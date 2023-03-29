Кардиолог Зражевский рассказал, почему одной рюмки спиртного достаточно, чтобы произошел инфаркт

О вреде алкоголя уже точно слышал каждый и не один раз. Но далеко не все соглашаются раз и навсегда отказаться от спиртного. Кто-то выпивает только по праздникам, кто-то — на выходных с друзьями, некоторые же уверены, что бокал красного сухого вина за ужином пойдет только на пользу.

Как на самом деле алкоголь воздействует на сердце? Об этом «Доктор Питер» спросил у Заслуженного врача Российской Федерации, кандидата медицинских наук, кардиолога Константина Зражевского.