Кардиолог Зражевский рассказал, почему одной рюмки спиртного достаточно, чтобы произошел инфаркт

О вреде алкоголя уже точно слышал каждый и не один раз. Но далеко не все соглашаются раз и навсегда отказаться от спиртного. Кто-то выпивает только по праздникам, кто-то — на выходных с друзьями, некоторые же уверены, что бокал красного сухого вина за ужином пойдет только на пользу.
Как на самом деле алкоголь воздействует на сердце? Об этом «Доктор Питер» спросил у Заслуженного врача Российской Федерации, кандидата медицинских наук, кардиолога Константина Зражевского.
Кардиолог, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации. Заведующий отделением кардиологии в Городской больнице №38 им. Семашко.
Даже капля алкоголя не безопасна
Когда к кардиологу с результатами обследований приходит на прием человек, который неравнодушен к алкоголю, то это точно отразится на его показателях.
— Сердца алкоголика и человека, который ведет здоровый образ жизни, безусловно, различаются. Здесь важно понимать, что алкоголь имеет четкий дозозависимый эффект: чем выше доза, тем выше повреждающее действие спиртного. Отсюда логичный вывод, что чем больше пьешь, тем больше ущерб. Это отражается практически на всех внутренних органах человека, — поясняет кардиолог.
Ориентируясь на последние данные ВОЗ, можно с уверенностью сказать, что безопасной дозы алкоголя не существует — от любой капли спиртного есть вред. Ученые и врачи пришли к единогласному мнению.
Существует две модели употребления спиртного — северная или южная:
северная — когда человек пьет большими дозами крепкий алкоголь, но делает это редко, например, в праздники;
южная — человек выпивает понемногу, предпочитает слабый алкоголь, но делает это довольно часто или вообще каждый день.
Но вывод все равно один: пьешь ты часто или редко, крепкий или слабый алкоголь, неважно — вред все равно есть.
Что алкоголь делает с сердцем
По словам кардиолога, можно выделить три глобальных влияния спиртного на сердце:
Нарушение сердечного ритма. Это происходит посредством влияния на электролитный баланс, симпатическую нервную систему. Из-за этого у человека может развиться, к примеру, мерцательная аритмия — у алкоголиков она четко выражена и хорошо видна.
Повышение артериального давления. Та самая гипертония, которая «тащит» за собой множество других патологий. Чем больше человек пьет, тем сильнее страдают почки (и другие органы).
Алкогольная кардиомиопатия. Это заболевание, при котором алкоголь повреждает кардиомиоциты — сократительную ткань. Он нарушает функцию сердца как насоса — орган больше не может перекачивать кровь так, как надо. Это крайний вариант проявления тяжелого алкоголизма.
При злоупотреблении алкоголем человек также может пострадать от сердечной недостаточности — это состояние развивается в результате алкогольной кардиомиопатии, инфаркта миокарда и других опасных для жизни патологий.
Бокал красного вина не укрепит сосуды
Невозможно точно сказать, какая доза алкоголя приведет к опасным последствиям, — мы все разные, у каждого своя генетика и история болезни.
— Есть народы, у которых генетически заложена недостаточность фермента, который «утилизирует» алкоголь». Опасность не проявится с первой рюмки, но у человека запустится необратимый процесс. Если человек перестанет раз и навсегда употреблять алкоголь, то процесс можно затормозить, - наш организм будет очень благодарен, что мы перестали его уничтожать, — говорит кардиолог.
Раньше, кстати, была безопасная норма употребления алкоголя: считалось, что если ты пьешь не более 40 мл спиртного, то никакого вреда нет. Особое отношение было к красному вину. Но оно не поможет нормализовать уровень холестерина или почистить сосуды. Они у нас не бутылка из-под кефира, туда нельзя засунуть ершик и все хорошенько промыть.
Алкоголь отнесен к веществам первой категории по своим токсическому и канцерогенному свойствам. В этой же категории асбест, который вызывает заболевания легких.
— Если я спрашиваю, как часто пациент выпивает, то хочу, чтобы он был откровенен со мной. Некоторые не склонны афишировать такое. Однако есть признаки, по которым врач это все равно может определить, — и это не только синий распухший нос. Например, выдать может ЭКГ. Или анализы крови у человека не очень хорошие — повышенные печеночные ферменты, то можно предположить, что есть проблемы с употреблением спиртного, — говорит Константин Зражевский.
Праздники — сезон аритмий
— Я больше 30 лет работаю в отделении неотложной кардиологии. И точно могу сказать, что есть так называемая «сезонность» болезней сердца. Например, после праздников мы собираем пациентов с приступами мерцательной аритмии. Связь есть четкая: в обычные дни к нам поступает 2 человека в день с аритмией, а в праздники число пострадавших может удваиваться и даже утраиваться, — говорит врач.
Помните, что алкоголь может легко «разогнать» болезнь. Например, когда холестерин накапливается в сосудах, то в стенках сужается просвет. Бляшка лопается, сосуд закупоривается, развивается инфаркт. И вот человеку всего лишь 45 лет, у него есть бляшка, которая могла спокойно «спать». Но тут он еще и выпил, повысилось давление, создались более благоприятные условия для разрыва этой бляшки. Итог — инфаркт.