить потребление сладких напитков менее чем до одной порции (примерно от 200 до 355 мл) в неделю.
Способы снизить потребление сахара
внимательно читать этикетки продуктов;
чаще готовить и печь дома, а не покупать торты и сладкие булки;
пить воду с кусочками фруктов вместо соков;
есть фрукты (в том числе замороженные) вместо пирожных, печенья или мороженого;
высыпаться — мы склонны «искать» сладкое, если мало спим.
Постепенное снижение количества сахара перенастроит рецепторы и поможет снизить тягу к сладкому.
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Ранее врач-диетолог рассказала «Доктору Питеру», что желание есть сладкое пропадает, если часто бывать на свежем воздухе, а еще — включать в рацион достаточное количество медленных углеводов (крупы и овощи).
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