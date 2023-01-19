Просто поскользнулся на улице: врачи спасли мужчину, едва не погибшего от потери 2 литров крови

В Домодедовскую больницу мужчину привезли с подозрением на перелом бедренной кости. Как выяснилось, он поскользнулся на улице и неудачно упал на ногу. Диагноз подтвердился после обследования — травма оказалась тяжелой. Отломки кости фактически разорвали пациенту бедренную артерию, из-за чего он потерял около двух литров крови — то есть треть от общего объема.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Московской области, артериальное кровотечение грозило пациенту не только ампутацией ноги, но и, в принципе, могло стать смертельным . Для спасения подскользнувшегося пациента в Домодедовской больнице собрали мультидисциплинарную бригаду врачей.