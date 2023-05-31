Можно ли похудеть за две недели без вреда для здоровья? Отвечает спортивный врач

Очень заманчиво похудеть за пару недель до нужного размера или сбросить 5-7 и более килограммов быстро. Но врачи предупреждают: не все так радужно, как рисуется в теории. Потеря веса за короткий промежуток времени, особенно если речь идет не об одном-двух килограммах, может обернуться серьезными проблемами.
Почему не работают диеты, к чему приводят усиленные тренировки и на сколько килограммов в месяц худеть безопасно, «Доктору Питеру» рассказал спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин.
Спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории «Гемотест»
Задача сложная и опасная
Похудеть за две недели до отпуска или важного мероприятия — задача со звездочкой. То есть теоретически это возможно, но с серьезными оговорками.
Во-первых, значение имеет то, сколько лишних килограммов планирует сбросить человек.
Во-вторых, какими методами для этого он собирается пользоваться. По словам диетолога, в борьбе с лишним весом люди часто допускают ошибки, некоторые из них опасны для здоровья.
Поэтому перед тем, как худеть по любому из методов, стоит проконсультироваться с врачом и подобрать программу борьбы с лишним весом так, чтобы это не нанесло вам ущерба. Кроме того, нужно разобраться с целым рядом мифов.
Отказ от еды — не выход
Один из самых вредных мифов о похудении — отказ от еды. Вес действительно уходит, когда человек тратит энергии больше, чем получает с пищей. Создается дефицит, благодаря которому организм начинает сжигать жир. Но при этом в равной степени теряется и мышечная масса.
«Максимальный дефицит калорий, который можно допустить без ущерба для здоровья, — 400–500 ккал. Представим, что обычно человек каждый день съедает 2000 ккал. Чтобы вес начал падать, нужно снизить энергетическую ценность суточного рациона до 1500 ккал. Конечно, все индивидуально и зависит от стартового веса. Например, если речь идет о снижении, скажем, с 53 до 52 кг, то достаточно будет дефицита в 100–150 ккал. Если игнорировать эти ограничения, похудение может негативно сказаться на состоянии сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта», — объясняет Антон Брыкин.
Выстраиваем здоровую систему
«Снижать калорийность правильнее не за счет жесткой диеты, а выстраивая здоровую систему питания. Разгрузочные дни и длительные периоды голодания замедляют процесс снижения веса. Более того, они могут привести к „эффекту йо-йо“ — когда после экстремального похудения человек обратно набирает вес. Иногда в итоге он становится даже больше, чем до диеты. Так организм пытается восполнить внезапные потери и запастись жиром на случай, если снова придется голодать», — говорит диетолог.
Чтобы этого не произошло, врач советует следить за балансом жиров, белков и углеводов. Можно пользоваться правилом «здоровой тарелки», оно помогает питаться сбалансированно. Нужно взять круглую тарелку, диаметр которой равен длине ладони, и каждый прием пищи планировать свое меню следующим образом: половину тарелки занимают овощи, четверть — белковые продукты, рыба или мясо, а оставшееся место — зерновые. Такой рацион обеспечит организм необходимыми питательными веществами и клетчаткой — грубыми волокнами, которые нужны для нормального пищеварения.
Важные моменты
Кроме того, важно соблюдать питьевой режим: вода способствует поддержанию нормальной скорости обмена веществ.
«Чтобы похудение было эффективным, очень важно ложиться не позднее 23.00 и спать не меньше 7–8 часов. Именно ночью вырабатываются гормоны, которые способствуют снижению веса за счет липолиза — сжигания жировой ткани», — добавляет специалист.
Не стоит изнурять себя тренировками
Еще одна распространенная ошибка худеющих — усиленные тренировки на пределе возможностей. Такая тактика обычно имеет обратный эффект: развивается перетренированность. Человек устает, теряет результаты. В итоге вес снижается медленнее. Для поддержания формы достаточно заниматься в зале три раза в неделю и ежедневно поддерживать физическую активность: почаще ходить пешком, стараться не пользоваться лифтом, а подниматься по лестнице, найти подвижные занятия по душе — это могут быть танцы, велопрогулки, йога, советует спортивный диетолог.
Продуманный рацион, режим питания, сон и разумный подход к тренировкам — вот секреты похудения без вреда для здоровья. Оптимальная динамика снижения веса — 8–9 кг в месяц для мужчин и 5–6 кг для женщин. Это если речь идет о значительной потере веса — например, нужно избавиться от 30 кг и больше. Во всех остальных случаях безопасно худеть на 3–4 кг в месяц. То есть в среднем не больше 1–2 кг в неделю, — резюмирует врач.