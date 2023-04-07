Всего одна палочка «Твикс»: сколько сахара в день съедать, чтобы избежать 45-ти болезней

45 причин есть меньше сахара

Исключить сахар из рациона навсегда — страшный сон сладкоежки. Спешим успокоить: это совершенно необязательно. Сладкое есть можно! Важно лишь не заходить за «красные флажки».

Ученые выяснили, какое количество добавленного сахара в день способно нарушить слаженную работу организма и вызвать тяжелые заболевания.

Ученые из Китая и США проанализировали более 8,5 тысячи исследований, связанных с влиянием сахара на здоровье человека. Их выводы опубликованы 5 апреля в журнале The BMJ .

Ученые выяснили, что сладкоежки имеют значительно более высокие риски 45 болезней, в том числе:

диабет,

сердечно-сосудистые заболевания,

подагра,

ожирение,

гипертония,

инсульт,

рак,

астма,

кариес,

депрессия и другие.