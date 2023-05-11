Врач Жито рассказал, как быстро похудеть после майских праздников без вреда для здоровья

«Если ваш отдых был активным, вы правильно питались, отсутствовал алкоголь, а еще вы рано ложились спать и рано вставали, вам точно будет легче вернуться к рабочему режиму. Но если ваши праздники были наполнены килограммами салатов и спиртным, тут конечно, ситуация сложнее. Но не спешите расстраиваться, быстро прийти в форму тоже можно», — заверяет врач.