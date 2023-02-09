В Центре Бакулева спасли жизнь мужчине, который принял последствия травмы груди за издержки курения

Все закончилось благополучно и без осложнений. Мужчина чувствует себя хорошо, быстро восстанавливается, его уже выписали из больницы. Сейчас он проходит реабилитацию. Врачи уверены, что через 6 месяцев он сможет вернуться к привычному образу жизни.

Еще один счастливый случай

Жительница Омска Ольга пришла в поликлинику за талоном к врачу. В регистратуре ей предложили пройти диспансеризацию по полису ОМС. Очереди у кабинета не было, и женщина решила воспользоваться возможностью проверить свое здоровье.