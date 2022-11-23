Во время падения

Если всё же чувствуете, что начинаете падать, попробуйте следующие приемы. Они помогут смягчить удар и снизить риск перелома:

попытайтесь сесть на корточки — так вы уменьшите высоту падения;

сгруппируйтесь в форме «шара» или «клубочка» — любая «торчащая» нога или рука примет на себя весь удар, что в разы увеличивает риск переломов;

при падении вперед не выставляйте руки — лучше прижмите их локтями к бокам, голову подбородком к груди, втяните плечи, выпрямите спину и согните ноги в полуприсяде.

— Расслабление тела и увеличение площади соприкосновения с поверхностью поможет только в том случае, если остальные приемы вы не использовали. Группировка действительно полезный навык, который требует напряжения мышц. Но если она не получилась, то лучше превратиться в «кисель», чтобы минимизировать воздействие на кости. Однако обширные ушибы и гематомы по всей поверхности тела тоже не безопасны, — предупредил врач.

Если уже упал

По словам Ивана Ромасова, прежде всего, не надо сразу вставать — важно для начала понять, что случилось и есть ли у вас травмы. Для этого

приподнимите голову;

пошевелите руками и ногами;

прислушайтесь к своим ощущениям, есть ли боли;

если всё в порядке — аккуратно вставайте. Например, в случае падения на спину лучше сначала перевернуться на живот, встать на четвереньки и только потом подниматься;

если получилось встать, но остались сомнения в своем состоянии, обратитесь сразу в травмпункт.

если подняться не получается — звоните в скорую.

А как помочь другому?

Если упал кто-то рядом с вами, важно тоже не бросаться сразу поднимать человека. Сначала убедитесь, что у него нет серьезных повреждений — травмы головы, позвоночника или спинного мозга. Иначе ваша помощь может закончиться для пострадавшего параличом.

— Важно запомнить самое главное: если у человека при падении сильное кровотечение, сильные кровоподтеки, жалобы на сильную боль, ему трудно дышать или есть подозрения на черепно-мозговую травму, травму позвоночника или на перелом ног, необходимо позвонить по номеру 112 и вызвать скорую помощь. Далее нужно попытаться успокоить человека и попросить его не вставать, спросить, что болит и насколько сильно, — добавил специалист.