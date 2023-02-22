У матерей, которые пили за неделю до беременности, рождаются дети с этой особенностью внешности

Ученые из Нидерландов выяснили, что дети, матери которых позволили себе один бокал вина примерно за неделю до наступления беременности, могут похвастаться курносым носом . О результатах исследования ученые из Европейского общества репродукции человека и эмбриологии сообщили в статье, опубликованной в журнале Human Reproduction.

Помимо курносого носа, дети матерей, употреблявших алкоголь, обладали чуть более вывернутым подбородком, чем у своих сверстников. Такие изменения фиксировали даже в том случае, если до беременности женщина пила совсем немного — 12 г алкоголя в неделю, то есть чуть больше бокала вина.