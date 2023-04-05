Появляются в любом возрасте: 6 ранних признаков астмы, которые могут сбить с толку

Астма — хроническое воспалительное заболевание, поражающее бронхи. Во время приступа мышцы бронхов начинают бесконтрольно сокращаться, что вызывает сужение их просвета и проблемы с поступлением воздуха в легкие. По некоторым данным, в мире астмой страдают около 300 миллионов человек , и их число постоянно растет.

Бронхиальная астма может возникнуть в любом возрасте, хотя обычно дебют случается в раннем детстве. Причины болезни принято делить на две группы: аллергические и неаллергические.

1. Аллергическая астма типична для детей. Ее могут спровоцировать разные ингаляционные аллергены — например, пыльца трав, деревьев, шерсть животных или клещи.

2. Неаллергическая астма чаще всего развивается у взрослых. Она не связана с неблагоприятным воздействием аллергенов и хуже поддается лечению. По словам специалистов, единой причины развития неаллергической астмы не существует. Однако известны факторы риска, которые могут поспособствовать ее развитию:

генетическая предрасположенность,

ожирение,

женский пол,

частые ОРВИ в детстве,

курение, в том числе пассивное.

Шесть ранних признаков астмы

И хотя бронхиальная астма в большинстве случаев имеет аллергическую подоплеку, причины ее возникновения могут быть разными. И в самом начале ее легко спутать с другими болезнями органов дыхания.

Специалисты польского издания Interia назвали шесть ранних признаков бронхиальной астмы, на которые надо обратить внимание:

трудности с глубоким дыханием,

проблемы с дыханием при физической нагрузке,

продолжительный сухой кашель,

характерный свистящий звук при выдохе,

пробуждение ночью из-за одышки и кашля,

хрипы.

Если вы заметите у себя или близких похожие симптомы, лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту и пройти обследование.