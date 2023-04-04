Диетолог Мещерякова объяснила, что делать, если постоянно хочется сладкого или жирного

Что делать, если на «неправильную» пищу тянет постоянно

« Это может сигнализировать о проблемах в организме , — признает диетолог Татьяна Мещерякова. — Привычку к сладкому и жирному часто связывают с наличием в организме грибков или паразитов. А зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов часто может говорить о наличии паразитарных заболеваний».

Что исключить из рациона, даже если очень хочется

«В первую очередь, откажитесь от сладких газированных напитков и энергетиков, которые оказывают серьезный вред организму на уровне физиологии, — советует диетолог. — Количество выпиваемого напитка редко ограничивается 250 мл, большинство „подсевших“ на газировку пьют ее литрами. Но эти напитки можно отнести к категорически опасным для здоровья ».

Что касается жирного, то врач против перехода на обезжиренные продукты.

«Жиры нам нужны. Более того, есть такая группа жиров, без которых мы не можем жить: растительные и животные жиры, богатые полиненасыщенными жирными кислотами типа омега-3. Но вот трансжиры (гидрогенизированные масла, маргарин) следует существенно ограничить », — предупреждает диетолог.

То же самое касается и соленого — это базовая потребность организма. Поэтому врач не советует полностью исключать соль из рациона.

«Согласно рекомендации ВОЗ, ежедневно человек должен употреблять 5-6 г соли. Эту норму вы получаете из готовых продуктов, и даже с перебором, если любите соленое, — говорит Татьяна Мещерякова. — Поэтому соленую рыбу, морепродукты, колбасы, консервированные овощи рекомендуется употреблять не чаще 2-3 раз в неделю ».

А вот со сладким все намного сложнее.