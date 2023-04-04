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Диетолог Мещерякова объяснила, что делать, если постоянно хочется сладкого или жирного

Не можете пройти мимо свежих булочек, пирожных или чипсов? Причин, почему так тянет на пищевые «яды», может быть три, считает врач-диетолог. Она объяснила, что делать, если хочется сладкого, соленого или жирного.

4 апреля 2023
сладки продукты тяга соленое жирное
Источник:
IStockphoto

Если вы замечаете, что вас регулярно тянет съесть что-то «вредное» — шоколадку, мороженое, жирный пирожок или чипсы, то вы далеко не уникум. С этой проблемой сталкиваются очень многие, и мало кто способен справиться с ней сам.

По каким причинам возникает тяга к «мусорной» еде и как с ней бороться, объясняет врач-диетолог.

Татьяна Мещерякова
Диетология

Диетолог, нутрициолог, эксперт по здоровому питанию

3 главные причины, почему хочется вредного

  1. Физиологическая

    «Человек интуитивно понимает, что ему необходим какой-то конкретный продукт, — рассказывает диетолог Татьяна Мещерякова. — Чаще всего такая тяга связана с дефицитом какого-либо минерала — хрома, кальция, цинка, селена».

    Так, беременных женщин часто тянет на мел — организм таким образом сигнализирует о недостатке кальция. А появляющееся желание съесть что-то соленое может быть связано с закислением организма и дефицитом щелочных минералов, среди которых ключевой — натрий.

  2. Психологическая

    «Организм хочет заглушить негативную эмоцию, — продолжает диетолог. — По этой причине люди часто заедают плохое настроение или даже стресс теми продуктами, которые кажутся им самыми вкусными. Причем необязательно сладкими — и солеными, и жирными».

    Врач отмечает, что чаще всего именно психологическая причина — повод для срыва с правильного питания.

    «Слишком частые и жесткие ограничения нередко приводят к срывам и возникающему чувству вины, — говорит Татьяна Мещерякова. — Чтобы этого избежать, можно периодически давать себе послабления (то, что у диетологов называется „чит-мил“). Например, один раз в неделю позволить себе контролируемое нарушение плана питания».

  3. Социальная

    «Речь идет о сформировавшихся привычках, которые нам навязаны извне, — говорит диетолог. — Типичный навязанный продукт — кофе. Он не закрывает какие-либо потребности организма и при желании от него легко можно отказаться — на уровне понимания и осознания».

    Врач советует проанализировать свой рацион — скорее всего, вы найдете несколько продуктов, в которых у вас нет никакой потребности, они нам навязаны рекламой или окружением.

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«Это может сигнализировать о проблемах в организме, — признает диетолог Татьяна Мещерякова. — Привычку к сладкому и жирному часто связывают с наличием в организме грибков или паразитов. А зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов часто может говорить о наличии паразитарных заболеваний».

Что исключить из рациона, даже если очень хочется

«В первую очередь, откажитесь от сладких газированных напитков и энергетиков, которые оказывают серьезный вред организму на уровне физиологии, — советует диетолог. — Количество выпиваемого напитка редко ограничивается 250 мл, большинство „подсевших“ на газировку пьют ее литрами. Но эти напитки можно отнести к категорически опасным для здоровья».

Что касается жирного, то врач против перехода на обезжиренные продукты.

«Жиры нам нужны. Более того, есть такая группа жиров, без которых мы не можем жить: растительные и животные жиры, богатые полиненасыщенными жирными кислотами типа омега-3. Но вот трансжиры (гидрогенизированные масла, маргарин) следует существенно ограничить», — предупреждает диетолог.

То же самое касается и соленого — это базовая потребность организма. Поэтому врач не советует полностью исключать соль из рациона.

«Согласно рекомендации ВОЗ, ежедневно человек должен употреблять 5-6 г соли. Эту норму вы получаете из готовых продуктов, и даже с перебором, если любите соленое, — говорит Татьяна Мещерякова. — Поэтому соленую рыбу, морепродукты, колбасы, консервированные овощи рекомендуется употреблять не чаще 2-3 раз в неделю».

А вот со сладким все намного сложнее.

«Сладкие вкусы нужны нашему организму, особенно зависимы от сладкого женщины и дети. Вполне нормально, когда мы употребляем немного сладкого в утреннее или дневное время, получая заряд эндорфинов, — рассказывает диетолог. — Если же вы очень сильно зависите от сладкого, я бы посоветовала больше двигаться на свежем воздухе. Часто из-за хронической гипоксии организм требует сладкого. Именно поэтому нужно чаще находиться на свежем воздухе, чтобы организм активно насыщался кислородом».

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Еще одна возможная причина зависимости от сладкого — нехватка в рационе медленных углеводов. Об этом рассказала врач-диетолог Камилла Тимошенко.

Камилла Тимошенко
Диетология

«Когда у вас в рационе мало медленных углеводов (овощи и крупы), то организм буквально требует быстрых углеводов. А это сладости и булки. И вы буквально начинаете их искать», — объяснила в своем блоге врач-диетолог Камилла Тимошенко. 

Она предложила простой тест для определения, сладкоежка вы или нет.

ТЕСТ
Как понять, что вы точно зависимы от сладкого
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Перестать есть сладкое не могу, несмотря на проблемы со здоровьем и рекомендации врачей, хотя умом все понимаю.

  • Да

  • Нет

Автор текста:Анна Майская
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