В Центре Бакулева спасли жизнь мужчине, который принял последствия травмы груди за издержки курения

В НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева экстренно прооперировали 43-летнего мужчину. Изначально он жаловался на периодическую боль в груди и одышку, но был уверен, что эти неприятные симптомы — последствие курения. Не так давно он сильно ударился грудью, но так как недомогания начались не сразу, то никак не связал их с произошедшим.
Во время диспансеризации кардиологи заметили у пострадавшего увеличение правых отделов сердца и печени. Оказалось, что в результате удара оторвались фиброзные тяжи (хорды), удерживающие сердечный клапан в рабочем состоянии, створка провисла, вызывая недостаточность правых отделов сердца. Мужчину срочно госпитализировали.
Директор Института коронарной и сосудистой хирургии. Заведующий отделением. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
— Недостаточность трехстворчатого клапана встречается достаточно редко и приводит к нарушению сердечной деятельности и недостаточности кровообращения по большому кругу, — объясняет Иван Скопин.
Мужчине провели операцию: хирурги сделали многокомпонентную реконструкцию трехстворчатого клапана: имплантировали искусственные хорды, выполнили гидравлическую пробу и убедились, что клапан работает исправно. После мужчине имплантировали опорное кольцо, которое позволило стабилизировать расширенное фиброзное кольцо (из-за него сердечный клапан также может работать некорректно. — Прим. ред.) и уменьшить его размеры.
Все закончилось благополучно и без осложнений. Мужчина чувствует себя хорошо, быстро восстанавливается, его уже выписали из больницы. Сейчас он проходит реабилитацию. Врачи уверены, что через 6 месяцев он сможет вернуться к привычному образу жизни.
Еще один счастливый случай
Жительница Омска Ольга пришла в поликлинику за талоном к врачу. В регистратуре ей предложили пройти диспансеризацию по полису ОМС. Очереди у кабинета не было, и женщина решила воспользоваться возможностью проверить свое здоровье.
Ольге выписали направления на анализы и сразу сделали ЭКГ. Врачи, увидев электрокардиограмму пациентки, тут же вызвали скорую и отправили женщину в больницу. Оказалось, что она бессимптомно перенесла инфаркт, ее жизнь была в опасности. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.