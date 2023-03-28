Им там не место: 8 вещей в спальне, которые лишают нас сна

Анастасия Корнеева назвала 8 вещей в спальне , которые могут плохо сказываться на качестве и продолжительности нашего сна.

1. Электроника и техника

Идеальная спальня — без телевизоров, компьютеров и смартфонов. Но в реальности, разумеется, такое «убежище» от техники обустроить почти невозможно. Поэтому задача — хотя бы свести к минимуму ее присутствие в спальне. Причина такой рекомендации вовсе не в каких-то излучениях, а во влиянии техники на психику.

Спальня и кровать, в частности, в идеале должны ассоциироваться исключительно с двумя процессами — сон и секс. Если приучить себя использовать кровать исключительно для этих целей, ваш мозг начнет автоматически запускать процесс подготовки ко сну каждый раз, когда вы будете ложиться на кровать. Если же вы там еще регулярно едите, играете в приставку, смотрите телевизор, работаете или учитесь с ноутбуком, придется прикладывать дополнительные усилия, чтобы уснуть.

2. Световые индикаторы

Почти во всей технике есть так называемые «лампочки», которые постоянно горят даже при выключенном устройстве, — красный огонек телевизора, подсветка компьютерной клавиатуры, индикатор зарядки пылесоса и так далее. Они маленькие и, если привыкнуть, они кажутся незаметными и вроде как не мешают. Но … даже слабый искусственный свет способен нарушать выработку в нашем организме гормона мелатонина . А мелатонин — тот самый элемент, который обеспечивает нам здоровый сон и процесс засыпания. Если в спальне при выключенном свете видны такие «огонечки», имейте в виду: каждый из них мешает вам уснуть. Да, их влияние очень мало, но если таких световых индикаторов много, — эффект становится ощутимым.

Не стоит спешить снимать со стены телевизор из-за горящей красной лампочки в углу, но, как вариант, вы можете ставить заряжаться остальные приборы в другой комнате. И да, в крайнем случае, «светлячков» можно заклеить.

3. Шумные предметы

Как правило, это касается все той же электроники, но не только. Гул компьютера, тикающие часы, шелестящие на ветру жалюзи — все это нагружает и без того порой расшатанную нервную систему . Особенно ощутимо влияние посторонних звуков, когда уровень тревожности и так повышен. Всем, наверное, знакомо раздражение, которое возникает, когда при попытках уснуть в тишине отчетливо слышны звуки капающего крана или секундной стрелки.

4. Шелковое или синтетическое постельное белье

Простыни из шелка — приятно и красиво, если прилечь ненадолго или любоваться со стороны. Те, кто пробовал спать на таком белье, знают, что назвать его практичным точно нельзя. Летом — жарко неимоверно, кожа не дышит и прилипает. Зимой — холодно и неуютно. А еще тело на таком белье постоянно скользит. Поэтому, если не считать эстетичного внешнего вида, плюсы в таком постельном белье найти сложно.