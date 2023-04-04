Диетолог Мещерякова объяснила, что делать, если постоянно хочется сладкого или жирного

Если вы замечаете, что вас регулярно тянет съесть что-то «вредное» — шоколадку, мороженое, жирный пирожок или чипсы, то вы далеко не уникум. С этой проблемой сталкиваются очень многие, и мало кто способен справиться с ней сам.
По каким причинам возникает тяга к «мусорной» еде и как с ней бороться, объясняет врач-диетолог.
Диетолог, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию
3 главные причины, почему хочется вредного
Физиологическая
«Человек интуитивно понимает, что ему необходим какой-то конкретный продукт, — рассказывает диетолог Татьяна Мещерякова. — Чаще всего такая тяга связана с дефицитом какого-либо минерала — хрома, кальция, цинка, селена».
Так, беременных женщин часто тянет на мел — организм таким образом сигнализирует о недостатке кальция. А появляющееся желание съесть что-то соленое может быть связано с закислением организма и дефицитом щелочных минералов, среди которых ключевой — натрий.
Психологическая
«Организм хочет заглушить негативную эмоцию, — продолжает диетолог. — По этой причине люди часто заедают плохое настроение или даже стресс теми продуктами, которые кажутся им самыми вкусными. Причем необязательно сладкими — и солеными, и жирными».
Врач отмечает, что чаще всего именно психологическая причина — повод для срыва с правильного питания.
«Слишком частые и жесткие ограничения нередко приводят к срывам и возникающему чувству вины, — говорит Татьяна Мещерякова. — Чтобы этого избежать, можно периодически давать себе послабления (то, что у диетологов называется „чит-мил“). Например, один раз в неделю позволить себе контролируемое нарушение плана питания».
Социальная
«Речь идет о сформировавшихся привычках, которые нам навязаны извне, — говорит диетолог. — Типичный навязанный продукт — кофе. Он не закрывает какие-либо потребности организма и при желании от него легко можно отказаться — на уровне понимания и осознания».
Врач советует проанализировать свой рацион — скорее всего, вы найдете несколько продуктов, в которых у вас нет никакой потребности, они нам навязаны рекламой или окружением.
Что делать, если на «неправильную» пищу тянет постоянно
«Это может сигнализировать о проблемах в организме, — признает диетолог Татьяна Мещерякова. — Привычку к сладкому и жирному часто связывают с наличием в организме грибков или паразитов. А зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов часто может говорить о наличии паразитарных заболеваний».
Что исключить из рациона, даже если очень хочется
«В первую очередь, откажитесь от сладких газированных напитков и энергетиков, которые оказывают серьезный вред организму на уровне физиологии, — советует диетолог. — Количество выпиваемого напитка редко ограничивается 250 мл, большинство „подсевших“ на газировку пьют ее литрами. Но эти напитки можно отнести к категорически опасным для здоровья».
Что касается жирного, то врач против перехода на обезжиренные продукты.
«Жиры нам нужны. Более того, есть такая группа жиров, без которых мы не можем жить: растительные и животные жиры, богатые полиненасыщенными жирными кислотами типа омега-3. Но вот трансжиры (гидрогенизированные масла, маргарин) следует существенно ограничить», — предупреждает диетолог.
То же самое касается и соленого — это базовая потребность организма. Поэтому врач не советует полностью исключать соль из рациона.
«Согласно рекомендации ВОЗ, ежедневно человек должен употреблять 5-6 г соли. Эту норму вы получаете из готовых продуктов, и даже с перебором, если любите соленое, — говорит Татьяна Мещерякова. — Поэтому соленую рыбу, морепродукты, колбасы, консервированные овощи рекомендуется употреблять не чаще 2-3 раз в неделю».
А вот со сладким все намного сложнее.
«Сладкие вкусы нужны нашему организму, особенно зависимы от сладкого женщины и дети. Вполне нормально, когда мы употребляем немного сладкого в утреннее или дневное время, получая заряд эндорфинов, — рассказывает диетолог. — Если же вы очень сильно зависите от сладкого, я бы посоветовала больше двигаться на свежем воздухе. Часто из-за хронической гипоксии организм требует сладкого. Именно поэтому нужно чаще находиться на свежем воздухе, чтобы организм активно насыщался кислородом».
Тага к сладкому и неправильный рацион
Еще одна возможная причина зависимости от сладкого — нехватка в рационе медленных углеводов. Об этом рассказала врач-диетолог Камилла Тимошенко.
«Когда у вас в рационе мало медленных углеводов (овощи и крупы), то организм буквально требует быстрых углеводов. А это сладости и булки. И вы буквально начинаете их искать», — объяснила в своем
Она предложила простой тест для определения, сладкоежка вы или нет.
Перестать есть сладкое не могу, несмотря на проблемы со здоровьем и рекомендации врачей, хотя умом все понимаю.
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