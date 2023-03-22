Уберите их немедленно: 12 вещей в доме, которые незаметно разрушают вашу психику

В своем доме полезно устраивать не только генеральную уборку, очищая пространство вокруг от грязи и пыли. Не помешает иногда и проводить ревизию вещей и некоторые без сожаления отправлять на помойку.
Возможно, вы не замечаете, но некоторые вещи в доме могут потихоньку влиять на вашу психику, даже неосознанно вызывая неприятные эмоции или подавленное состояние. Психолог онлайн-платформы Грань.рф Анастасия Корнеева назвала 12 вещей, к которым стоит повнимательнее присмотреться. А от некоторых из них и вовсе избавиться.
1. Сломанные вещи
То, что давно пора бы выкинуть, но руки не доходят. Статуэтки со сколами, порванный плед и другие подобные вещи — все «покоцанное», протертое, надломленное или испорченное. Эти предметы захламляют пространство и влияют на наше восприятие. От них имеет смысл избавиться в первую очередь. Все рваное, поношенное, убитое отправляйте на выброс ради здоровой психики.
2. Грязные вещи
Бытие определяет сознание, и давно установлено: наше окружение, внешний мир невероятно сильно влияют на внутренний. С точки зрения психологии, контекст и атмосфера извне не просто влияют, а еще и отражают внутренние процессы и состояние человека.
Испачканное, что-то с пятнами, загрязненное, пыльное — все это иллюстрация «бардака» внутри. Выхода оттуда два:
либо очистить пространство и предметы, тем самым «очищая» и сознание,
либо избавиться от такого рода вещей.
3. Вещи, вызывающие плохие ассоциации из прошлого
Память человека по своей природе ассоциативна. Для нас предметы — не просто вещи, а воспоминания и ассоциации. И следует уделять внимание тому, какое значение наша психика придает тому или иному предмету — какие он вызывает ассоциации. А дальше выбирать, хотим мы постоянно смотреть на этот предмет и испытывать «те самые» чувства или нет.
В эту категорию входят
вещи умерших близких,
подарки и личные вещи бывших партнеров или друзей,
любые опредмеченные воспоминания о каком-то периоде или событии в жизни (магнитики, предметы интерьеры и быта).
4. Яркие огоньки от электроприборов
Электроника, у которой в фоновом режиме включены светодиоды, в идеале не должна находиться в спальне. Даже маленький красный огонек в углу выключенного телевизора способен нарушать нормальную выработку гормонов в период засыпания. Что уж говорить о мерцающей клавиатуре компьютера и прочих светящихся предметах.
Отдельный вред психике могут наносить люстры/лампочки/светильники, работающие неисправно и «мигающие» — как в фильмах ужасов.
5. Мрачные картины
Полотна с депрессивным сюжетом, мрачные изображения любого толка — прекрасное дополнение интерьера, если речь идет о каких-то тематических заведениях. Но обустройство своего жилища в подобном стиле чревато последствиями. Постоянное нахождение в атмосфере угнетения, подавленности и негатива неминуемо сказывается на внутреннем состоянии. С обустройством жилья в этом плане надо быть максимально осторожным.
6. Вещи, издающие неприятные звуки
Например, скрипящие. Это могут быть старые дверные механизмы, которые издают скрип при каждом взаимодействии, половицы, краны и так далее.
Звук, особенно субъективно неприятный, может быть буквально непереносимым. Вспомните, для примера, как звучит проведенный по стеклу ноготь. И если в квартире существуют неприятные звуковые триггеры, которые постоянно воздействуют, психика не скажет вам спасибо.
7. Пылесборники
Возможно, кто-то сочтет обилие мелких предметов декора милым и уютным — это дело вкуса. Но все же для большинства нагромождение из «1000 мелочей» создает ощущение хаоса. Речь об огромных стеллажах со статуэтками, вазами, полками со всевозможными разрозненными предметами и так далее.
8. Вещи, напоминающие о «незакрытом гештальте»
В житейской психологии есть такое понятие, как «незакрытый гештальт». Это такое чувство, которое возникает, если оставить какое-то дело незавершенным. Заброшенные идеи, похороненные мечты, несбывшиеся планы — иногда обо всем этом напоминают предметы вокруг. Если в вашем поле зрения постоянно мелькают подобные вещи, стоит насторожиться.
Висящий на стенке красный диплом вуза, который так и не пригодился, спортивные награды из далекого прошлого, пыльные гантели, начатая рукопись… Все это может действовать драматично, грустно и разрушительно.
9. Вещи кислотных, слишком ярких цветов
Тут все просто — это называется «сенсорная гиперстимуляция». Наши зрительные анализаторы довольно быстро устают от слишком навязчивых оттенков и броских красок.
Если яркими будут какие-то мелочи, аксессуары и прочие маленькие детали — это даже полезно и может как раз поднимать настроение. Но вот сильный «перегиб» со сверхъяркими цветами явно пойдет не на пользу мозгу. Особенно если человек находится среди такого пестрого интерьера часто и подолгу.
10. Много темного и красного
Цвет влияет на психику — это доказанный факт. На этом основании психологи и психодиагносты строили и строят свои теории, методы терапии и тестирования. Знаменитый тест Люшера — наглядный пример.
Даже далекие от психологии люди в курсе, что зеленый цвет повышает тонус и работоспособность, голубой — расслабляет, красный — разжигает страсть, оранжевый — аппетит. Если в квартире основная цветовая гамма черно-красная, постоянное нахождение в таком пространстве будет угнетать и вызывать тревожность. Особенно если речь идет о спальне.
11. Слишком много зеркал
Полное отсутствие зеркал ни к чему, но с их количеством не стоит перебарщивать. Дело в том, что наше отражение всегда непроизвольно привлекает наше внимание — так работает мозг. Вспомните, как взгляд сам собой падает на отражающие поверхности, когда вы проходите мимо витрин магазинов. Обилие таких вот отвлекающих факторов в виде собственного отражения может вызвать переутомление и невротизацию.
12. Нагромождение вещей
Это мешающие предметы, о которые можно споткнуться или задеть. Препятствия, которые приходится то и дело преодолевать, перемещаясь по квартире, — те еще разрушители психики.
Каждый раз, помогая нам преодолевать трудности, мозг вырабатывает кортизол — гормон стресса, агрессии. Этот гормон необходим нашему организму, когда нужно применить силу и с чем-то справиться. И даже минимальная выработка этого гормона, если подобные ситуации возникают чуть ли не каждый день, может стать проблемой. Находясь в условиях, где все время приходится что-то преодолевать и применять силу, человек быстро становится раздражительным и вымотанным.