Появляются в любом возрасте: 6 ранних признаков астмы, которые могут сбить с толку

Астма — хроническое воспалительное заболевание, поражающее бронхи. Во время приступа мышцы бронхов начинают бесконтрольно сокращаться, что вызывает сужение их просвета и проблемы с поступлением воздуха в легкие. По некоторым данным, в мире астмой страдают около 300 миллионов человек, и их число постоянно растет.
Бронхиальная астма может возникнуть в любом возрасте, хотя обычно дебют случается в раннем детстве. Причины болезни принято делить на две группы: аллергические и неаллергические.
1. Аллергическая астма типична для детей. Ее могут спровоцировать разные ингаляционные аллергены — например, пыльца трав, деревьев, шерсть животных или клещи.
2. Неаллергическая астма чаще всего развивается у взрослых. Она не связана с неблагоприятным воздействием аллергенов и хуже поддается лечению. По словам специалистов, единой причины развития неаллергической астмы не существует. Однако известны факторы риска, которые могут поспособствовать ее развитию:
генетическая предрасположенность,
ожирение,
женский пол,
частые ОРВИ в детстве,
курение, в том числе пассивное.
Шесть ранних признаков астмы
И хотя бронхиальная астма в большинстве случаев имеет аллергическую подоплеку, причины ее возникновения могут быть разными. И в самом начале ее легко спутать с другими болезнями органов дыхания.
Специалисты польского издания Interia
трудности с глубоким дыханием,
проблемы с дыханием при физической нагрузке,
продолжительный сухой кашель,
характерный свистящий звук при выдохе,
пробуждение ночью из-за одышки и кашля,
хрипы.
Если вы заметите у себя или близких похожие симптомы, лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту и пройти обследование.
Характерный признак
Симптомы астмы часто возникают или усугубляются на фоне различных инфекций, того же гриппа или простуды. Могут утяжелять болезнь и внешние факторы — например, занятия спортом или слишком холодный воздух.
В список самых частых проявлений бронхиальной астмы, о которых сообщают пациенты, входят:
хрипы — это наиболее характерный симптом,
одышка, в основном при выдохе,
сухой кашель, особенно ночью или рано утром,
ощущение сдавливания в груди.
Кстати
А еще астму можно спутать с депрессивным расстройством. Такую депрессию врачи называют маскированной, то есть она может скрываться под маской астмы, болезней сердца или заболеваний ЖКТ. Как отличить одно от другого, ранее рассказывала Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева.
Так, при псевдоастматической маске депрессии человека могут беспокоить чувство нехватки воздуха, ощущение удушья, невозможность сделать полный вдох. Но есть важное отличие. Как объяснила психотерапевт, пациенты с настоящей астмой испытывают трудности с полным выдохом, а с депрессией — с полным вдохом. Также при приступе астмы люди обычно занимают специфическое положение тела, которое позволяет расширить грудную клетку, у человека могут синеть губы и даже появляться пена, в легких прослушиваются хрипы. При маскированной депрессии ничего этого нет.