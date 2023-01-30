Диспансеризация 2023: какие года?

Что входит в обследование?

Каждый россиянин с 18 лет может ежегодно бесплатно проходить профосмотры, а диспансеризацию — раз в три года. Понять, какой год диспансеризации — ваш, можно очень просто. Сколько лет исполняется вам в этом году? Разделите цифру на 3. Если получается целое число — вы в этом году имеете право сдать бесплатные анализы и пройти обследования в районной поликлинике.

В 2023 году диспансеризацию могут пройти люди 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годов рождения, а также все граждане РФ старше 40 лет.

Диспансеризация одинакова для мужчин и женщин (за исключением визита к гинекологу). Первый этап — анкетирование. Врач задаст самые разные вопросы, чтобы получить данные об анамнезе, наследственности, выслушает жалобы, определит риски.

Далее вы узнаете свой ИМТ, давление, сдадите анализы на общий холестерин и сахар, сделаете флюорографию, ЭКГ, проверите внутриглазное давление, также врачи осмотрят кожу и слизистую рта, пропальпируют щитовидную железу и лимфоузлы.

Для пациентов старше 40 лет диспансеризация будет более углубленной. Также есть возможность сделать более детальный скрининг здоровья и тем, кто переболел коронавирусной инфекцией.

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