Польза и вред шиповника: 8 причин еще больше полюбить эти плоды

1. Поддерживает иммунитет

Шиповник считается одним из рекордсменов по содержанию витамина C — его здесь в несколько десятков раз больше, чем в лимонах. Благодаря этому плоды очень хорошо работают при лечении простуд и респираторных вирусных заболеваний. Они помогают подавлять действие вирусов и бактерий.

А ингаляции с маслом шиповника и отвар ягод облегчают состояние при кашле и заложенности носа. Напитки на основе растения полезно использовать и просто для общей поддержки иммунитета, особенно в сезон простуд.

2. Помогает сердцу и очищает сосуды