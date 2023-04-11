Что происходит с организмом, если вы съедаете больше чайной ложки соли в день

Врачи рекомендуют есть как можно меньше соли, ведь зачастую человек даже не догадывается, что потребляет ее слишком много: в некоторых якобы «безопасных продуктах» она скрыта. Рекомендуемая максимальная норма для взрослого человека — около 5 граммов в сутки, это примерно одна чайная ложка без горки. И то если нет никаких хронических заболеваний, при которых надо соблюдать особую диету, — тогда все строже. Но мы зачастую съедаем соли гораздо больше чайной ложки.



Если же вы будете постоянно есть много соли, то рано или поздно в организме образуется ее избыток. Несомненно, это будет сказываться на внешности: появятся отеки, кожа станет хуже выглядеть, могут возникнуть проблемы с волосами и зубами. Кроме того, избыток натрия может нанести непоправимый урон здоровью, говорят эксперты ETNT.