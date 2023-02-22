У матерей, которые пили за неделю до беременности, рождаются дети с этой особенностью внешности

Ученые из Нидерландов выяснили, что дети, матери которых позволили себе один бокал вина примерно за неделю до наступления беременности, могут похвастаться курносым носом. О результатах исследования ученые из Европейского общества репродукции человека и эмбриологии сообщили в статье,
Помимо курносого носа, дети матерей, употреблявших алкоголь, обладали чуть более вывернутым подбородком, чем у своих сверстников. Такие изменения фиксировали даже в том случае, если до беременности женщина пила совсем немного — 12 г алкоголя в неделю, то есть чуть больше бокала вина.
Чтобы обнаружить эту странную взаимосвязь, исследователи проанализировали более 5 000 снимков детей разных национальностей в возрасте 9 и 13 лет с помощью 3D-графики и технологий искусственного интеллекта. Компьютерная модель подсвечивала красным более вогнутые области лица, а синим — более выпуклые.
Ученые отмечают: если мать продолжала позволять себе спиртное во время беременности, вогнутых областей в лице ребенка было еще больше. Авторы статьи добавляют, что такие изменения потенциально могут сигнализировать о каких-то проблемах с развитием или здоровьем.
«Женщинам, которые беременны или хотят забеременеть в ближайшее время, следует отказаться от употребления алкоголя за несколько месяцев до зачатия и полностью — во время беременности, чтобы избежать неблагоприятных последствий для здоровья ребенка», — уточняют авторы статьи.
До сих пор считалось, что пока плодное яйцо не прикреплено к матке, у него нет общих сосудов с матерью, а значит, и навредить ему алкоголь никак не может. В этот период женщина еще не подозревает о беременности — попадая в полость матки, зародыш состоит всего из 16-32 клеток, но не сразу внедряется в слизистую матки, а еще в течение двух дней находится в свободном состоянии.
Имплантационный период завершается прикреплением к передней или задней стенке матки — с момента попадания в маточную полость сперматозоидов проходит 6-7 дней, чего уже может быть достаточно, чтобы заподозрить задержку менструального цикла.
Если мать ребенка пьет во время беременности, у него может развиться фетальный алкогольный синдром — задержка роста, неврологические нарушения и явно аномальные пропорции лица. Среди них — короткие и узкие глазные щели, широкая плоская переносица, сглаженный губной желобок, тонкая верхняя губа.
Морфология лица очень часто служит биомаркером состояния здоровья и указывает на проблемы с развитием — так, у детей с ФАС-синдромом могут быть проблемы со слухом и зрением, они отстают от сверстников в росте и весе, хуже контролируют свои эмоции и хуже обучаются.
Частота рождения детей с фетальным алкогольным синдромом в различных странах колеблется от 0,2 до 7 случаев на 1 000 родов.