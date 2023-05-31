Можно ли похудеть за две недели без вреда для здоровья? Отвечает спортивный врач

«Максимальный дефицит калорий, который можно допустить без ущерба для здоровья, — 400–500 ккал. Представим, что обычно человек каждый день съедает 2000 ккал. Чтобы вес начал падать, нужно снизить энергетическую ценность суточного рациона до 1500 ккал. Конечно, все индивидуально и зависит от стартового веса. Например, если речь идет о снижении, скажем, с 53 до 52 кг, то достаточно будет дефицита в 100–150 ккал. Если игнорировать эти ограничения, похудение может негативно сказаться на состоянии сердца, печени, почек, желудочно-кишечного тракта», — объясняет Антон Брыкин.