Жительница Омска Ольга пришла в поликлинику за талоном к врачу. В регистратуре ей предложили пройти диспансеризацию по полису ОМС. Очереди у кабинета не было, и женщина решила воспользоваться возможностью проверить свое здоровье.
Ольге выписали направления на анализы, и сразу сделали ЭКГ. Врачи, увидев электрокардиограмму пациентки, тут же вызвали скорую и отправили женщину в больницу.
— На этом исследовании было четко видно, что пациентка перенесла безболевую форму острого инфаркта миокарда, —
Специалист также отметила, что в ее практике были случаи, когда диспансеризация помогла выявить сахарный диабет, который протекал без симптомов, предраковые состояния, когда патологию показали мазки, маммографические исследования и анализы крови на ПСА.
Диспансеризация 2023: какие года?
Что входит в обследование?
Каждый россиянин с 18 лет может ежегодно бесплатно проходить профосмотры, а диспансеризацию — раз в три года. Понять, какой год диспансеризации — ваш, можно очень просто. Сколько лет исполняется вам в этом году? Разделите цифру на 3. Если получается целое число — вы в этом году имеете право сдать бесплатные анализы и пройти обследования в районной поликлинике.
В 2023 году диспансеризацию могут пройти люди 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годов рождения, а также все граждане РФ старше 40 лет.
Диспансеризация одинакова для мужчин и женщин (за исключением визита к гинекологу). Первый этап — анкетирование. Врач задаст самые разные вопросы, чтобы получить данные об анамнезе, наследственности, выслушает жалобы, определит риски.
Далее вы узнаете свой ИМТ, давление, сдадите анализы на общий холестерин и сахар, сделаете флюорографию, ЭКГ, проверите внутриглазное давление, также врачи осмотрят кожу и слизистую рта, пропальпируют щитовидную железу и лимфоузлы.
Для пациентов старше 40 лет диспансеризация будет более углубленной. Также есть возможность сделать более детальный скрининг здоровья и тем, кто переболел коронавирусной инфекцией.
Испытано на себе: как проходит углубленная диспансеризация переболевших COVID-19
Инфаркт без боли — бывает!
Нередко не замечают инфаркт именно женщины — из-за особенностей организма.
— Боль у женщин может ощущаться не в области сердца, а в желудке, — говорит врач Николай Дубинин. — Поэтому они списывают неприятные ощущения на расстройство желудка, отравление.
Сердечный приступ, который не сопровождается никакими симптомами, может случаться и у пациентов с диабетом. У них могут отсутствовать болевые проявления инфаркта. И он может проходить, как говорится, на ногах — бессимптомно и незаметно, ранее объяснила врач-кардиолог Анна Кореневич.
Также незамеченным инфаркт может быть у людей с лекарственной или наркотической зависимостью.