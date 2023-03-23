Польза и вред шиповника: 8 причин еще больше полюбить эти плоды

Шиповник действительно может похвастаться впечатляющим мультивитаминным составом. Его плоды, например, богаты
витаминами группы B, витаминами A, C, P и K,
железом,
магнием,
кальцием,
калием,
натрием,
цинком,
природными антиоксидантами: флавоноидами, каротиноидами, дубильными веществами.
Врачи назвали 8 самых полезных свойств шиповника.
гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеСтраница врача на сайте клиники
1. Поддерживает иммунитет
Шиповник считается одним из рекордсменов по содержанию витамина C — его здесь в несколько десятков раз больше, чем в лимонах. Благодаря этому плоды очень хорошо работают при лечении простуд и респираторных вирусных заболеваний. Они помогают подавлять действие вирусов и бактерий.
А ингаляции с маслом шиповника и отвар ягод облегчают состояние при кашле и заложенности носа. Напитки на основе растения полезно использовать и просто для общей поддержки иммунитета, особенно в сезон простуд.
2. Помогает сердцу и очищает сосуды
Регулярное употребление отвара шиповника стимулирует снижение уровня холестерина в крови и очищение сосудов. Магний и железо укрепляют сердечную мышцу и нормализуют кровообращение.
3. Снижает давление
Настой шиповника используют в качестве дополнительного средства профилактики при гипертонии. Плоды шиповника считаются природным диуретиком и обладают легким мочегонным эффектом. Помогая выводить излишки жидкости из организма, они сокращают объем циркулирующей крови и снижают давление на стенки сосудов.
4. Защищает от анемии
Благодаря железу в составе шиповник подойдет для лечения и профилактики железодефицитной анемии. Настой шиповника поможет повысить уровень гемоглобина в крови. Именно поэтому продукт особенно полезен беременным женщинам, которые часто страдают от дефицита железа и анемий.
5. Продлевает молодость и красоту
Масло шиповника пользуется популярностью у косметологов и производителей косметики. Одно из главных его преимуществ — универсальность. Оно подойдет для всех типов кожи: сухой, жирной, чувствительной.
Сочетание природных антиоксидантов и витамина C защищает клетки кожи от повреждения свободными радикалами.
Жирные кислоты в составе шиповника восстанавливают липидный баланс кожи, интенсивно увлажняют и препятствуют появлению воспалений.
Витамины C и A улучшают цвет лица и борются с пигментацией.
Витамин E обладает противовоспалительным эффектом, благодаря чему масло шиповника можно использовать при акне и розацеа.
Масло шиповника регулирует работу сальных желез: снижает выработку кожного жира и устраняет жирный блеск.
Терапевт, главный врач наркологической клиники «Детокс»
6. Снимает симптомы токсикоза
Шиповник — настоящий клад для беременных, так как помогает снимать симптомы токсикоза. Также он способен убрать отеки, возникающие в этот непростой период.
7. Снижает риск диабета 2-го типа
Особенно шиповник помогает тем, кто страдает от лишнего веса и высокого давления. Плоды обладают низким гликемическим индексом. Они улучшают общее состояние организма, приводят инсулин в норму и предотвращают скачки глюкозы в организме.
8. Лечит больные суставы
Плоды шиповника содержат витаминно-минеральный комплекс, который способствует снятию воспалений. Благодаря восполнению дефицита снижается риск развития артроза, артрита.
Как получить максимум пользы
По словам врача-гастроэнтеролога Александры Яковлевой, способ употребления шиповника зависит от целей, которых вы хотите достичь.
Так, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний лучше использовать отвар ягод шиповника. Получить его можно, просто залив плоды кипятком и дав им настояться пару часов.
Масло подойдет для наружного применения. На его основе также можно делать ингаляции во время простуды.
Если главная цель — общее укрепление иммунитета и «витаминизация», лучше выбирать масло холодного отжима или биологически активные добавки на основе высушенных плодов. Они не проходят термообработку, благодаря чему сохраняют более высокую концентрацию витаминов и других полезных веществ.
Кому шиповник противопоказан
Александра Яковлева напомнила, что шиповником не стоит увлекаться, а в некоторых случаях и вовсе надо исключить людям, страдающим
хроническими заболеваниями ЖКТ — гастритом, язвенной болезнью, панкреатитом. Повышенное содержание витамина C в плодах может спровоцировать обострение этих болезней;
склонностью к образованию тромбов и тромбофлебитом. Дело в том, что шиповник может повышать свертываемость крови;
гипотонией — пониженным давлением. Для таких людей противопоказан отвар шиповника, который может ухудшить их состояние.
при слабой зубной эмали. Из-за высокой концентрации витамина C постоянное употребление напитков на основе шиповника способно нанести ей дополнительный вред. Поэтому в этом случае пить отвары лучше аккуратно — например, через трубочку.