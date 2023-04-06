5 лайфхаков от врача, как убрать из птицы, рыбы или мяса антибиотики и гормоны

Современная пищевая промышленность, естественно, в первую очередь направлена на получение прибыли от продажи своих продуктов. Поэтому широко применяются различные стимуляторы, повышающие урожайность, надои, набор веса скота, яйценоскости у птицы. Но не все препараты, используемые при выращивании рыбы, птицы или скота в промышленных масштабах, безопасны для людей.

Хотя существуют регламенты по качеству и чистоте продуктов, они могут нарушаться. Поэтому есть опасность, что мясо, рыба или птица содержат опасные вещества. Как их убрать при приготовлении? Об этом «Доктор Питер» поговорил с заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко.