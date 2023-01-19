Просто поскользнулся на улице: врачи спасли мужчину, едва не погибшего от потери 2 литров крови

В Домодедовскую больницу мужчину привезли с подозрением на перелом бедренной кости. Как выяснилось, он поскользнулся на улице и неудачно упал на ногу. Диагноз подтвердился после обследования — травма оказалась тяжелой. Отломки кости фактически разорвали пациенту бедренную артерию, из-за чего он потерял около двух литров крови — то есть треть от общего объема.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Московской области, артериальное кровотечение грозило пациенту не только ампутацией ноги, но и, в принципе, могло стать смертельным. Для спасения подскользнувшегося пациента в Домодедовской больнице собрали мультидисциплинарную бригаду врачей.
Врач-кардиолог, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Домодедовской центральной городской больницы, кандидат медицинских наук
— Мы удалили тромбы из поврежденного сосуда и восстановили его целостность с помощью специального сосудистого шва. Счет шел на минуты, так как была угроза развития острой ишемии в ноге из-за отсутствия кровоснабжения, что грозило ампутацией. Затем эндоваскулярные хирурги проверили целостность реконструированного сосуда. После чего провели малоинвазивную операцию по стентированию поврежденной артерии, полностью ее восстановив, —
После этого врачи-травматологи выполнили остеосинтез — соединили отломки бедренной кости металлическими винтами.
По словам врачей, сейчас сложный пациент уже чувствует себя хорошо, но пока еще продолжает лечение.
Как не переломать руки-ноги в гололед
Каждую зиму тысячи людей получают травмы на льду. И можно сколько угодно ругать коммунальщиков, но и самому всегда стоит помнить о простых правилах безопасности. В первую очередь, чтобы не упасть и не повредиться в такую погоду, важно правильно одеваться и не разгуливать в нетрезвом виде.
Вот о каких правилах рассказывал врач-терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов.
Не выходите на улицу в гололед в нетрезвом виде. Спиртное и координацию ухудшит, и после падения может способствовать тому, что человек заснет и замерзнет, получит обморожения, пневмонию и так далее. Если выпили, лучше возьмите такси.
Откажитесь от каблуков. Зимняя обувь должна быть удобной, не стесняющей движения и не слишком свободной. Выбирайте в идеале обувь с плоской и толстой подошвой, с выраженным рисунком протектора или шипами или любыми другими приспособлениями, которые увеличат силу трения и позволят преодолеть скольжение.
Надевайте перчатки. Это позволит не держать руки в карманах во время ходьбы и успеть помочь смягчить падение.
Не носите длиннополую одежду. В ней можно запутаться, наступить на нее и в итоге упасть.
Если все же чувствуете, что начинаете падать, попробуйте смягчить удар и снизить риск перелома. Для этого можно сесть на корточки — так вы уменьшите высоту падения, сгруппироваться в форме «шара» или «клубочка» — иначе любая «торчащая» нога или рука примет на себя весь удар, при падении вперед не выставлять руки — лучше прижать их локтями к бокам, голову подбородком к груди, втянуть плечи, выпрямить спину и согнуть ноги в полуприсяде.
Если же сгруппироваться вовремя не получилось, лучше, по словам врача, попытаться полностью расслабиться — «превратиться в кисель». Это позволит минимизировать воздействие на кости.
По каким признакам можно распознать перелом, читайте ЗДЕСЬ.