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Польза и вред шиповника: 8 причин еще больше полюбить эти плоды

Часто болеешь или весной не хватает витаминчиков — заваривай почаще шиповник. Вместе с лимонами и чесноком он входит в список самых популярных народных средств «от всего на свете».

23 марта 2023
Польза и вред шиповника
Источник:
iStockphoto

Шиповник действительно может похвастаться впечатляющим мультивитаминным составом. Его плоды, например, богаты

  • витаминами группы B, витаминами A, C, P и K,

  • железом,

  • магнием,

  • кальцием,

  • калием,

  • натрием,

  • цинком,

  • природными антиоксидантами: флавоноидами, каротиноидами, дубильными веществами.

Врачи назвали 8 самых полезных свойств шиповника.

терапия, гастроэнтерология

гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге

1. Поддерживает иммунитет

Шиповник считается одним из рекордсменов по содержанию витамина C — его здесь в несколько десятков раз больше, чем в лимонах. Благодаря этому плоды очень хорошо работают при лечении простуд и респираторных вирусных заболеваний. Они помогают подавлять действие вирусов и бактерий.

А ингаляции с маслом шиповника и отвар ягод облегчают состояние при кашле и заложенности носа. Напитки на основе растения полезно использовать и просто для общей поддержки иммунитета, особенно в сезон простуд.

2. Помогает сердцу и очищает сосуды

Регулярное употребление отвара шиповника стимулирует снижение уровня холестерина в крови и очищение сосудов. Магний и железо укрепляют сердечную мышцу и нормализуют кровообращение.

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3. Снижает давление

Настой шиповника используют в качестве дополнительного средства профилактики при гипертонии. Плоды шиповника считаются природным диуретиком и обладают легким мочегонным эффектом. Помогая выводить излишки жидкости из организма, они сокращают объем циркулирующей крови и снижают давление на стенки сосудов.

4. Защищает от анемии

Благодаря железу в составе шиповник подойдет для лечения и профилактики железодефицитной анемии. Настой шиповника поможет повысить уровень гемоглобина в крови. Именно поэтому продукт особенно полезен беременным женщинам, которые часто страдают от дефицита железа и анемий.

5. Продлевает молодость и красоту

Масло шиповника пользуется популярностью у косметологов и производителей косметики. Одно из главных его преимуществ — универсальность. Оно подойдет для всех типов кожи: сухой, жирной, чувствительной.

  • Сочетание природных антиоксидантов и витамина C защищает клетки кожи от повреждения свободными радикалами.

  • Жирные кислоты в составе шиповника восстанавливают липидный баланс кожи, интенсивно увлажняют и препятствуют появлению воспалений.

  • Витамины C и A улучшают цвет лица и борются с пигментацией.

  • Витамин E обладает противовоспалительным эффектом, благодаря чему масло шиповника можно использовать при акне и розацеа.

  • Масло шиповника регулирует работу сальных желез: снижает выработку кожного жира и устраняет жирный блеск.

Артем Меринов
Медицина

Терапевт, главный врач наркологической клиники «Детокс»

6. Снимает симптомы токсикоза

Шиповник — настоящий клад для беременных, так как помогает снимать симптомы токсикоза. Также он способен убрать отеки, возникающие в этот непростой период.

7. Снижает риск диабета 2-го типа

Особенно шиповник помогает тем, кто страдает от лишнего веса и высокого давления. Плоды обладают низким гликемическим индексом. Они улучшают общее состояние организма, приводят инсулин в норму и предотвращают скачки глюкозы в организме.

8. Лечит больные суставы

Плоды шиповника содержат витаминно-минеральный комплекс, который способствует снятию воспалений. Благодаря восполнению дефицита снижается риск развития артроза, артрита.

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Как получить максимум пользы

По словам врача-гастроэнтеролога Александры Яковлевой, способ употребления шиповника зависит от целей, которых вы хотите достичь.

Так, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний лучше использовать отвар ягод шиповника. Получить его можно, просто залив плоды кипятком и дав им настояться пару часов.

Масло подойдет для наружного применения. На его основе также можно делать ингаляции во время простуды.

Если главная цель — общее укрепление иммунитета и «витаминизация», лучше выбирать масло холодного отжима или биологически активные добавки на основе высушенных плодов. Они не проходят термообработку, благодаря чему сохраняют более высокую концентрацию витаминов и других полезных веществ.

Кому шиповник противопоказан

Александра Яковлева напомнила, что шиповником не стоит увлекаться, а в некоторых случаях и вовсе надо исключить людям, страдающим

  1. хроническими заболеваниями ЖКТ — гастритом, язвенной болезнью, панкреатитом. Повышенное содержание витамина C в плодах может спровоцировать обострение этих болезней;

  2. склонностью к образованию тромбов и тромбофлебитом. Дело в том, что шиповник может повышать свертываемость крови;

  3. гипотонией — пониженным давлением. Для таких людей противопоказан отвар шиповника, который может ухудшить их состояние.

  4. при слабой зубной эмали. Из-за высокой концентрации витамина C постоянное употребление напитков на основе шиповника способно нанести ей дополнительный вред. Поэтому в этом случае пить отвары лучше аккуратно — например, через трубочку.

Автор текста:Анастасия Романова
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