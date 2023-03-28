Им там не место: 8 вещей в спальне, которые лишают нас сна

Сейчас трудно встретить человека, который когда-либо в своей жизни не испытывал проблем со сном. И внимание к этому процессу в последние годы резко выросло — его изучают сомнологи, психологи, нейробиологи.
— В результате всестороннего изучения механизмов сна была разработана целая группа методик — гигиена сна. И в это понятие входит фактически все, что может повлиять на его качество и продолжительность. И если, например, про влияние кофеина на работу мозга и важность соблюдения режима сна сказано уже очень много, на пункт «обустройство спального места» люди часто не обращают должного внимания. А ведь обстановка вокруг нас ночью — одна из важнейших составляющих гигиены сна, — напомнила психолог онлайн-платформы Грань.рф Анастасия Корнеева.
Анастасия Корнеева назвала 8 вещей в спальне, которые могут плохо сказываться на качестве и продолжительности нашего сна.
1. Электроника и техника
Идеальная спальня — без телевизоров, компьютеров и смартфонов. Но в реальности, разумеется, такое «убежище» от техники обустроить почти невозможно. Поэтому задача — хотя бы свести к минимуму ее присутствие в спальне. Причина такой рекомендации вовсе не в каких-то излучениях, а во влиянии техники на психику.
Спальня и кровать, в частности, в идеале должны ассоциироваться исключительно с двумя процессами — сон и секс. Если приучить себя использовать кровать исключительно для этих целей, ваш мозг начнет автоматически запускать процесс подготовки ко сну каждый раз, когда вы будете ложиться на кровать. Если же вы там еще регулярно едите, играете в приставку, смотрите телевизор, работаете или учитесь с ноутбуком, придется прикладывать дополнительные усилия, чтобы уснуть.
2. Световые индикаторы
Почти во всей технике есть так называемые «лампочки», которые постоянно горят даже при выключенном устройстве, — красный огонек телевизора, подсветка компьютерной клавиатуры, индикатор зарядки пылесоса и так далее. Они маленькие и, если привыкнуть, они кажутся незаметными и вроде как не мешают. Но … даже слабый искусственный свет способен нарушать выработку в нашем организме гормона мелатонина. А мелатонин — тот самый элемент, который обеспечивает нам здоровый сон и процесс засыпания. Если в спальне при выключенном свете видны такие «огонечки», имейте в виду: каждый из них мешает вам уснуть. Да, их влияние очень мало, но если таких световых индикаторов много, — эффект становится ощутимым.
Не стоит спешить снимать со стены телевизор из-за горящей красной лампочки в углу, но, как вариант, вы можете ставить заряжаться остальные приборы в другой комнате. И да, в крайнем случае, «светлячков» можно заклеить.
3. Шумные предметы
Как правило, это касается все той же электроники, но не только. Гул компьютера, тикающие часы, шелестящие на ветру жалюзи — все это нагружает и без того порой расшатанную нервную систему. Особенно ощутимо влияние посторонних звуков, когда уровень тревожности и так повышен. Всем, наверное, знакомо раздражение, которое возникает, когда при попытках уснуть в тишине отчетливо слышны звуки капающего крана или секундной стрелки.
4. Шелковое или синтетическое постельное белье
Простыни из шелка — приятно и красиво, если прилечь ненадолго или любоваться со стороны. Те, кто пробовал спать на таком белье, знают, что назвать его практичным точно нельзя. Летом — жарко неимоверно, кожа не дышит и прилипает. Зимой — холодно и неуютно. А еще тело на таком белье постоянно скользит. Поэтому, если не считать эстетичного внешнего вида, плюсы в таком постельном белье найти сложно.
5. Тонкие шторы
Такая, казалось бы, простая деталь интерьера спальни, но и она зачастую остается без внимания. Люди, решившиеся на замену штор на более плотные, с удивлением обнаруживают, что вдруг стали спать на несколько часов дольше обычного.
Световой день влияет на наши биоритмы — и ранние рассветы способны пробуждать нас раньше времени. Справиться с этой проблемой могут непропускающие свет шторы.
6. Яркие предметы
Цветовая гамма комнаты должна соответствовать ее предназначению. Спальня — место отдыха, и атмосфера в ней должна быть расслабляющей, способствующей сну и снятию напряжения.
Слишком яркие, броские и кислотные цвета, наоборот, стимулируют зрительный сенсорный анализатор, и мозг оказывается в состоянии нервного возбуждения. Поэтому оформлять спальню в красных, оранжевых и любых других ярких оттенках — плохая идея. Идеальные цвета — светло-зеленый, голубой, бежевый.
7. Портреты
Речь об изображении лиц людей — фото, портреты, любые картины, где видны крупным планом глаза человека. Дело в том, что эволюционно восприятие человека направлено на то, чтобы различать лица других людей. Так, наше внимание вычленяет из множества информации вокруг самую важную. Даже младенцы первым делом учатся различать именно черты лица человека и реагировать на них.
Экспериментально доказано, что даже простое изображение взгляда, глаз способно влиять на поведение человека. Например, снижать количество правонарушений. Такие стимулы автоматически запускают процесс непроизвольного внимания, и лучше лишний раз не размещать их там, где требуется «разгрузить мозг».
8. Тесная и неудобная одежда для сна
В первую очередь, во время сна вам должно быть удобно. Поза для сна, постельные принадлежности и, разумеется, ночная пижама должны быть комфортными. Стягивающие резинки, впивающиеся швы или неприятный материал — все это будет сказываться на качестве сна.
Вопрос о том, полезно ли спать совсем без одежды, остается спорным — есть аргументы против с точки зрения гигиены. Но в плане удобства — это, однозначно, один из лучших вариантов. Ранее психолог Жанна Волошина называла 6 причин, почему полезно спать нагишом.
Кстати
Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов тоже рассказывал, чего не должно быть в вашей спальне, если вы хотите хорошо спать. По словам специалиста, в идеальной спальне должны быть только:
кровать,
две прикроватные тумбочки,
платяной закрывающийся шкаф, если он нужен.
Все остальные предметы интерьера в комнате, где вы спите, будут только мешать и собирать пыль. Среди лишних вещей в спальне врач назвал подставочки для ног и полочки, кучу подушек, мелочи «для красоты», гобелены, и даже цветы в горшках.
Также Роман Бузунов ранее объяснял, как на самом деле влияет на организм сон на жестком матрасе, — об этом читайте ЗДЕСЬ.