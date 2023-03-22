Уберите их немедленно: 12 вещей в доме, которые незаметно разрушают вашу психику

1. Сломанные вещи

То, что давно пора бы выкинуть, но руки не доходят. Статуэтки со сколами, порванный плед и другие подобные вещи — все «покоцанное», протертое, надломленное или испорченное. Эти предметы захламляют пространство и влияют на наше восприятие. От них имеет смысл избавиться в первую очередь. Все рваное, поношенное, убитое отправляйте на выброс ради здоровой психики.

2. Грязные вещи

Бытие определяет сознание, и давно установлено: наше окружение, внешний мир невероятно сильно влияют на внутренний. С точки зрения психологии, контекст и атмосфера извне не просто влияют, а еще и отражают внутренние процессы и состояние человека.

Испачканное, что-то с пятнами, загрязненное, пыльное — все это иллюстрация «бардака» внутри. Выхода оттуда два:

либо очистить пространство и предметы, тем самым «очищая» и сознание,

либо избавиться от такого рода вещей.

3. Вещи, вызывающие плохие ассоциации из прошлого

Память человека по своей природе ассоциативна. Для нас предметы — не просто вещи, а воспоминания и ассоциации. И следует уделять внимание тому, какое значение наша психика придает тому или иному предмету — какие он вызывает ассоциации. А дальше выбирать, хотим мы постоянно смотреть на этот предмет и испытывать «те самые» чувства или нет.

В эту категорию входят

вещи умерших близких,

подарки и личные вещи бывших партнеров или друзей,

любые опредмеченные воспоминания о каком-то периоде или событии в жизни (магнитики, предметы интерьеры и быта).

4. Яркие огоньки от электроприборов

Электроника, у которой в фоновом режиме включены светодиоды, в идеале не должна находиться в спальне. Даже маленький красный огонек в углу выключенного телевизора способен нарушать нормальную выработку гормонов в период засыпания . Что уж говорить о мерцающей клавиатуре компьютера и прочих светящихся предметах.

Отдельный вред психике могут наносить люстры/лампочки/светильники, работающие неисправно и «мигающие» — как в фильмах ужасов.

5. Мрачные картины

Полотна с депрессивным сюжетом, мрачные изображения любого толка — прекрасное дополнение интерьера, если речь идет о каких-то тематических заведениях. Но обустройство своего жилища в подобном стиле чревато последствиями. Постоянное нахождение в атмосфере угнетения, подавленности и негатива неминуемо сказывается на внутреннем состоянии. С обустройством жилья в этом плане надо быть максимально осторожным.

6. Вещи, издающие неприятные звуки

Например, скрипящие. Это могут быть старые дверные механизмы, которые издают скрип при каждом взаимодействии, половицы, краны и так далее.

Звук, особенно субъективно неприятный, может быть буквально непереносимым. Вспомните, для примера, как звучит проведенный по стеклу ноготь. И если в квартире существуют неприятные звуковые триггеры, которые постоянно воздействуют, психика не скажет вам спасибо.

7. Пылесборники