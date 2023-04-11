Что происходит с организмом, если вы съедаете больше чайной ложки соли в день

Врачи рекомендуют есть как можно меньше соли, ведь зачастую человек даже не догадывается, что потребляет ее слишком много: в некоторых якобы «безопасных продуктах» она скрыта. Рекомендуемая максимальная норма для взрослого человека — около 5 граммов в сутки, это примерно одна чайная ложка без горки. И то если нет никаких хронических заболеваний, при которых надо соблюдать особую диету, — тогда все строже. Но мы зачастую съедаем соли гораздо больше чайной ложки.
Если же вы будете постоянно есть много соли, то рано или поздно в организме образуется ее избыток. Несомненно, это будет сказываться на внешности: появятся отеки, кожа станет хуже выглядеть, могут возникнуть проблемы с волосами и зубами. Кроме того, избыток натрия может нанести непоправимый урон здоровью,
Пострадают сердце и сосуды
Чаще всего люди, которые едят слишком много соли, страдают от различных сердечно-сосудистых патологий. И лидер среди них — повышенное кровяное давление. Когда натрий попадает в кровоток, то он становится своеобразной «губкой для воды». Из-за этого объем жидкости в организме увеличивается, а давление на стенки кровеносных сосудов повышается. Они становятся более хрупкими, человек страдает от перепадов давления.
Согласно выводам ученых, гипертония — главный триггер различных проблем с сердцем. Так, если вы страдаете от этого заболевания, то риск заполучить инсульт возрастает до 54%, а ишемическую болезнь сердца — до 47%. Плюс ко всему повышенное кровяное давление также является фактором риска сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и заболеваний сердечных клапанов.
Вес станет больше
Избыток соли в организме задерживает в нем воду. Изначально появляются отеки, которые могут стать причиной увеличения цифр на весах. Дальше — больше. Метаболизм замедляется, все чаще калории уходят в «жировое депо». При этом вы можете не есть больше шоколада и печенья, но обильно солить суп и котлеты — в этом случае вес тоже будет прибавляться.
Любители соленького часто страдают от ожирения, это провоцирует множество других заболеваний, эндокринная система становится все слабее и слабее. Ученые предполагают, что соль может негативно влиять и на усвоение пищи, — исследования на эту тему активно ведутся в разных странах мира.
Начнет мучить мигрень
Первые исследования, связывающие дисбаланс натрия и жидкости с мигренью, относятся к еще к 1940 годам. Современные ученые также
Помните, что приступы мигрени действительно могут спровоцировать продукты: шоколад (чаще всего темный), красное вино, твердые сорта сыра, консервы, некоторые орехи. Причем это не значит, что людям с мигренью нельзя есть все перечисленное. Тут все индивидуально. Кто-то может реагировать только на сыр, но при этом спокойно есть черный шоколад и пить вино, а у кого-то мигрень появляется только после вина и орехов.
В будущем может развиться деменция
Сосудистая деменция считается второй по степени распространенности различных когнитивных проблем среди пожилых людей. Именно такой вид старческого слабоумия может развиться у людей, которые злоупотребляли солью. Связь между обилием натрия в рационе и деменцией доказатели исследования.
Например, ученые