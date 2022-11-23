Метеорологи предупреждают, что во многих регионах в ближайшее время ожидается гололедица. А это означает, что сезон травм на льду, к сожалению, можно считать открытым. Чаще всего люди получают ушибы, вывихи, растяжения связок. Но переломов тоже хватает — причем для каждого возраста характерны свои. По словам врача-терапевта Ивана Ромасова, у пожилых часто встречаются переломы шейки бедра и позвоночника, а у взрослых людей — переломы костей рук, в частности предплечья.
Врач-терапевт, врач-кардиолог компании «Инвитро», кандидат медицинских наук
— Чаще всего это связано с попытками минимизировать урон при падении и упасть на руки, на бок и так далее. Черепно-мозговые травмы также случаются, потому что падение на спину — тоже частая стратегия поведения и может сопровождаться ударом затылком, — говорит Иван Ромасов.
Как распознать перелом: 8 признаков
острая боль;
мраморность кожи (побледнение) в месте перелома;
отек в месте перелома;
возможная деформация руки-ноги;
невозможность выполнения каких-либо движений рукой или ногой;
возможное похрустывание в месте перелома;
возможная гематома в месте удара;
повреждение кожи и кровотечение при открытом переломе.
Как не упасть на льду
— Многие мучаются вопросом: если чаще всего травмы случаются в результате неудачного падения, то как «правильно» упасть, чтобы этого ничего не случилось? Обычно характер падения разнится с возрастом: в молодом и взрослом возрасте обычно падают вперед (плашмя) или назад (чаще всего на ягодицы, спину), а пожилые люди чаще всего — на вытянутые руки, локти, колени, на бок. Люди, тренированные к падениям, группируются и пользуются теми приемами, которым их обучили: к примеру люди, занимавшиеся борьбой, после группировки чаще всего уходят на перекат, — говорит Иван Ромасов.
Но, кроме умения правильно падать, важно помнить о несложных правилах, которые помогут в принципе не допустить падения.
Доктор назвал 5 основных:
Не выходите на улицу в гололед в нетрезвом виде. Спиртное и координацию ухудшит, и после падения может способствовать тому, что человек заснет и замерзнет, получит обморожения, пневмонию и так далее. После употребления алкоголя в такую погоду лучше воспользоваться такси.
Откажитесь от каблуков. Зимняя обувь должна быть удобной, не стесняющей движения и не слишком свободной. Выбирайте в идеале обувь с плоской и толстой подошвой, с выраженным рисунком «протектора» или шипами, или любыми другими приспособлениями, которые увеличат силу трения и позволят преодолеть скольжение.
Надевайте перчатки. Это позволит не держать руки в карманах во время ходьбы и успеть помочь смягчить падение.
Не носите длиннополую одежду. В ней можно запутаться, наступить на нее и в итоге упасть.
Проверяйте уровень витамина Д и кальция в организме. Особенно это важно для пожилых людей, чтобы вовремя выявить остеопороз (снижение плотности костной ткани) и начать лечение.
Во время падения
Если всё же чувствуете, что начинаете падать, попробуйте следующие приемы. Они помогут смягчить удар и снизить риск перелома:
попытайтесь сесть на корточки — так вы уменьшите высоту падения;
сгруппируйтесь в форме «шара» или «клубочка» — любая «торчащая» нога или рука примет на себя весь удар, что в разы увеличивает риск переломов;
при падении вперед не выставляйте руки — лучше прижмите их локтями к бокам, голову подбородком к груди, втяните плечи, выпрямите спину и согните ноги в полуприсяде.
— Расслабление тела и увеличение площади соприкосновения с поверхностью поможет только в том случае, если остальные приемы вы не использовали. Группировка действительно полезный навык, который требует напряжения мышц. Но если она не получилась, то лучше превратиться в «кисель», чтобы минимизировать воздействие на кости. Однако обширные ушибы и гематомы по всей поверхности тела тоже не безопасны, — предупредил врач.
Если уже упал
По словам Ивана Ромасова, прежде всего, не надо сразу вставать — важно для начала понять, что случилось и есть ли у вас травмы. Для этого
приподнимите голову;
пошевелите руками и ногами;
прислушайтесь к своим ощущениям, есть ли боли;
если всё в порядке — аккуратно вставайте. Например, в случае падения на спину лучше сначала перевернуться на живот, встать на четвереньки и только потом подниматься;
если получилось встать, но остались сомнения в своем состоянии, обратитесь сразу в травмпункт.
если подняться не получается — звоните в скорую.
А как помочь другому?
Если упал кто-то рядом с вами, важно тоже не бросаться сразу поднимать человека. Сначала убедитесь, что у него нет серьезных повреждений — травмы головы, позвоночника или спинного мозга. Иначе ваша помощь может закончиться для пострадавшего параличом.
— Важно запомнить самое главное: если у человека при падении сильное кровотечение, сильные кровоподтеки, жалобы на сильную боль, ему трудно дышать или есть подозрения на черепно-мозговую травму, травму позвоночника или на перелом ног, необходимо позвонить по номеру 112 и вызвать скорую помощь. Далее нужно попытаться успокоить человека и попросить его не вставать, спросить, что болит и насколько сильно, — добавил специалист.