Когда рак груди можно не заметить на маммографии, объясняют онкологи

Однако существует множество причин образования уплотнений в груди, большинство из которых не являются раковой опухолью. До 90% образований в молочных железах не злокачественные.

Изменение размера и формы молочной железы

К этому признаку также относятся:

утолщение кожи молочной железы,

появление язв и пигментации,

втягивание кожи или соска

Уплотнение в груди при таких симптомах может быть как доброкачественным, так и злокачественным. Определить его природу можно только на приеме у маммолога.

Изменения формы соска

- К заметной деформации груди может приводить листовидная фиброаденома: такая опухоль быстро растет, достигая до 20 см в диаметре, вызывая изменение цвета кожи вокруг ареолы, — говорит Антонина Черная.

За изменение формы груди также может быть ответственна и липома, которая имеет дольчатый вид, может располагаться над железой — в данном случае образование может хорошо визуализироваться или иметь глубокую локализацию, деформируя грудь изнутри.

Появление свищей и изъявлений

Или же втягивание соска. Симптомы могут возникнуть при проникновении в молочные железы по лимфатическим путям или через кровь туберкулезных бактерий. В случае развития соединительной ткани в молочной железе может происходить уплотнение или деформация груди, появление впадин.

- Причиной деформации груди также может стать актиномикоз молочной железы в запущенной форме — грибковое заболевание, вследствие которого появляются узелки, свищи и язвы. Нельзя забывать и о врожденных особенностях: втянутость соска или нетипичная форма ареол, у женщины может отсутствовать железистая ткань, наблюдаться гипоплазия — недостаточное формирование и развитие молочной железы, — говорит онколог.