Когда рак груди можно не заметить на маммографии, объясняют онкологи

Рак молочной железы (РМЖ) лидирует среди злокачественных новообразований у женщин во всем мире: по статистике, от него страдают 12% пациенток. Патология также стоит на 5-м месте по смертности от злокачественных новообразований.
При этом все чаще от РМЖ страдают молодые женщины: 11% заболевших — это те, кому еще нет и 40 лет. Стоит отметить, что рак молочной железы, диагностированный на ранних стадиях, характеризуется хорошим прогнозом и высокими показателями безрецидивной и общей выживаемости: при I стадии 5-летний срок переживают 95—100% больных, а вот при IV — менее 10%.
к. м. н., врач-рентгенолог ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России
Как можно самостоятельно заподозрить рак груди
Каждая женщина должна регулярно проходить осмотры у маммолога — даже если ее ничего не беспокоит. Особенно насторожить должны следующие признаки, говорит кандидат медицинских наук, врач-онколог Антонина Черная:
Образование «шарика» или уплотнения в груди
- Появление уплотнений — сигнал, что в груди происходит воспалительное заболевание. Уплотнения или ощутимые шарики — не всегда злокачественное образование. Симптом может возникнуть у женщин, которые перенесли эстетические операции на груди или пострадали от повреждений — удара или ушиба мягких тканей, — говорит врач.
Важно понимать природу уплотнения. Например, специалисты выделяют:
тромбофлебит — встречается редко, проявляется тромбами на венах груди — визуально женщина может отмечать активное проявление вен;
кисту груди, которая возникает чаще всего у женщин старшего возраста из-за закупорки млечных протоков;
доброкачественное образование фиброаденому, которая хорошо пальпируется и может быть подвижной, в отличие от раковых образований — они, как правило, неподвижны и не имеют четких границ, отличаются высокой плотностью;
интрадуктальная папиллома, которая располагается в протоке молочной железы.
Кроме того, для кормящих женщин уплотнение в области молочной железы может говорить о знакомом многим матерям мастите. Он возникает из-за обилия застоявшегося молока.
Мастит сопровождается:
болью, отечностью,
повышением температуры, слабостью,
могут ощущаться мелкие и зернистые уплотнения.
Однако существует множество причин образования уплотнений в груди, большинство из которых не являются раковой опухолью. До 90% образований в молочных железах не злокачественные.
Изменение размера и формы молочной железы
К этому признаку также относятся:
утолщение кожи молочной железы,
появление язв и пигментации,
втягивание кожи или соска
Уплотнение в груди при таких симптомах может быть как доброкачественным, так и злокачественным. Определить его природу можно только на приеме у маммолога.
Изменения формы соска
- К заметной деформации груди может приводить листовидная фиброаденома: такая опухоль быстро растет, достигая до 20 см в диаметре, вызывая изменение цвета кожи вокруг ареолы, — говорит Антонина Черная.
За изменение формы груди также может быть ответственна и липома, которая имеет дольчатый вид, может располагаться над железой — в данном случае образование может хорошо визуализироваться или иметь глубокую локализацию, деформируя грудь изнутри.
Появление свищей и изъявлений
Или же втягивание соска. Симптомы могут возникнуть при проникновении в молочные железы по лимфатическим путям или через кровь туберкулезных бактерий. В случае развития соединительной ткани в молочной железе может происходить уплотнение или деформация груди, появление впадин.
- Причиной деформации груди также может стать актиномикоз молочной железы в запущенной форме — грибковое заболевание, вследствие которого появляются узелки, свищи и язвы. Нельзя забывать и о врожденных особенностях: втянутость соска или нетипичная форма ареол, у женщины может отсутствовать железистая ткань, наблюдаться гипоплазия — недостаточное формирование и развитие молочной железы, — говорит онколог.
Появление аномальных выделений из соска
Наиболее распространенными причинами выделений из сосков считаются:
бактериальные заболевания,
опухолевые процессы молочной железы — выделения могут быть кровянистыми или по типу молозива,
нарушение секреции женских половых гормонов и эндокринной системы.
Важно: для выявления РМЖ на ранних стадиях женщинам старше 40 лет рекомендуется прохождение маммографии 1 раз в 2 года, а ультразвуковое исследование показано 1 раз в год.
Когда на обследовании можно не увидеть рак груди
врач-маммолог, кандидат медицинских наук, главный врач маммологического центра L7Личный сайт
Рентгенологи отмечают, что непросто диагностировать новообразования у женщин с:
небольшими молочными железами,
тонкой молочной железой,
с поверхностно или очень глубоко расположенными образованиями.
Но одно из самых нетипичных и в то же время встречающееся у 40% женщин физиологическое состояние — это уплотнение ткани молочной железы, или так называемая плотная молочная железа.
Важно отметить, что плотная молочная железа — это не про ощущение плотности при пальпации груди.
Это весьма распространенная особенность структуры молочной железы, которая считается одним из наиболее распространенных факторов риска развития рака груди. У обладательниц плотного фона вероятность рака молочных желез возрастает в 4-6 раз. По статистике, именно на плотные молочные железы приходится более 70% случаев диагностированного рака.
Молочная железа взрослой женщины состоит из железистой, соединительной и жировой ткани.
- Железистая кажется плотной, белой на маммографии, в то время как жировая ткань выглядит темной и менее плотной. Таким образом, первая проблема молочной железы высокой плотности заключается в том, что «плотный белый» рак плохо различим на таких же по цвету и структуре однородных участках железистой ткани, это как проблема поиска «белой кошки в белой комнате», — поясняет Фатима Тамаева.
По ее словам, именно плотная ткань затрудняет диагностику раннего РМЖ при цифровой маммографии. Это приводит к неверным диагнозам. Злокачественную опухоль попросту могут пропустить. Женщины с плотными молочными железами подвергаются повышенному риску развития РМЖ, поэтому любая неопределенность результатов обследования должна быть исключена.
Кроме того, плотная структура молочной железы также существенно усложняет проведение биопсии.
- Если возникает подозрение на рецидив рака после предыдущих операций, требуется осмотр женщин с установленными эстетическими имплантами или у пациентки наблюдается плотная молочная железа — провести диагностику посредством маммографа и МРТ трудно. В этом случае мы используем технологию молекулярной визуализации. С ее помощью можно выявить опухоль размером 4-5 мм. Еще один плюс этой системы — уменьшенная лучевая нагрузка на организм человека (в 3-4 раза), — отмечает Антонина Черная.
Кстати, по статистике, 12 из 1000 женщин проходят биопсию, если изменения обнаруживаются после маммографии или УЗИ. Бывают и такие ситуации, когда увидеть патологию с помощью маммографа никак не получается. Причиной тому — все тот же плотный фон молочной железы.
Что делать, если у вас плотная молочная железа
Если у женщины определяется плотная молочная железа, следует приготовиться к более тщательному врачебному исследованию, с применением дополнительных методов диагностики.
Маммография может не заметить более 1/3 злокачественных новообразований в «плотной груди». Альтернативой врачи считают трехмерную автоматизированную систему для ультразвуковых исследований молочных желез. Это оператор-независимая технология, которая позволяет получить 3D-изображение тканей молочной железы. А при использовании в дополнение к маммографии исследование выявляет на 57% больше случаев инвазивного рака.
При комбинации методов исследования, которые доступны в современных медицинских оптимизированных системах, возможно выявить в 2,6 раза больше злокачественных опухолей и на 55% больше инвазивных опухолей даже на фоне повышенной плотности молочных желез. И конечно же, не стоит забывать про регулярные осмотры у маммолога — это может спасти вам жизнь.